Handeln Molson Coors Brewing Company - TAP CFD

Über Molson Coors Beverage Co

MOLSON COORS BREWING COMPANY ist eine Holdinggesellschaft, die mehrere Brauereien betreibt. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio an Marken, darunter Carling, Coors Light, Molson Canadian und Staropramen sowie Craft-Biere und Bierspezialitäten wie Blue Moon, Creemore Springs, Cobra und Doom Bar. Das Unternehmen verfügt über vier Segmente: Molson Coors Canada (MCC oder Kanada-Segment); MillerCoors LLC (MillerCoors oder US-Segment); Molson Coors Europa (Europa-Segment) und Molson Coors International (MCI). Das Kanada-Segment beinhaltet Produktion, Vermarktung und Vertrieb seiner Marken einschließlich der Kernmarken Coors Light und die Molson Markenfamilie sowie Carling, Coors Banquet, Rickard's und andere eigene und Lizenzmarken in Kanada. Das US-Segment beinhaltet MillerCoors, das Joint Venture mit SABMiller für den Betrieb in den USA. Das MCI-Segment umfasst Australien, Europa, Lateinamerika und Asien.

Der aktuelle realtimekurs der Molson Coors Brewing Company Aktie beträgt 44.17 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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