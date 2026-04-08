Thyssenkrupp AG (TKA) wird im frühen europäischen Handel am 1. April 2026 um 11:18 Uhr UTC bei 7,89 € gehandelt, nahe dem oberen Ende der heutigen Intraday-Spanne von 7,11–7,90 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung gegenüber TKA steht unter dem Druck mehrerer gleichzeitiger Faktoren. Das Unternehmen kündigte am 26. März 2026 an, die Produktion am Standort Isbergues in Frankreich von Juni bis September vollständig auszusetzen, wodurch etwa 1.200 Arbeitsplätze in Frankreich und Deutschland gefährdet sind, da eine Welle niedrigpreisiger Stahlimporte, die noch nicht von der vorgeschlagenen neuen Schutzregelung der EU abgedeckt werden, die Margen weiter komprimiert (Reuters, 26. März 2026). Separat berichtete Bloomberg am 12. März 2026, dass hochrangige Thyssenkrupp-Vertreter zunehmend daran zweifeln, dass ein Verkauf der Sparte Steel Europe an das indische Unternehmen Jindal Steel International abgeschlossen werden kann, da die Gespräche über Finanzierungszusagen ins Stocken geraten sind (Bloomberg, 12. März 2026).

Thyssenkrupp-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 1. April 2026 umfassen die Thyssenkrupp-Aktienprognosen von Drittanbietern eine breite Spanne, geprägt durch die laufende Restrukturierung von Steel Europe, die festgefahrenen Verhandlungen mit Jindal Steel und unterschiedliche Ansichten über eine Erholung der europäischen Industrienachfrage. Die folgenden Ziele fassen die Einschätzungen von Sell-Side-Analysten und Konsensanalysen von Drittanbietern für TKA in diesem Zeitraum zusammen.

J.P. Morgan (Herabstufung auf Neutral, revidiertes Kursziel)

J.P. Morgan stufte TKA auf Neutral herab und revidierte sein 12-Monats-Kursziel von 11,10 € auf 10 € nach unten, nachdem eine Sektoranalyse zu dem Schluss kam, dass das Risiko-Ertrags-Profil nach den jüngsten Aktienkursbewegungen weniger günstig geworden war. Die Bank verwies auf die anhaltende Unsicherheit bezüglich des Zeitplans und der finanziellen Auswirkungen geplanter Portfoliomaßnahmen, einschließlich der verzögerten Veräußerung der Sparte Steel Europe, als Grundlage für ihre vorsichtigere Haltung (MarketScreener, 9. März 2026).

MarketScreener (Konsens von acht Analysten)

MarketScreener aggregiert acht Analystenratings und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 9,35 €, mit einer niedrigen Schätzung von 6,30 € und einem Höchstwert von 13 €, sowie einer Gesamtkonsenseinschätzung von Halten. Die Spanne zwischen den einzelnen Schätzungen spiegelt unterschiedliche Annahmen zur Bilanzsanierung, zum Zeitplan der Portfolioumsetzung und zur Entwicklung der europäischen Stahlpreise wider (MarketScreener, 6. März 2026).

TradingView (Konsens von zwölf Analysten)

TradingView aggregiert 12 Analystenratings, die in den drei Monaten bis Mitte März 2026 veröffentlicht wurden, und meldet ein durchschnittliches 12-Monats-Kursziel von 8,76 €, mit einem Tiefstwert von 4,73 € und einem Höchstwert von 13,80 €. Die Verteilung umfasst drei Starkes Kaufen-, ein Kaufen-, fünf Halten-, ein Verkaufen- und zwei Starkes Verkaufen-Ratings, was einen weitgehend neutralen Gesamtkonsens inmitten anhaltender Unsicherheit über die Umsetzung der Portfoliorestrukturierung widerspiegelt (TradingView, 18. März 2026).

MarketBeat (Broker-Konsens-Zusammenfassung)

MarketBeat meldet eine Halten-Konsenseinschätzung für TKA, wobei die Aktie in dieser Sitzung bei 8,28 € gehandelt wurde und damit unter ihrem 50-Tage-Durchschnitt von etwa 10,14 € und ihrem 200-Tage-Durchschnitt von etwa 10,12 € blieb. Der gemischte Konsens spiegelt unterschiedliche jüngste Broker-Maßnahmen von Jefferies, J.P. Morgan und Barclays wider, wobei kein einheitliches Richtungssignal die Gesamtbewertung dominiert (MarketBeat, 26. März 2026).

Jefferies (Kaufen bestätigt, 13-€-Ziel bekräftigt)

Jefferies-Analyst Tommaso Castello bekräftigte ein Kaufen-Rating und ein 12-Monats-Kursziel von 13 €, was etwa 67 % Aufwärtspotenzial vom damaligen Schlusskurs von TKA bei 7,79 € impliziert. Castello verwies auf den geplanten Ausstieg aus dem HKM-Stahl-Joint-Venture und eine kürzlich gesicherte Lohnvereinbarung mit Gewerkschaften als operative Katalysatoren, während er auch erneutes potenzielles Bieterinteresse an Steel Europe als kurzfristiges Ereignisrisiko nannte, das der breitere Markt seiner Ansicht nach einpreiste (Ad-hoc-news, 17. März 2026).

Fazit: Über diese Drittanbieterquellen hinweg reichen die Thyssenkrupp-Aktienprognosen von 8,76 € (TradingView-Konsensmittel) bis 13 € (Jefferies), wobei die Gesamtratings bei Halten konzentriert sind. Die Umsetzung der Restrukturierung, der Verkaufsprozess von Steel Europe und die europäische Stahlnachfrage sind die gemeinsamen Faktoren, die sowohl den vorsichtigen als auch den konstruktiven Szenarien zugrunde liegen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

TKA-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der TKA-Aktienkurs wird zum 1. April 2026 um 11:18 Uhr UTC bei 7,89 € gehandelt und liegt knapp unter dem Intraday-Hoch von 7,90 € und deutlich über dem Sitzungstief von 7,11 €. Der Kurs liegt unter allen mittel- und langfristigen einfachen gleitenden Durchschnitten, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 8,19 € / 9,87 € / 9,66 € / 8,51 € liegen. Der 10-Tage-SMA bei 7,78 € und der Hull Moving Average (9) bei 7,34 € sind die einzigen gleitenden Durchschnittswerte, die derzeit als Kaufsignale ausgerichtet sind, was darauf hindeutet, dass jede kurzfristige Erholung im Vergleich zur breiteren Trendstruktur noch am Anfang steht.

Die Momentum-Indikatoren zeigen weitgehend neutral mit frühen Stabilisierungssignalen. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 42,26 im unteren neutralen Band und bietet keine Richtungsbestätigung in beide Richtungen, während der Average Directional Index (14) bei 36,72 anzeigt, dass ein etablierter Trend vorherrscht, laut TradingView-Daten. Das MACD-Niveau (12, 26) bei −0,637 und der Momentum-Oszillator (10) liefern Kaufsignale, obwohl beide gegen einen ansonsten neutralen Oszillator-Hintergrund arbeiten, wobei der Commodity Channel Index, der Awesome Oscillator und die Williams Percent Range alle neutral sind.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 9,51 € die nächste Overhead-Referenz dar; ein nachhaltiger Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 11,62 € in Sicht bringen. Der klassische Pivot-Punkt bei 8,32 € bietet die erste Unterstützungsreferenz unterhalb des aktuellen Kurses, wobei die 100-Tage-SMA-Marke nahe 9,66 € deutlich darüber liegt, was bedeutet, dass der Kurs bereits unter die Hauptstruktur der gleitenden Durchschnitte gebrochen ist. Sollte der 8,32-€-Pivot nachgeben, stellt das klassische S1-Niveau bei 6,21 € die nächste Referenz nach unten dar (TradingView, 1. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Thyssenkrupp-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der Aktienkurs von TKA eröffnete den April 2024 bei etwa 5,04 € und fiel dann stetig über den Sommer, wobei er Mitte September 2024 bei rund 3,87 € schloss, dem niedrigsten Stand im hier betrachteten Zweijahresfenster. Eine moderate Erholung im Spätherbst 2024 hob die Aktie bis zum Jahresende auf 4,09 €, obwohl sie deutlich unter ihrem April-2024-Niveau blieb.

Das Bild änderte sich Anfang 2025 erheblich. TKA durchbrach Ende Februar die 6-€-Marke und gewann im März weiteres Momentum, wobei sie Mitte März 2025 in die Spanne von 9–10,30 € kletterte. Diese Rally erstreckte sich bis zu einem Höchststand von 13,03 € am 13. Oktober 2025, dem höchsten Schlusskurs im Datensatz, bevor eine scharfe Umkehr einsetzte. Bis Mitte November 2025 war die Aktie auf etwa 3,27 € zurückgefallen und schloss das Jahr bei etwa 9,33 €, nachdem sie sich von diesen Tiefs erholt hatte.

Im Jahr 2026 stieg TKA erneut und erreichte am 11. Februar 12,36 €, bevor sie diese Gewinne im März wieder abgab. Die Aktie schloss am 1. April 2026 bei 7,87 €, etwa 21,5 % niedriger seit Jahresbeginn gegenüber dem Schlusskurs vom 2. Januar 2026 von 9,71 € und rund 40 % unter dem Oktober-2025-Höchststand.

TKA schloss am 1. April 2026 bei 7,87 €, etwa 21,5 % niedriger seit Jahresbeginn, aber 97,2 % höher im Jahresvergleich gegenüber dem Tief von Mitte September 2024 bei etwa 3,87 €.