Handeln Sea Limited - SE CFD

Über Sea Ltd (ADR)

Sea Limited ist ein Internetunternehmen für Verbraucher. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig, nämlich digitale Unterhaltung, E-Commerce sowie digitale Zahlungen und Finanzdienstleistungen. Zu seinen Geschäftsbereichen gehören Garena, Shopee und SeaMoney. Die Plattform von Garena bietet Online-Spiele für Handys und PCs an und entwickelt mobile Spiele für den globalen Markt. Sie bietet E-Sports an und ermöglicht den Zugang zu anderen Unterhaltungsinhalten und sozialen Funktionen, wie Live-Streaming von Spielen, Benutzer-Chat und Online-Foren. Die Plattform von Shopee ist ein mobiler, sozial ausgerichteter Marktplatz. Sie bietet den Nutzern eine Einkaufsumgebung mit integrierter Zahlungs- und Logistikinfrastruktur sowie Verkäuferdiensten. SeaMoney bietet verschiedene Zahlungsdienste und Kredite für Privatpersonen und Unternehmen an. SeaMoney arbeitet auch mit Drittanbietern zusammen und deckt eine Reihe von Anwendungsfällen ab. Das Unternehmen ist unter anderem in Indonesien, Taiwan, Vietnam, Thailand, Singapur, Malaysia und den Philippinen tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Sea Limited Aktie beträgt 87.15 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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