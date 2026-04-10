Handeln B2Holding - B2I CFD

Über B2holding ASA

B2HOLDING ASA ist ein in Norwegen ansässiges Unternehmen, das sich vor allem auf die Finanzdienstleistungsbranche konzentriert. Das Unternehmen agiert als Anbieter von Finanzierungslösungen für Banken und institutionelle Verkäufer. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig, nämlich: Forderungskauf, Forderungseinziehung, Kreditinformationen, Einziehung fremder Forderungen, Konsumentenkreditvergabe. Das Segment Forderungskauf beschäftigt sich mit dem Verkauf von Portfolio der Forderungen, insbesondere überfälligen Forderungen. Das Segment Forderungseinziehung bietet optimale Einziehung der Forderungen mittels der einvernehmlichen Lösungen oder in einem gerichtlichen Verfahren. Das Segment Kreditinformationen bietet Informationen für Kredite in Form von Dienstleistungen durch Creditreform in Lettland. Die Einziehung fremder Forderungen bietet Einziehung der Forderungen im Auftrag von Kunden. Das Segment Konsumentenkreditvergabe bietet Dienstleistungen bei der Kreditvergabe. Das Unternehmen ist auf dem dänischen Markt über die Nordic Debt Collection A/S (Nodeco) tätig sowie hält eine Mehrheitsbeteiligung an spanischer Organisation Confirmacionde Solicitudes de Credito Verifica.

Der aktuelle realtimekurs der B2Holding Aktie beträgt 24.37 NOK. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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