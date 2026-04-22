Handeln Honda Motor Company, Ltd. - HMC CFD

Über Honda Motor Co Ltd (ADR)

Honda Motor Co Ltd ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in den Bereichen Motorrad, Automobil, Finanzdienstleistungen und Lebensgestaltung tätig ist. Das Unternehmen ist in vier Geschäftssegmenten tätig. Das Segment Motorrad beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Motorrädern, Geländefahrzeugen (ATVs), Side-by-Side-Fahrzeugen und verwandten Teilen. Das Segment Automobile beschäftigt sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Automobilen und verwandten Teilen. Das Segment Finanzdienstleistungen beschäftigt sich mit der Absatzfinanzierung und dem Leasing seiner Produkte. Das Segment Life Creation and Other Products befasst sich mit der Forschung und Entwicklung, der Produktion und dem Verkauf von Energieprodukten und verwandten Teilen.

Der aktuelle realtimekurs der Honda Motor Company, Ltd. Aktie beträgt 24.6 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Veritone, Century Therapeutics, Inc., Bumitama Agri, Pinnacle, Bouygues und Petroleum Geo Services. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.