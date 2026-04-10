Handeln Capita PLC - CPI CFD

Über Capita PLC

CAPITA PLC ist ein Unternehmen des Vereinigten Königreiches, das Dienstleistungen im Bereich Business Process Management erstellt und liefert. Die Unternehmenssegmente umfassen Digital & Software Solutions, Integrated Services, Kommunalverwaltung, Local Government, Property & Health, Workplace Services, IT Enterprise Services, Customer Management, Capita Europe und Insurance & Benefits Services.

Das Unternehmen ist im privaten Sektor, wie Banken und Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Lebens- und Rentenversicherungen, Handel, Telekommunikation und Medien, Transport und Versorgungsunternehmen und öffentlichem Sektor, sowie der Zentralregierung, Verteidigung, Bildung, Rettungsdiensten, Gesundheit, lokalen Regierung und Polizei und Justiz tätig.

Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen an, die Geschäftsprozessmanagement, Kundenmanagement, digitale und Software-Lösungen, Finanzdienstleistungen, Informationstechnologie, Recht, Immobilien und Infrastruktur, Reisen und Veranstaltungen, Personal- und Rekrutierung, Finanzierungslösungen sowie Unternehmens- und Verwaltungsservice umfassen.

Der aktuelle realtimekurs der Capita PLC Aktie beträgt 2.62736 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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