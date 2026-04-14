Handeln Mazda Motor Corporation - 7261 CFD
Über Mazda Motor Corp
Mazda Motor Corporation ist ein Unternehmen mit Sitz in Japan, das in der Fertigung und im Vertrieb von Automobilen und Kfz-Teilen tätig ist. Das Unternehmen ist u. a. auch im Gebrauchtwagenhandel und im Vertrieb von Sonderfahrzeugen, im Transport von Automobilen und Kfz-Teilen, in der Herstellung und im Vertrieb von Werkzeugmaschinen sowie in der Kfz-Abnahmeinspektion und im Karosseriegeschäft tätig. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig, darunter Japan, Nordamerika, Europa und Sonstige.
Der aktuelle realtimekurs der Mazda Motor Corporation Aktie beträgt 1054.64 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.
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- WKN:854131
- ISIN:JP3868400007