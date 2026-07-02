Handeln Wheaton Precious Metals - WPM

Über Wheaton Precious Metals Corp

Wheaton Precious Metals Corp., ehemals SILVER WHEATON CORP. ist ein reines Edelmetall-Streaming-Unternehmen mit Sitz in Kanada, das sich auf den Verkauf von Silber und Gold spezialisiert. Das Unternehmen ist in acht Segmente gegliedert: das Silber, das von den Minen San Dimas, Penasquito und Antamina produziert wird, das Gold, das von den Sudbury und Salobo Minen produziert wird, das Silber und Gold, das von der Constancia Mine und den anderen Minen produziert wird, sowie Geschäftsbereiche. Das Unternehmen hat die langfristigen Kaufverträge und langfristigen Early-Deposit-Kaufverträge, die mit Silber und Gold (Edelmetallkaufverträge) in Zusammenhang stehen, eingegangen, also verfügt über Bergbauvermögenswerte, wobei Silver Wheaton Silber- und Goldproduktionen in verschiedenen Minen erwirbt. Die Gold-Silber Lagerstätte San Dimas befindet sich im Stadtteil San Dimas an der Grenze der Staaten Durango und Sinaloa. Das Unternehmen hält eine Beteiligung an Los Filos Mine, Zinkgruvan Bergwerksbetrieben, Stratoni Mine, Keno Hill Silber, Cozamin Mine, Aljustrel Mine, 777 Mine und Constancia Minen.

Der aktuelle realtimekurs der Wheaton Precious Metals Aktie beträgt 115.37 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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