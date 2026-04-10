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Über SEB SA

SEB SA ist ein in Frankreich ansässiger Hersteller von Haushaltsgeräten. Das Unternehmen ist in drei komplementären Bereichen präsent: Kochgeschirr, Küchenelektrogeräte und Heim- und Körperpflege. Der Kochgeschirr-Sektor umfasst u. a. Bratpfannen, ofenfestes Geschirr, Schnellkochtöpfe und Küchenutensilien. Küchenelektrogeräte gliedert sich in zwei kleinere Gruppen: Elektrisches Kochen, zu der Fritteusen, Toasteröfen, Reiskocher, Induktionskochfelder, Grills und Gargeräte gehören, sowie Vorbereitung, die aus Küchenmaschinen, Quirlen, Mischern, Mixern, Entsaftern, Kaffeemaschinen besteht. Heim- und Körperpflege gliedert sich in Wäschepflege (einschließlich Dampfbügeleisen und Dampferzeuger), Heimpflege (u.a. Ventilatoren, mobile Heizgeräte und Klimaanlagengeräte) und Körperpflege (Haarpflegegeräte, Epiliergeräte, Personenwaagen). SEB SA hat sechs multiregionale Marken: All-Clad, Rowenta, Moulinex, Tefal, Lagostina und Krups. Es operiert über SWIZZZ PROZZZ.

Der aktuelle realtimekurs der Seb Aktie beträgt 47.55 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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