Handeln 10x Genomics, Inc. - TXG CFD

Über 10X Genomics Inc

10x Genomics, Inc. Life-Science-Technologie-Unternehmen. Die integrierten Lösungen des Unternehmens umfassen Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Software zur Analyse biologischer Systeme in einer Auflösung und Skalierung, die der Komplexität der Biologie entspricht. Das Produktportfolio des Unternehmens besteht aus mehreren integrierten Lösungen, die Instrumente, Verbrauchsmaterialien und Software umfassen. Die Chromium-Plattform des Unternehmens ermöglicht die Analyse einzelner biologischer Komponenten, wie z.B. bis zu Millionen von Einzelzellen. Die Visium-Plattform wurde entwickelt, um festzustellen, wo sich biologische Komponenten befinden und wie sie zueinander angeordnet sind. Die molekularen Assays werden zusammen mit der Chromium-Plattform und der geplanten Visium-Plattform eingesetzt, um empfindliche und robuste Biochemie bereitzustellen, die kleinste Mengen an biologischen Analyten in nachweisbare Signale umwandeln.

Der aktuelle realtimekurs der 10x Genomics, Inc. Aktie beträgt 25.19 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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