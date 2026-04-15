Handeln Pentair - PNR CFD
Über Pentair PLC
Pentair plc ist ein diversifiziertes Industrieproduktionsunternehmen. Das Unternehmen ist im Geschäft von Water Quality Systems business, sowie im Geschäft von Flow and Filtration Solutions tätig. Das Geschäft von Water Quality Systems entwirft, fertigt, vermarktet und wartet Wassersystemprodukte und -lösungen, um die Herausforderungen in den Bereichen Filtration und Fluidmanagement in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Wasser, Schwimmbäder und Aquakultur zu erfüllen. Das Geschäft von Flow and Filtration Solutions umfasst das gesamte Wasser-, Wasseraufbereitungs- und Abwassersystem von Filtration, Entsalzung, Wasserversorgung bis hin zu Wasserentsorgung, Prozess und Kontrolle.
Der aktuelle realtimekurs der Pentair Aktie beträgt 88.59 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: TR Property Investment Trust PLC, Microvast Holdings, Inc., Invesco Mortgage Capital Inc., PT Aneka Tambang Tbk, Fresnillo und Ameris. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.
- WKN:A115FG
- ISIN:IE00BLS09M33