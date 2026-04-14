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Über NH Foods Ltd

NH Foods Ltd. ist ein in Japan ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Bereich der Fleischverarbeitung tätig ist. Das Unternehmen ist in vier Geschäftsfeldern tätig. Das Segment Verarbeittete Produkte produziert und verkauft Schinken, Wurstwaren und andere verarbeitete Lebensmittel. Das Segment Fleisch beschäftigt sich mit der Zucht von Schweinen, Rindern und Masthühnern sowie der Verarbeitung und dem Verkauf von Fleischprodukten. Das Segment Assoziierte Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Milchprodukten und Wasserprodukten. Das Segment Übersee befasst sich hauptsächlich mit dem Management von Auslandsgesellschaften sowie der Herstellung und dem Vertrieb von verarbeiteten Lebensmitteln, Fleisch und Wasserprodukten.

Der aktuelle realtimekurs der NH Foods Ltd. Aktie beträgt 6970.2 JPY. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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