Handeln Freeport-McMoRan - FCX CFD

Über Freeport-McMoRan Inc

FREEPORT-MCMORAN INC. ist ein Rohstoffunternehmen mit einem Portfolio an Mineralvorkommen sowie Erdöl- und Erdgasvorkommen.

Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören die Morenci Cerro Verde, Grasberg und Tenke Fungurume Kupferminen, das Raffinationsgeschäft und die US-Sparte Erdöl & Erdgas.

Das Unternehmen ist in fünf Divisionen organisiert: Kupferminen Nordamerika, Bergbau Südamerika, Bergbau Indonesien, Bergbau Afrika und Molybdän-Minen.

Das Portfolio umfasst die Grasberg Mineraldistrikte in Indonesien, Bergbau in Nord- und Südamerika, die Tenke Fungurume (Tenke) Mineraldistrikte in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) in Afrika sowie Erdöl- und Erdgasvorkommen in den USA.

Die Sparte Atlantic Copper verhüttet und raffiniert Kupfer und Kupferkonzentrate und vermarktet raffiniertes Kupfer und Edelmetalle aus Schlämmen.

Das Unternehmen betreibt ein Hüttenwerk in Miami, Arizona und Umwandlungsanlagen für Molybdän in den USA und Europa.

Der aktuelle realtimekurs der Freeport-McMoRan Aktie beträgt 68.32 USD. Der aktienchart ermöglicht Investoren, die Entwicklung der Aktie und den aktienkurs besser nachzuvollziehen und fundierte Entscheidungen beim Handeln von Aktien und CFDs zu treffen.

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