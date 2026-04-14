Handeln Nokia Adr Repsg 1 Ser A - NOK CFD

Über Nokia Oyj (ADR)

Nokia Oyj ist ein in Finnland ansässiges Unternehmen, das sich im Netzwerk- und auf dem Internet Protocol basierende Infrastruktur, Software und amit verbundenen Dienstleistungen engagiert. Zu den Unternehmen der Gesellschaft gehören Nokia Networks und Nokia Technologies. Zu den Segmenten des Unternehmens zählen Ultra Broadband Networks, IP Networks and Applications, und Nokia Technologies. Das Segment Ultra Broadband Networks umfasst operative Segmente Mobile Networks und Fixed Networks. Das Segment IP Networks and Applications umfasst die operativen Segmente IP/Optical Networks und Applications & Analytic. Das operative Segment Applications & Analytics bietet Softwarelösungen, die Customer Experience Management, Netzwerk-aktivitäten und management, Kommunikation und Zusammenarbeit, Politik und Charging, sowie Cloud-, Internet der Dinge-, Sicherheits- und Analytics-Plattformen umfassen, die den digitalen Dienstleistern und Unternehmen ermöglichen, die Kundenwrfahrungen zu beschleunigen und zu optimieren. Comptel Oyj ist die Tochtergellschaft des Unternehmens.

Der aktuelle realtimekurs der Nokia Adr Repsg 1 Ser A Aktie beträgt 10.38 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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