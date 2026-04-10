Handeln AstraZeneca PLC - USD - AZN CFD

Über AstraZeneca plc (ADR)

ASTRAZENECA PLC ist ein biopharmazeutisches Unternehmen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln, in erster Linie für die Behandlung von Krankheiten in verschiedenen Therapiebereichen, einschließlich der Atemwege, Entzündungen, Autoimmunkrankheiten, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen und Onkologie sowie Infektionen, Neurowissenschaften und Magen-Darm-Bereiche. Das Unternehmen hat Niederlassungen in über 100 Ländern. Die Pipeline des Unternehmens umfasst mehr als 150 Projekte, von denen etwa 125 in der klinischen Entwicklungsphase sind. Das Unternehmen entwickelt einen gebührenpflichtigen Rezeptor 9 Rezeptor-Agonisten, der auf die Herstellung eines langfristigen Nutzen ausgerichtet ist und Asthma durch Ungleichgewichte im Immunsystem angeht. Astrazeneca bietet verschiedene Produkte, darunter, unter anderem, Accolate, Rhinocort, Bricanyl Turbohaler, Rhinocort, Symbicort Druckdosieraerosol, Crestor, Seloken/Toprol-XL, Brilinta/Brilique (Ticagrelor), Bydureon, Xigduo XR, Kombiglyze XR und Metformin XR.

Der aktuelle realtimekurs der AstraZeneca PLC - USD Aktie beträgt 204.13 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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