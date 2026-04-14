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Über Southern Co

Die Southern Company ist eine Holdinggesellschaft, die alle ausstehenden Stammaktien von drei traditionellen Stromversorgungsunternehmen, der Southern Power Company und der Southern Company Gas besitzt.

Die traditionellen Stromversorgungsunternehmen wie Alabama Power, Georgia Power und Mississippi Power sind jeweils öffentliche Versorgungsunternehmen, die Stromdienstleistungen für Einzelhandelskunden in drei südöstlichen Staaten sowie für Großhandelskunden im Südosten anbieten.

Die Southern Power Company entwickelt, baut, erwirbt, besitzt und verwaltet Stromerzeugungsanlagen, einschließlich Projekten für erneuerbare Energien, und verkauft Strom zu marktbasierten Tarifen auf dem Großhandelsmarkt.

Southern Company Gas ist eine Holdinggesellschaft für Energiedienstleistungen, deren Hauptgeschäft die Verteilung von Erdgas in vier Bundesstaaten ist, darunter Illinois, Georgia, Virginia und Tennessee, und zwar über die Erdgasverteilungsunternehmen. Southern Company Gas ist auch in mehreren anderen Geschäftsbereichen tätig.

Der aktuelle realtimekurs der Southern Aktie beträgt 95.72 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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