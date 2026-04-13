Handeln CNX Resources Corporation - CNX CFD

Über CNX Resources Corp

CNX RESOURCES CORPORATION, ehemals CONSOL Energy Inc., ist ein integriertes Energieunternehmen. Zu den Unternehmensbereichen gehören Exploration and Production (E&P), Pennsylvania (PA) Mining Operations und Sonstige. Der Bereich E&P ist in drei Segmente unterteilt: Marcellus Shale, Coalbed Methane (CBM) und Other Gas, die Erdgas in Pipeline-Qualität produzieren, das hauptsächlich an Gasgroßhändler verkauft wird. Der Bereich E&P konzentriert sich auf die Erdgas- und Flüssigkeitsaktivitäten im Appalachian-Gebiet, einschließlich der Produktion, Sammlung, Verarbeitung und Akquisition von Erdgas-Liegenschaften im Appalachian Basin. Das Segment Other Gas steht in erster Linie im Zusammenhang mit der Förderung von flachem Öl- und Gas und dem Chattanooga Shale in Tennessee. Die Hauptaktivitäten des Bereichs PA Mining Operations sind Abbau, Aufbereitung und Vermarktung von Kraftwerkskohle, die hauptsächlich an Stromerzeuger verkauft wird. Der Bereich Sonstige umfasst Geschäftsaktivitäten wie Kohleterminalbetrieb und Wasserbetrieb.

Der aktuelle realtimekurs der CNX Resources Corporation Aktie beträgt 38.84 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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