Bayer AG (BAYN) wird am 9. April 2026 um 12:08 Uhr UTC bei 40 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 39,75–40,85 € laut Capital.com-Kursfeed. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Unterstützung für die Aktie folgte auf die Bekräftigung der Finanzprognose 2026 durch das Bayer-Management, das ein bereinigtes EBITDA von 9,6–10,1 Mrd. € und einen währungsbereinigten Nettoumsatz von 45–47 Mrd. € anstrebt, trotz Gegenwind durch US-Pharmatolzölle, die das Unternehmen nach eigenen Angaben teilweise durch bestehende EU-US-Handelsabkommen ausgleichen will (AD HOC NEWS, 9. April 2026). Laufende Roundup-Rechtsstreitigkeiten bleiben eine Belastung, wobei Monsanto am 23. Februar 2026 seine Eröffnungsschrift beim US Supreme Court im Fall Durnell eingereicht hat – eine Entscheidung zur bundesstaatlichen Präemption, die den Ausblick für die Rechtsstreitigkeiten wesentlich verändern könnte (Bayer.com, 3. März 2026). Separat reduzierte Goldman Sachs seine Beteiligung an BAYN, behielt aber ein Kaufrating mit einem Kursziel von 54,50 € bei (AD HOC NEWS, 8. April 2026).

Bayer-Aktienprognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 9. April 2026 spiegeln Bayer-Aktienprognosen von Drittanbietern eine überwiegend konstruktive Sicht auf BAYN wider, wobei die Ziele über eine breite Spanne verteilt sind, da Analysten Fortschritte bei Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten, die Umsetzung der Gewinnprognose 2026 und das US-Zollrisiko abwägen.

Barclays (Analystennote – Kaufen)

Barclays-Analyst Charles Pitman-King behält ein Kaufrating für Bayer bei und bestätigt das hauseigene BAYN-Aktienkursziel von 48 €. Die Note bleibt nach der Bestätigung der Jahresprognose durch das Management konstruktiv, wobei Pitman-King 2026 als voraussichtliches Tiefstwertjahr für Pharmazeutika vor einer prognostizierten Rückkehr zu einem mittleren einstelligen Umsatzwachstum ab 2027 anführt (The Globe and Mail, 31. März 2026).

UBS (Analystennote – Kaufen, bestätigt)

UBS-Analyst Geoff Haire bekräftigt ein Kaufrating für BAYN und behält ein Kursziel von 52 € bei. Haires Begründung konzentriert sich auf das, was die Bank als Reihe von Chancen in der Pharmazeutika-Pipeline und der Pflanzenschutzsparte beschreibt, wobei die Risikominderung bei Rechtsstreitigkeiten durch den Glyphosat-Vergleichsrahmen als unterstützende Bedingung angeführt wird (MarketScreener, 26. März 2026).

MarketBeat (Analystenkonsens – Moderates Kaufen)

Der von MarketBeat zusammengestellte Konsens von neun Analysten, die BAYRY abdecken, ergibt ein aggregiertes Rating von Moderates Kaufen und spiegelt eine Aufteilung von zwei Verkaufsratings, fünf Kaufratings und zwei starken Kaufratings wider. Die Streuung der individuellen Ansichten, die von Starkes Verkaufen bis Starkes Kaufen reichen, verdeutlicht die binäre Natur der ausstehenden Glyphosat- und Zollergebnisse für die Aktie (MarketBeat, 7. April 2026).

MarketScreener (Analystenkonsens – Outperform)

Der Konsens von MarketScreener über 19 Analysten setzt das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel bei 46,53 €, mit einer hohen Schätzung von 60 € und einer niedrigen Schätzung von 23 € gegenüber einem letzten Schlusskurs von 40,48 €. Das durchschnittliche Konsensrating liegt bei Outperform, wobei das durchschnittliche Ziel eine Spanne von etwa +14,9 % gegenüber dem Schlusskurs vom 8. April 2026 impliziert (MarketScreener, 8. April 2026).

Über diese Quellen hinweg reichen die Bayer-Aktienprognosen von 23 € (Deutsche Bank, Neutral) bis 60 € am oberen Ende der Verteilung. Kaufbewertete Häuser wie Barclays und UBS gruppieren sich um 48–52 €, während der gemeinsame Nenner konstruktiver Noten Fortschritte bei der Beilegung von Rechtsstreitigkeiten und die Ansicht ist, dass 2026 ein Gewinn-Tiefpunkt sein könnte.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

BAYN-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der BAYN-Aktienkurs wird am 9. April 2026 um 12:08 Uhr UTC bei 40 € gehandelt und liegt über den einfachen gleitenden Durchschnitten (SMAs) für 20, 30, 100 und 200 Tage bei etwa 39 €, 39 €, 39 € bzw. 33 €, laut TradingView-Daten. Der Kurs liegt unter dem 50-Tage-SMA bei 41,66 €, der derzeit ein Verkaufssignal registriert und die nächste obenliegende gleitende Durchschnittsreferenz im Tageschart markiert.

Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei 50,96 und befindet sich damit in neutralem Territorium, wobei die Dynamik allein keine starke Richtungstendenz impliziert. Der Average Directional Index (ADX) bei 14 liegt unter 15, was laut TradingView-Messung auf ein schwaches oder nicht trendendes Umfeld hinweist.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 42,12 € die nächste obenliegende Referenz; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde den R2-Bereich nahe 44,85 € in Sicht bringen. Der Hull Moving Average (neun Perioden) bei 40,18 € liegt geringfügig über dem letzten Kurs und registriert ebenfalls ein Verkaufssignal, was zur Häufung kurzfristiger Widerstände im Bereich von 40–42 € beiträgt.

Auf der Unterseite stellt der klassische Pivotpunkt bei 38,66 € die erste Unterstützung dar, wobei der 100-Tage-SMA nahe 38,79 € eine nahegelegene gleitende Durchschnittsebene bildet. Ein Durchbruch durch diese Zone würde den klassischen S1-Pivot bei 35,93 € als nächste Referenz in Sicht bringen, laut TradingView-Pivot-Daten (TradingView, 9. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Bayer-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der BAYN-Aktienkurs schloss am 10. April 2024 bei etwa 27,60 € auf Niveaus, die bis Mitte 2024 anhielten, als die Aktie sich durch den Sommer und bis in den frühen Herbst hinein seitwärts in einer engen Spanne von 25–30 € bewegte, belastet durch anhaltende Unsicherheit bei Roundup-Rechtsstreitigkeiten und ein gedämpftes Gewinnumfeld.

Das Bild änderte sich Ende 2024 und zu Beginn von 2025 dramatischer. BAYN schloss 2024 bei etwa 19,40 € – ein starker Rückgang gegenüber der Halbjahresspanne – bevor es am 7. April 2025 ein mehrjähriges Intraday-Tief von etwa 18,45 € erreichte. Von diesem Boden aus legte die Aktie in der zweiten Hälfte von 2025 eine anhaltende Erholung hin und stieg von etwa 26,10 € Anfang November 2025 auf einen Jahresendschluss von 37,05 € am 30. Dezember 2025, was einem Gesamtjahresgewinn 2025 von etwa 90,5 % gegenüber der Eröffnung im Januar 2025 von 19,45 € entspricht.

Die Rally setzte sich bis Anfang 2026 fort, wobei BAYN am 17. Februar 2026 ein Zweijahreshoch von 49,50 € erreichte, bevor es stark auf ein März-Tief von 35,30 € am 4. März 2026 zurückfiel – ein Rückgang von etwa 28,4 % von diesem Höchststand – inmitten einer enttäuschenden Gewinnprognose für 2026, die die Markterwartungen verfehlte. Die Aktie hat sich seitdem teilweise erholt. BAYN schloss am 9. April 2026 bei 40,05 €, etwa 5,3 % im Jahresverlauf und rund 104,3 % im Jahresvergleich gegenüber dem April-2025-Tief.