Handeln Best Buy - BBY CFD

Über Best Buy Co Inc

BEST BUY CO., INC. ist ein Anbieter von Technologie-Produkten, -Dienstleistungen und -Lösungen. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen für Kunden, die seine Geschäfte besuchen, die sich über Geek-Squad-Handelsvertreter oder die Nutzung der Websites oder mobile Anwendungen mit ihm in Verbindung setzen. Es ist in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko tätig. Das Unternehmen verfügt über zwei Segmente: Domestic und International. Das Segment Domestic umfasst Betriebe in allen Staaten, Bezirken und Territorien der Vereinigten Staaten; es agiert unter verschiedenen Markennamen wie Best Buy, bestbuy.com, Best Buy Mobile, Best Buy Direct, Best Buy Express, Geek Squad, Magnolia Home Theater und Pacific Kitchen and Home. Das Segment International umfasst Tätigkeiten in Kanada und Mexiko und agiert unter den Markennamen Best Buy, bestbuy.com.ca, bestbuy.com.mx, Best Buy Express, Best Buy Mobile und Geek Squad. Zum 31. Dezember 2016 betrieb das Unternehmen 1.200 großformatige und 400 kleinformatige Geschäfte in den Segmenten Domestic und International.

Der aktuelle realtimekurs der Best Buy Aktie beträgt 60.61 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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