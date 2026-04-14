Handeln Nintendo Co., Ltd. - 7974 CFD
Über Nintendo Co., Ltd
Nintendo Co. Ltd. beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Unterhaltungsprodukten im Bereich Home Entertainment. Zu den Hauptprodukten des Unternehmens gehören Spielgeräte wie tragbare und Konsolenspielgeräte, Software sowie Trump und Carta (Spielkarten im japanischen Stil). Die Konsolengeräte sind Hard- und Software für Handyspiele und Heimkonsolenspiele, die von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften entwickelt, hauptsächlich von der Gesellschaft hergestellt und hauptsächlich von den Tochtergesellschaften im Ausland verkauft werden.
Der aktuelle realtimekurs der Nintendo Co., Ltd. Aktie beträgt 8182.8 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:864009
- ISIN:JP3756600007