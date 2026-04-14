Handeln Owens Corniing - OC CFD

Über Owens Corning

OWENS CORNING ist eine Holdinggesellschaft, die im Geschäft der Verbund-und Bausysteme tätig ist. Die Produkte des Unternehmens reichen von Glasfasern zur Verstärkung von Verbundwerkstoffen für Transport, Elektronik, Marine, Infrastruktur, Windenergie und andere Märkte bis zur Isolierung und Überdachung für Wohn-, kommerzielle und industrielle Anwendungen.

Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig, nämlich Verbundwerkstoffe, Dämmung und Dacheindeckung. Das Segment Verbundwerkstoffe besteht aus seinen Geschäftsbereichen Verstärkungen und nachgelagerten Unternehmen.

Die Dämmprodukte des Unternehmens sind Wärme- und Schalldämmplatten, schüttfähige Dämmstoffe, Schaumstoff-Ummantelung und Zubehör und werden unter verschiedenen Markennamen wie etwa Owens Corning PINK FIBERGLAS Insulation verkauft.

Primärprodukte des Unternehmens im Segment Überdachung sind Schichtstoff- und Streifenasphalt-Dachschindeln. Es verkauft Schindeln und Bedachungszubehör in erster Linie über Baumärkte, Holzlager, Händler, Distributoren und Vertragsnehmer in den Vereinigten Staaten.

Der aktuelle realtimekurs der Owens Corniing Aktie beträgt 119.34 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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