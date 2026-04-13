Handeln iShares MSCI EAFE ETF - EFA CFD

Über iShares MSCI EAFE ETF

Die Anlage zielt darauf ab, die Anlageergebnisse des MSCI EAFE Index nachzubilden, der sich aus Aktien von Industrieländern mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung zusammensetzt, mit Ausnahme der USA und Kanadas. Der Fonds investiert im Allgemeinen mindestens 80 % seines Vermögens in die Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, sowie in Anlagen, deren wirtschaftliche Merkmale im Wesentlichen mit denen der Wertpapiere, aus denen sich der zugrunde liegende Index zusammensetzt, übereinstimmen. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in den entwickelten Märkten außerhalb der USA und Kanadas messen soll. Das ist ein schwer zu schlagendes Angebot, es sei denn, Sie haben Zugang zu diesem ETF ohne Provisionen oder legen vor allem Wert auf Liquidität (und die damit verbundene Optionsliquidität); es ist nicht überraschend, dass der EFA einen viel höheren Umsatz aufweist, was auf eine Präferenz bei aktiveren Händlern hindeutet.

Der aktuelle realtimekurs der iShares MSCI EAFE ETF Aktie beträgt 102.69 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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