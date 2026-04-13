Handeln First Horizon National - FHN CFD

Über First Horizon Corp

FIRST HORIZON NATIONAL CORPORATION ist eine Bank-Holdinggesellschaft. Das Unternehmen erbringt über seine Tochtergesellschaft First Tennessee Bank National Association (die Bank) verschiedene Finanzdienstleistungen. Das Unternehmen besteht aus vier Bereichen: regionale Banken, festverzinsliche Anlagen, Corporate und das Segment Nicht strategisch. Das regionale Bankgeschäft des Unternehmens bietet Finanzprodukte und Dienstleistungen einschließlich des herkömmlichen Kreditgeschäfts und des Einlagengeschäfts für Privat- und Geschäftskunden in Tennessee und anderen ausgewählten Märkten. Das regionale Bankgeschäft bietet Investitionen und Finanzplanung. Die Sparte festverzinsliche Anlagen umfasst Vertrieb, Handel und Strategien für institutionelle Kunden im Bereich festverzinsliche Wertpapiere in den USA und im Ausland. Der Unternehmensbereich Corporate umfasst unter anderem Fondsverwaltung, Investitionen von Steuergutschriften und Gewinnen durch den Wegfall von Verbindlichkeiten. Die Sparte Nicht strategisch umfasst die Abwicklung nationaler Verbraucherkredite und das Hypothekenbankgeschäft.

Der aktuelle realtimekurs der First Horizon National Aktie beträgt 24.24 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

Entdecken Sie weitere Aktien mit Charts, wichtigen Statistiken und Kursaktualisierungen in Echtzeit: Sensus Healthcare, Inc., Navient, Opiant Pharmaceuticals, Inc., Bristol-Myers Squibb Co, John B Sanfilippo&Son und The Hain Celestial Group, Inc.. Weitere Informationen finden Sie in den Profilen der Unternehmen auf Capital.com.