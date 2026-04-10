Handeln Ayvens SA - AYV CFD
Über Ald SA
ALD S.A., ehemals ehemals ALD International SA, ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das sich vor allem mit dem Pkw-Leasing beschäftigt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Fahrzeugfinanzierungen und Managementlösungen. Das Unternehmen bietet Finanzierung, Beschaffung, Logistik, Fahrzeugvermietung, Mietkauf und Flottenmanagementleistungen an. Es stellt die Dienstleistungen für Industrie- und Gewerbesektoren bereit. Das Unternehmen betreibt eine Agenturkette in ganz Frankreich. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft von Societe Generale SA.
Der aktuelle realtimekurs der Ayvens SA Aktie beträgt 10.84 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A2DSXM
- ISIN:FR0013258662