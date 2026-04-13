Handeln Raffles Medical - BSLsg CFD

Über Raffles Medical Group Ltd.

Die Raffles Medical Group Ltd ist ein Anbieter von integrierten Gesundheitsdienstleistungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung einer Reihe von Dienstleistungen von der Primär- und Tertiärversorgung bis hin zur Krankenversicherung für Menschen in ganz Asien. Das Unternehmen betreibt rund 100 multidisziplinäre Kliniken in 14 Städten in Singapur, China, Japan, Vietnam und Kambodscha. Die integrierte Gesundheitsorganisation des Unternehmens besteht aus einem Tertiärkrankenhaus, einem Netzwerk von Kliniken für Familienmedizin und Zahnmedizin, Versicherungsdienstleistungen, Kliniken für japanische und traditionelle chinesische Medizin sowie einer Abteilung für Verbrauchergesundheit. Die Gesundheitssparte entwickelt und vertreibt eine Reihe von Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen und medizinischen Diagnosegeräten für die persönliche Gesundheitspflege in Singapur und auf den regionalen Märkten. Zu den Tochtergesellschaften des Unternehmens gehören Raffles Medical, Raffles Hospital, Raffles Dental, Raffles Chinese Medicine, Raffles Health, Raffles Healthcare Institute und Raffles Health.

Der aktuelle realtimekurs der Raffles Medical Aktie beträgt 1.0089 SGD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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