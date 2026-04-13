Handeln Cleveland-Cliffs Inc - CLF CFD

Über Cleveland-Cliffs Inc

CLEVELAND-CLIFFS INC., ehemals CLIFFS NATURAL RESOURCES INC. ist ein Bergbau- und Rohstoffunternehmen. Das Unternehmen ist Anbieter von Eisen-Erz-Pellets aus den Minen und Pellet-Anlagen in Michigan und Minnesota für die nordamerikanische Stahlindustrie. Das Unternehmen betreibt über US-Eisenerz. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Eisen-Erz-Pellets und verkauft in erster Linie die Produktion von US-Eisenerz an integrierte Stahl-Unternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko. In den Vereinigten Staaten besass das Unternehmen vier in Betrieb befindliche Eisenerzminen und eine auf unbestimmte Zeit stillgelegte Mine.

Der aktuelle realtimekurs der Cleveland-Cliffs Inc Aktie beträgt 9.33 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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