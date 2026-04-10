Handeln American Water Works - AWK CFD

Über American Water Works Company Inc

American Water Works Company, Inc. ist ein Wasser- und Abwasserversorgungsunternehmen. Das Geschäftssegment umfasst regulierte Unternehmen, die den Besitz von Versorgungsunternehmen umfassen, die Wasser- und Abwasserdienstleistungen für Wohn-, Gewerbe-, Industrie-, Behörden-, Feuerwehr- und Wiederverkaufskunden erbringen. Es besitzt die materiellen Vermögenswerte, die zum Speichern, Pumpen, Aufbereiten und Liefern von Wasser an seine Kunden verwendet werden, und sammelt, behandelt, transportiert und recycelt Abwasser. Seine Military Services Group schließt langfristige Verträge mit der Regierung der Vereinigten Staaten ab, um Wasser- und Abwasserdienste für verschiedene militärische Einrichtungen bereitzustellen. Es hat auch Verträge mit kommunalen Kunden über den Betrieb und die Verwaltung von Wasser- und Abwasseranlagen und bietet andere damit verbundene Dienstleistungen über seine Contract Services Group an. Sie erbringt Dienstleistungen für verschiedene Kunden, darunter gewerbliche Kunden wie Lebensmittel- und Getränkeanbieter, gewerbliche Immobilienentwickler und -eigentümer sowie Energieversorger.

Der aktuelle realtimekurs der American Water Works Aktie beträgt 136.66 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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