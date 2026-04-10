Handeln Aviva PLC - AV. CFD

Über Aviva plc

AVIVA PLC ist eine in Großbritannien ansässige Holdinggesellschaft, die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Lebensversicherung, allgemeine Versicherungen und Vermögensverwaltung anbietet. Aviva Investors bietet Aviva und externen Kunden Vermögensverwaltungsdienste an.

Zu ihren Segmenten gehören Großbritannien und Irland; Frankreich; Polen; Italien und andere; Kanada; Asien; Aviva Investors sowie andere Aktivitäten der Gruppe.

Sie vertreibt Produkte an Einzel-, Gruppen- und Firmenkunden direkt und über ein Netzwerk von Intermediären und Partnern.

Der aktuelle realtimekurs der Aviva PLC Aktie beträgt 6.28171 GBP. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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