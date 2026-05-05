Handeln Valero Energy Corp - VLO CFD

Über Valero Energy Corporation

VALERO ENERGY CORPORATION besitzt, betreibt, entwickelt und erwirbt durch VALERO ENERGY PARTNERS LP Rohöl und Rohrleitungen für Raffinerieprodukte, Endstationen und andere Transport- und Logistikobjekte.

Das Unternehmen ist in zwei Segmente gegliedert: Raffination und Ethanol. Das Segment Raffination umfasst Raffinerien und Marketing-Tochterunternehmen in den Vereinigten Staaten, Kanada, im Vereinigten Königreich, Aruba und Irland. Das Segment Ethanol umfasst Ethanol- und Marketingbetriebe in den Vereinigten Staaten.

Die Vermögenswerte von VLP umfassen Rohöl und Rohrleitungen für Raffinerieprodukte und Terminalsysteme an der Golfküste der Vereinigten Staaten und Regionen in der Mitte der Vereinigten Staaten.

Die Raffinerien produzieren herkömmliche Benzine, Super-Benzin, Benzin, das die Vorgaben des California Air Resources Board erfüllt, Diesel, schwefelarmer Diesel, schwefelfreier Dieselkraftstoff, CARB Diesel, andere Destillate, Kerosin, Asphalt, Petrochemikalien, Schmierstoffe und andere raffinierte Produkte.

Der aktuelle realtimekurs der Valero Energy Corp Aktie beträgt 252.78 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: AVEO Pharmaceuticals, Inc., Alibaba Group Holding Limited, Freeport-McMoRan, Enveric Biosciences, Inc., Boston Omaha Corporation und Firsthand Technology Value Fund, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.