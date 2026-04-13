Handeln Callaway Golf Company - CALY CFD

Über Callaway Golf Co

Die CALLAWAY GOLF COMPANY entwickelt, produziert und vertreibt Golfschläger, Golfbälle, Golftaschen und anderes Golfzubehör. Das Unternehmen hat zwei Segmente: das Segment Golf Clubs und das Segment Golfbälle. Das Segment Golfschläger besteht aus seinen Hölzern, Hybriden, Eisen und Wedges und den Odyssey-Puttern. Dieses Segment umfasst auch anderes Golfzubehör, Lizenzgebühren von der Lizenzierung von Marken und Dienstleistungsmarken des Unternehmens und dem Verkauf von gebrauchten Golfschlägern. Das Segment Golfbälle besteht aus den Bällen des Unternehmens, die vom Unternehmen entworfen, hergestellt und verkauft werden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte an den Einzelhandel, direkt und über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften und Drittanbieter-Distributoren. Das Unternehmen verkauft gebrauchte Golfprodukte über seine Website, www.callawaygolfpreowned.com. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen über seine Websites www.callawaygolf.com und www.odysseygolf.com Odyssey und seine Produkte direkt an Verbraucher.

Der aktuelle realtimekurs der Callaway Golf Company Aktie beträgt 13.9 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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