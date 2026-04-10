Handeln Bouygues - EN CFD

Über Bouygues SA

BOUYGUES S.A. ist eine in Frankreich ansässige Gruppe, die in zwei Bereichen tätig ist: Telekommunikation und Medien sowie Bau. Die Division Bau umfasst drei Kern-Tochterunternehmen: Bouygues Construction, spezialisiert auf Hochbau- und öffentliche Bauarbeiten, insbesondere in den Bereichen Elektrotechnik sowie Gebäudewartung; Bouygues Immobilier, eine Bauträgergesellschaft, deren Aktivitäten die Entwicklung von Wohn-, Firmen- und Gewerbeimmobilien und die Ausführung der Stadtentwicklungplänen umfassen, sowie Colas, die im Bereich Bau und Unterhalt von Verkehrs-, Stadtentwicklungs- und Freizeitinfrastruktur tätig ist. Der Bereich Telekommunikation und Medien der Gruppe besteht aus zwei Unternehmen: TF1, spezialisiert unter anderem auf audiovisuelle und Kinofilmproduktion, und Bouygues Telecom, die Mobiltelefon- und Breitband-Internetdienstleistungen anbietet. Es operiert auch über Plan Group und Carayon Languedoc.

Der aktuelle realtimekurs der Bouygues Aktie beträgt 52.705 EUR. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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