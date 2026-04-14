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Über Daiwa House Industry Co Ltd

DAIWA HOUSE INDUSTRY CO.,LTD. beschäftigt sich mit Wohnungsbau, gewerblichen Anlagen und städtischer Entwicklung. Zu den Firmensegmenten gehören Geschäfte bezüglich Einfamilienhäusern, bestehend aus Bestellungen von Einfamilienhäusern und dem Vertrieb von Paketen neuer Häuser mit Grundstück; Mietshäusergeschäft, bestehend aus der Vermietung von Mietwohnanlagen, dem Bau, der Verwaltung, dem Betrieb und Dienstleistungen von Immobilienbüros; Eigentumswohnungsgeschäft, das aus der Entwicklung, dem Verkauf und der Verwaltung von Eigentumswohnungen besteht; bestehendes Home Business, das aus der Sanierung und Immobilien-Agentur-Dienstleistungen besteht; das kommerzielle Einrichtungsgeschäft, das aus Entwicklung, Konstruktion, Management und Betrieb von gewerblichen Einrichtungen besteht und das Geschäftsraum- und Firmenkundengeschäft, bestehend aus Entwicklung und Konstruktion von Logistik, Fertigungsstätten, medizinischen und pflegerischen Einrichtungen und Gebäuden, und dem Betrieb von temporären Anlagen.

Der aktuelle realtimekurs der Daiwa House Industry Co.,Ltd. Aktie beträgt 4888.2 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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