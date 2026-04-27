Airbus SE (AIR) notiert zum Stand von 15:59 Uhr UTC am 8. April 2026 bei 175,20 €, innerhalb einer Intraday-Spanne von 160,83 € – 176 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die teilweise Erholung erfolgt inmitten anhaltender Unsicherheit über die US-Handelspolitik, da die umfassenden Zollmaßnahmen der Trump-Regierung weiterhin auf der Industrie- und Luft- und Raumfahrtstimmung lasten. Airbus-CEO Guillaume Faury hatte bereits im Januar 2026 gewarnt, dass Handelsdruck bereits „erheblichen Kollateralschaden, logistisch und finanziell" verursacht habe (Reuters, 26. Januar 2026). Zusätzlich zu den kurzfristigen Gegenwind nahm Goldman Sachs Airbus am 1. April 2026 von seiner European Conviction List (StreetInsider, 1. April 2026), während Wells Fargo am 31. März 2026 die Coverage mit einem Equal Weight-Rating aufnahm (Futunn, 1. April 2026), was eine vorsichtige Analystenpositionierung vor der für den 14. April 2026 in Amsterdam angesetzten Hauptversammlung des Unternehmens widerspiegelt, bei der die Aktionäre über eine vorgeschlagene Bruttodividende für 2025 von 3,20 € je Aktie abstimmen sollen (Airbus, 3. März 2026).

Airbus-Aktienprognose 2026–2030: Externe Kursziele

Zum Stand vom 8. April 2026 reichen externe Airbus-Aktienprognosen über eine breite Spanne, wobei die Abdeckung durch große Banken divergierende Ansichten zu Auslieferungsperformance, Produktionshochlauf-Zeitplänen und Exposition gegenüber US-Handelspolitik widerspiegelt.

Wells Fargo (Equal Weight-Initiierung)

Wells Fargo nahm die Coverage von Airbus mit einem Equal Weight-Rating und einer AIR-Aktienprognose von 175 € auf. Die Bank stellte fest, dass trotz Verzögerungen beim A320-Produktionshochlauf das langfristige Auftragsbuch von Airbus robust bleibt, obwohl die kurzfristige Auslieferungsperformance und Zollexposition das kurzfristige Risiko-Rendite-Verhältnis beeinflussen (Futunn, 1. April 2026).

Barclays (Buy, Kursziel bestätigt)

Barclays-Analystin Milene Kerner bestätigte ein Buy-Rating für Airbus und behielt das Kursziel von 220 € bei. Die konstruktive Haltung der Bank stützt sich auf Erwartungen eines anhaltenden Auslieferungswachstums und signifikanter EBIT-Expansion im Zeitraum 2025–2027, wobei der Widebody-Mix zusätzliche Margenunterstützung bietet (MarketScreener, 24. März 2026).

Erste Group Bank (Hold, Kursziel- und EPS-Revision)

Erste Group Bank-Analyst H. Engel senkte die FY2026-EPS-Schätzung für Airbus auf 2,10 $ von 2,11 $, während er ein Hold-Rating für die Aktie beibehielt. Die Revision spiegelt vorsichtige kurzfristige Annahmen zu Auslieferungsvolumen wider, nachdem der Quartalsumsatz von 30,25 Mrd. $ hinter dem Konsens von 33,55 Mrd. $ zurückblieb (MarketBeat, 8. April 2026).

J.P. Morgan (Buy, Kursziel bestätigt)

J.P. Morgan-Analyst David Perry bekräftigte ein Buy-Rating für Airbus mit einem Kursziel von 225 €. Perrys These konzentriert sich auf die strukturelle Nachfrage nach Narrowbody-Flugzeugen, wobei der A320-Auftragsbestand mehrjährige Umsatzsichtbarkeit bietet, während die Flottenmodernisierungsaktivität der Fluggesellschaften sich beschleunigt (The Globe and Mail, 8. April 2026).

MarketScreener (Konsensübersicht)

Der aggregierte Konsens von MarketScreener setzt das durchschnittliche Analystenkursziel für Airbus bei 216,66 €, abgeleitet von 22 beitragenden Analysten, wobei das Konsensrating bei Outperform liegt. Die Bandbreite der individuellen Schätzungen spiegelt die Vielfalt der Ansichten wider, wobei Bullen auf Fortschritte beim Auslieferungshochlauf setzen und Bären auf Ausführungsrisiken und zollbedingten Kostendruck verweisen (MarketScreener, 4. März 2026).

Über diese Airbus-Aktienprognosen hinweg reichen die Kursziele der Banken von 175 € (Wells Fargo, Equal Weight) bis 225 € (J.P. Morgan, Buy), wobei der MarketScreener-Konsensdurchschnitt bei 216,66 € liegt. Der gemeinsame Nenner über konstruktive Prognosen hinweg ist die langfristige Auftragstiefe, während vorsichtigere Häuser konsistent kurzfristige Produktionsausführung und US-Handelszollunsicherheit als Hauptabwärtsrisiken markieren.

Prognosen und externe Vorhersagen sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

AIR-Aktienkurs: Technischer Überblick

Der AIR-Aktienkurs notiert zum Stand von 15:59 Uhr UTC am 8. April 2026 bei 175,20 €, knapp über dem klassischen Pivot bei 166,79 € und unterhalb der einfachen gleitenden Durchschnitte über 50, 100 und 200 Tage bei etwa 180 €, 191 € und 191 €, die gemeinsam eine Schicht von Overhead-Widerstand im Tageschart bilden, laut TradingView-Daten.

Die kurzfristige gleitende Durchschnittsstruktur ist konstruktiv: Die 10-, 20- und 30-Tage-SMAs bei 165 €, 167 € und 171 € generieren alle Kaufsignale, während der Hull Moving Average (9) bei 168,35 € und der volumengewichtete gleitende Durchschnitt (20) bei 166,53 € in dieselbe Richtung weisen. Die längerfristigen 50- und 100-Tage-SMAs liegen jedoch über dem letzten Kurs bei 180 € bzw. 191 €, was darauf hindeutet, dass sich die Aktie relativ zu ihrem mittelfristigen Trend in einer Korrekturphase befindet.

Das Momentum ist gemischt. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 54,28 und damit im oberen neutralen Bereich, während der Average Directional Index bei 29,59 darauf hindeutet, dass ein etablierter Trend besteht. Der klassische R1-Pivot bei 176,17 € ist die nächste Referenz über dem letzten Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde die R2-Zone nahe 191,51 € in Sicht bringen. Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot bei 166,79 € die erste Referenzunterstützung dar, wobei das S1-Level bei 151,45 € als nächste Abwärtsmarke fungiert, falls dieser Bereich nachgibt (TradingView, 8. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Airbus-Aktienkursverlauf (2024–2026)

Der AIR-Aktienkurs eröffnete den April 2024 bei etwa 164,95 € und blieb über den Sommer weitgehend in einer Spanne, bevor er am 7. April 2025 intraday auf ein Zweijahrestief von 126,71 € fiel, als eine Welle zollbedingter Verkäufe europäische Aktien traf. Die Aktie schloss 2024 bei 155,14 €, was bedeutet, dass sie 2025 leicht unter dem Jahresanfang begann.

2025 kletterte Airbus im ersten Quartal stetig höher und erreichte am 3. März etwa 175,58 €, bevor ein Rücksetzer erfolgte. Der scharfe Ausverkauf Anfang April 2025, ausgelöst durch breite Risk-off-Bewegungen am Markt, drückte die Aktie am 7. April 2025 intraday auf 126,71 €; sie erholte sich, um den Monat nahe 147 € zu schließen. Von dort aus legte AIR über den Sommer stetig zu, eroberte Ende September die 190er-Marke zurück und erreichte am 14. Januar 2026 intraday ein Hoch von 221,63 € – das stärkste Niveau im Zweijahreszeitraum.

Die Aktie gab von diesem Januar-2026-Hoch deutlich nach, schloss den März 2026 bei 160,43 €, bevor am 7. April 2026 ein weiterer scharfer Intraday-Rückgang auf 161,01 € erfolgte. AIR notiert zum Stand vom 8. April 2026 bei 175,24 €, was etwa 11,7 % unter der Eröffnung vom 1. Januar 2026 bei 200,20 € und rund 13,0 % über dem Schlusskurs vom 7. April 2025 bei 135,36 € liegt.