Handeln Beazley PLC - BEZ CFD
Über Beazley PLC
BEAZLEY PLC ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften tätig im Fachversicherungsgeschäft mit Standorten in Europa, den Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Asien, dem Mittleren Osten und Australien. Zu den Unternehmenssegmenten gehören: Leben, Unfall und Gesundheit, einschließlich Leben, Unfall, Sport, Einkommenssicherung und Gesundheit; Marine, einschließlich der Seeschifffahrtsklassen wie Fracht, Energie, Seehaftpflichtversicherung, Wassersportfahrzeuge, Krieg, Luftfahrt, Seepiraterie und Weltraum; Politische Risiken und Eventualitäten, einschließlich Terrorismus, politische Risiken und Handelskredite sowie Entführung und Lösegeld; Immobilien, einschließlich Großunternehmen, Mittelstand, kleine Unternehmen sowie Bau- und Engineering; Rückversicherung, einschließlich Sach-Katastrophen, Immobilienrisiko und Unfallschäden und Spezialleistungen, einschließlich Berufshaftpflicht, Geschäftsführerhaftung und Umwelthaftung.
Der aktuelle realtimekurs der Beazley PLC Aktie beträgt 12.695 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:A2AF7G
- ISIN:GB00BYQ0JC66