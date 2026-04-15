Handeln Phillips 66 - PSX CFD

Über Phillips 66

PHILLIPS 66 ist ein Energie-Produktions- und Logistikunternehmen mit Geschäftsbetrieb in den Bereichen Midstream, Chemie, Raffinerie und Marketing sowie Spezialitäten. Das Unternehmen betreibt seine Geschäfte über vier Segmente: Midstream, Chemie, Raffinerien und Marketing sowie Spezialitäten. Das Segment Midstream umfasst die Beteiligung an DCP Midstream, LLC (DCP Midstream) und seine Investitionen in PHILLIPS 66 PARTNERS LP. Das Segment Midstream besteht aus drei Geschäftsbereichen: Transport, DCP Midstream und Erdgaskondensate. Das Segment Midstream transportiert auch Rohöl und andere Einsatzstoffe zu Raffinerien und an andere Orte, liefert raffinierte und Spezialprodukte auf den Markt und bietet Lagerungsdienste für Erdöl und Erdölprodukte. Das Segment Chemie produziert und vertreibt Petrochemikalien und Kunststoffe. Das Segment Raffinerie kauft, verkauft und raffiniert Rohöl und andere Einsatzmaterialien zu Erdölprodukten. Das Segment M & S tätigt Einkäufe für den Weiterverkauf und vermarktet raffinierte Erdölerzeugnisse.

Der aktuelle realtimekurs der Phillips 66 Aktie beträgt 160.9 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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