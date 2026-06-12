Erfahren Sie mehr über die berichteten SpaceX-IPO-Pläne für 2026, einschließlich Geschäftsmodell, potenzieller Bewertung, wichtiger Preistreiber und wie Sie die Aktie über CFDs handeln können, falls sie verfügbar wird. Differenzkontrakte (CFDs) werden auf Margin gehandelt, Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken.

Dies ist eine Marketingmitteilung und sollte nicht als Anlageberatung ausgelegt werden. IPO-Aktien können hochvolatil sein. Der frühe Handel kann schnelle Preisbewegungen, begrenzte Handelshistorie und erhebliche Risiken mit sich bringen.

SpaceX strebt eine Nasdaq-Notierung am 12. Juni 2026 unter dem Ticker SPCX an, wobei die Preisfestsetzung nach Börsenschluss am 11. Juni erwartet wird.

Berichten zufolge strebt SpaceX an, etwa 75 Mrd. USD bei einer Bewertung von rund 1,75 Billionen USD aufzubringen, wobei die Investorennachfrage vor der endgültigen Preisfestsetzung Berichten zufolge über 250 Mrd. USD liegt.

Starlink-Wachstum, Startaktivitäten, Starship-Fortschritt und zukünftige Kapitalausgaben sind zentral dafür, wie die öffentlichen Märkte SpaceX bewerten könnten.

Der Börsengang hat Prüfungen hinsichtlich Governance, Anlegerschutz, potenzieller chinesischer Investitionen und möglicher Auswirkungen der Indexaufnahme auf sich gezogen.

SpaceX hat Berichten zufolge bis zu 30% des Angebots für Privatanleger reserviert, was für einen großen US-Börsengang ungewöhnlich wäre.

Falls SpaceX notiert wird und auf Capital.com verfügbar wird, würden SpaceX-Aktien-CFDs Händlern ermöglichen, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen.

IPO-Aktien können volatil sein, und CFDs sind gehebelte Produkte, was bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste verstärkt werden können.

Neueste SpaceX-IPO-Nachrichten: 10. Juni 2026

Zum Stand vom 10. Juni 2026 ist der SpaceX-Börsengang auf Kurs für die erwartete Preisfestsetzung am 11. Juni und ein geplantes Nasdaq-Debüt am 12. Juni unter dem Ticker SPCX (Reuters, 15. Mai 2026). Berichten zufolge hat die Investorennachfrage 250 Mrd. USD überschritten – verglichen mit den 75 Mrd. USD, die SpaceX aufbringen möchte – wodurch das Geschäft vor der endgültigen Preisfestsetzung etwa 3,5- bis vierfach überzeichnet ist (Reuters, 9. Juni 2026). Die Nachfrage kann sich vor der IPO-Preisfestsetzung ändern.

Der Börsengang hat auch politische Prüfung auf sich gezogen. Senatorin Elizabeth Warren hat die SEC gebeten, das Angebot zu verzögern, unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich Anlegerschutz, Marktintegrität, Bewertung, Governance und der potenziellen Auswirkung einer schnellen Indexaufnahme auf passive Anleger (Business Insider, 10. Juni 2026).

Die Geschäftsstruktur ist ein weiterer Fokuspunkt. SpaceX hat Berichten zufolge bis zu 30% des Angebots für Privatanleger reserviert, was für einen großen US-Börsengang ungewöhnlich ist, der typischerweise von institutionellen Anlegern dominiert wird (Reuters, 3. Juni 2026; CNBC, 21. Mai 2026). Einige Analysten haben das IPO-Fenster auch mit Druck bei Krypto und anderen Risikoanlagen in Verbindung gebracht, da Anleger Bargeld für große Aktiennotierungen aufbringen, obwohl diese Flüsse nicht direkt SpaceX zugeordnet werden können (Yahoo Finance, 8. Juni 2026).

Wann ist das SpaceX-IPO-Datum?

SpaceX strebt eine Nasdaq-Notierung am 12. Juni 2026 an, nachdem das Unternehmen am 1. April 2026 vertraulich bei der US-SEC eingereicht hat (Bloomberg, 1. April 2026; Reuters, 15. Mai 2026). Eine vertrauliche Einreichung ermöglicht es der SEC, die Registrierungsdokumente eines Unternehmens zu prüfen, bevor ein öffentlicher Prospekt veröffentlicht wird; gemäß SEC-Vorschriften müssen Unternehmen mindestens 15 Tage vor einer Roadshow eine Registrierungserklärung öffentlich einreichen (CNBC, 1. April 2026). SpaceX hat seinen S-1-Prospekt am 20. Mai 2026 öffentlich bei der SEC eingereicht und Anlegern damit einen ersten öffentlichen Einblick in seine internen Finanzen und Risikofaktoren gegeben (Yahoo Finance, 20. Mai 2026).

Die Roadshow von SpaceX startete am 4. Juni 2026 – vor der zuvor berichteten Schätzung für die Woche ab 8. Juni – angetrieben durch einen beschleunigten Zeitplan nach einer schneller als erwarteten SEC-Prüfung (BNN Bloomberg, 15. Mai 2026). Die Aktienpreisfestsetzung wird nach Börsenschluss am 11. Juni erwartet, wobei der erste Handelstag für den 12. Juni an der Nasdaq unter dem Ticker SPCX angestrebt wird (Reuters, 3. Juni 2026; Yahoo Finance, 3. Juni 2026). Reuters berichtet, dass SpaceX einen IPO-Preis von 135 USD pro Aktie für ein Angebot von 556,6 Millionen Aktien anstrebt, was eine Kapitalbeschaffung von 75 Mrd. USD bei einer Bewertung von 1,75 Billionen USD zum Ziel hat – was der größte Börsengang in der Börsengeschichte wäre (Reuters, 3. Juni 2026). Etwa 125 Analysten von 21 teilnehmenden Banken werden voraussichtlich mit dem SpaceX-Management zusammentreffen, und eine spezielle Veranstaltung für rund 1.500 Privatanleger ist für den 11. Juni geplant (Finimize, 7. April 2026).

Wichtige IPO-Timing-Faktoren umfassen:

Faktor Warum es wichtig ist SEC-Prüfung SpaceX hat am 1. April 2026 vertraulich eine Entwurfs-Registrierungserklärung bei der SEC eingereicht und am 20. Mai 2026 sein S-1 öffentlich eingereicht; die öffentliche Einreichung bietet Details zu Finanzen, Risikofaktoren und Aktienstruktur (Yahoo Finance, 20. Mai 2026). Roadshow-Nachfrage Die Roadshow von SpaceX startete um den 4.–5. Juni 2026; starke Investorennachfrage kann den endgültigen Preis an die Spitze oder über die Spanne vor dem Marktdebüt treiben (Reuters, 3. Juni 2026). Marktbedingungen Die allgemeine Aktienmaktstimmung kann das IPO-Timing beeinflussen; SpaceX' eigene Berater haben angemerkt, dass die Notierung je nach Bedingungen auf 2027 verschoben werden könnte (Reuters, 3. Juni 2026). Starlink-Wachstum Starlinks Abonnentenbasis und Umsatz – geschätzt auf 58% des Gesamtumsatzes von SpaceX im Jahr 2024 – sind zentral für Bewertungsdiskussionen (SpaceXStock.com, 25. März 2026). IPO-Struktur Reuters berichtete, dass Elon Musk diskutiert, bis zu 30% der IPO-Aktien Privatanlegern zuzuteilen – mindestens dreimal die typischen 5–10%, die bei Standard-Börsengängen reserviert werden (Reuters, 3. Juni 2026; Seeking Alpha, 26. März 2026).

SpaceX wurde zuvor als möglicher Kandidat für eine Starlink-Abspaltung diskutiert. Die aktuelle Berichterstattung deutet jedoch eher auf eine breitere SpaceX-Notierung hin als auf einen bestätigten eigenständigen Starlink-Börsengang.

Was ist SpaceX?

SpaceX, oder Space Exploration Technologies Corp., ist ein privates US-amerikanisches Raumfahrt- und Satellitenkommunikationsunternehmen, das 2002 von Elon Musk gegründet wurde. Es entwickelt Raketen, Raumfahrzeuge und Satellitennetzwerke, die für kommerzielle Starts, Regierungsmissionen, Breitbandkonnektivität und zukünftige Weltraumtransportprojekte eingesetzt werden.

Zu den Hauptgeschäftsfeldern gehören Falcon-Raketenstarts, Dragon-Raumfahrzeugmissionen, Starship-Entwicklung und Starlink-Satelliten-Internetdienste.

Wichtige Meilensteine in der Geschichte von SpaceX

2002 – Elon Musk gründet SpaceX.

– Elon Musk gründet SpaceX. 2008 – Falcon 1 wird die erste privat entwickelte Flüssigbrennstoffrakete, die eine Umlaufbahn erreicht.

– Falcon 1 wird die erste privat entwickelte Flüssigbrennstoffrakete, die eine Umlaufbahn erreicht. 2012 – Dragon wird das erste kommerzielle Raumfahrzeug, das Fracht zur Internationalen Raumstation liefert.

– Dragon wird das erste kommerzielle Raumfahrzeug, das Fracht zur Internationalen Raumstation liefert. 2020 – SpaceX bringt NASA-Astronauten zur ISS und wird das erste private Unternehmen, das eine bemannte Orbitalmission abschließt.

– SpaceX bringt NASA-Astronauten zur ISS und wird das erste private Unternehmen, das eine bemannte Orbitalmission abschließt. 2025 – Starlink expandiert weiter in die Breitbandmärkte für Verbraucher, Unternehmen, Schifffahrt und Luftfahrt.

– Starlink expandiert weiter in die Breitbandmärkte für Verbraucher, Unternehmen, Schifffahrt und Luftfahrt. 2026 – SpaceX bereitet sich Berichten zufolge auf einen Juni-Börsengang vor, wobei Starlink voraussichtlich eine wichtige Rolle im Bewertungsfall spielen wird.

Wie verdient SpaceX Geld?

SpaceX erzielt Einnahmen aus einer Mischung von Startdiensten, Regierungsverträgen, Satelliten-Breitbandabonnements und aufkommenden Technologieprojekten.

Einnahmequelle Beschreibung Startdienste Gebühren von kommerziellen Unternehmen, NASA und Verteidigungsbehörden für Satelliten-, Fracht- und Besatzungsstarts. Starlink-Abonnements Monatliche Breitbandgebühren von privaten, geschäftlichen, maritimen, Luftfahrt- und anderen Nutzern. Regierungsverträge Langfristige Verträge und Missionszahlungen im Zusammenhang mit zivilen, Verteidigungs- und Weltraumforschungsprogrammen. Satellitenbereitstellung Bezahlte Starts für Unternehmen und Institutionen, die Satelliten in die Umlaufbahn bringen. Neue Initiativen Neuere Bereiche einschließlich Direct-to-Cell-Dienste, Starship-basierte Missionen und Weltrauminfrastrukturkonzepte.

SpaceX erzielte Berichten zufolge etwa 15–16 Mrd. USD Umsatz und rund 8 Mrd. USD Gewinn im Jahr 2024, laut Reuters-Berichterstattung vom Januar 2026 (Reuters, 1. April 2026). Neuere Zahlen, die The Information im April 2026 berichtete, deuten darauf hin, dass der Umsatz von SpaceX im Jahr 2025 18,5 Mrd. USD überstieg, das Unternehmen jedoch einen Verlust von fast 5 Mrd. USD für das Jahr verzeichnete – eine Umkehrung, die größtenteils der Integration von xAI zugeschrieben wird, Elon Musks Unternehmen für künstliche Intelligenz, das SpaceX im Februar 2026 erwarb (Reuters, 10. April 2026). Starlink wird weithin als Haupttreiber des kommerziellen Wachstums von SpaceX angesehen und macht schätzungsweise 10 Mrd. USD des Gesamtumsatzes im Jahr 2025 aus und generiert rund 6 Mrd. USD EBITDA aus seinen Kern-Start- und Satellitenaktivitäten (Yahoo Finance, 14. April 2026).

Was könnte den SpaceX-Live-Aktienkurs beeinflussen?

Falls SpaceX an die Börse geht, könnte sein Aktienkurs durch operative Leistung, berichtete Finanzdaten, Investorennachfrage, Regulierung und allgemeine Marktbedingungen beeinflusst werden. Dieselben Themen können auch die Stimmung gegenüber anderen Weltraum-, Satelliten- und Luft- und Raumfahrtunternehmen beeinflussen. Alle SpaceX-CFDs, falls angeboten, würden Bewegungen des zugrunde liegenden Aktienkurses nachbilden, ohne Händlern Eigentum an SpaceX-Aktien zu geben.

Starlink-Abonnentenwachstum und Rentabilität

Starlink wird voraussichtlich zentral für den SpaceX-Investmentcase sein. Der Satelliten-Internetdienst überschritt im Februar 2026 10 Millionen Abonnenten, nachdem er seinen Kundenstamm im Jahr 2025 von 4,5 Millionen auf 9 Millionen verdoppelt hatte.

Potenzielle Preistreiber umfassen:

Abonnentenwachstum in bestehenden und neuen Märkten

Durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer

Preisänderungen und Hardwarekosten

Akzeptanz bei Unternehmen, Luftfahrt und Schifffahrt

Entwicklung von Direct-to-Cell-Diensten

Netzwerkzuverlässigkeit und -kapazität

Der Umfang der Starlink-Einnahmen und die Kosten für die Wartung und den Ersatz seiner Satellitenkonstellation können wichtig dafür sein, wie die öffentlichen Märkte SpaceX bewerten.

Startfrequenz, Kosteneffizienz und Wiederverwendbarkeit

Das wiederverwendbare Raketenmodell von SpaceX hat die Startökonomie im gesamten Luft- und Raumfahrtsektor verändert. Eine höhere Startfrequenz kann den Umsatz unterstützen, aber Verzögerungen, gescheiterte Starts oder regulatorische Unterbrechungen können die Stimmung beeinflussen.

Potenzielle Aktienkurseinflüsse umfassen:

Jährliches Startvolumen

Zuverlässigkeit von Falcon 9 und Falcon Heavy

Startmargen

Neue Regierungs- oder Handelsverträge

Verzögerungen im Zusammenhang mit Sicherheit, Regulierung oder technischen Problemen

Ein konstanter Startplan kann das Vertrauen in das Betriebsmodell von SpaceX stärken, während Störungen die kurzfristige Volatilität erhöhen könnten.

Fortschritt bei Starship

Starship ist SpaceX' vollständig wiederverwendbares Schwerlastraketen-Programm. Es ist mit zukünftiger Satellitenbereitstellung, Mondmissionen und längerfristigen Weltraumtransportplänen verbunden.

Anleger könnten Folgendes verfolgen:

Fortschritt bei Orbitaltests

Regulatorische Genehmigungen

Meilensteine bei der Betankung im All

Updates zu NASA- und anderen Regierungsverträgen

Starships Rolle bei der Senkung der Satellitenbereitstellungskosten

Starship könnte langfristige Wachstumserwartungen beeinflussen, birgt aber auch technische, finanzielle und regulatorische Risiken.

IPO-Bewertung und Kapitalbeschaffung

Berichten zufolge strebt SpaceX an, etwa 75 Mrd. USD aufzubringen und könnte eine Bewertung von etwa 1,75–2 Billionen USD anstreben. Falls in diesem Umfang abgeschlossen, wäre es größer als der Börsengang von Saudi Aramco 2019, der 29,4 Mrd. USD einbrachte.

Die Bewertung kann beeinflusst werden durch:

Berichtete Umsatz- und Gewinnzahlen

Starlinks Anteil am Gesamtumsatz

Zukünftiger Kapitalbedarf

Investorenappetit auf große Technologie-Notierungen

Governance-Offenlegungen im öffentlichen S-1

Erwartungen zur Indexaufnahme nach Notierung

Da der öffentliche Prospekt noch nicht veröffentlicht wurde, müssen Anleger die offiziellen Unterlagen bewerten, sobald sie verfügbar sind.

Regulierung und geopolitische Faktoren

SpaceX ist in regulierten Branchen tätig, darunter Telekommunikation, Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Satellitenspektrum. Das macht regulatorische und geopolitische Entwicklungen wichtig für jede öffentliche Marktbewertung.

Potenzielle Faktoren umfassen:

Spektrumentscheidungen der Federal Communications Commission (FCC)

Startgenehmigungen der Federal Aviation Administration (FAA)

Prüfung von Verteidigungsverträgen

Exportkontrollen

Weltraummüll und Umweltbedenken

Internationaler Wettbewerb bei Satellitenkommunikation und Startdiensten

Jede regulatorische Verzögerung oder Änderung der staatlichen Beschaffungsprioritäten könnte die Marktstimmung beeinflussen.

Was würde der Handel mit SpaceX-Aktien-CFDs beinhalten?

Falls SpaceX öffentlich notiert wird und auf Capital.com verfügbar gemacht wird, könnten Händler möglicherweise auf SpaceX-Aktienkursbewegungen durch Differenzkontrakte (CFDs) spekulieren. CFDs ermöglichen es Ihnen, auf Preisbewegungen zu handeln, ohne die zugrunde liegenden Aktien zu besitzen.

Falls SpaceX-Aktien-CFDs verfügbar werden, können wichtige zu berücksichtigende Punkte umfassen:

Die Verfügbarkeit würde von Marktzugang, Liquidität, Nachfrage und interner Produktprüfung nach der Notierung abhängen. Der Handel mit SpaceX-Aktien-CFDs würde Ihnen keine Stimmrechte, Dividenden oder Eigentum an den zugrunde liegenden Aktien geben. Neu notierte Aktien können starke Preisbewegungen erfahren, insbesondere während des frühen Handels, wenn Liquidität und Preisfindung sich noch entwickeln. CFDs werden auf Margin gehandelt, was bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste den anfänglich erforderlichen Betrag zum Eröffnen einer Position überschreiten können. Werkzeuge wie Stop-Loss und Take-Profit können helfen, das Risiko zu managen, obwohl nicht alle Stop-Loss garantiert sind. Offizielle Einreichungen, IPO-Preisfestsetzung, Liquidität am ersten Tag, Unternehmensoffenlegungen und Nachrichten nach der Notierung können alle Preisbewegungen beeinflussen.

CFDs sind gehebelte Produkte. Hebelwirkung kann sowohl Gewinne als auch Verluste verstärken, daher ist es wichtig, die Risiken vor dem Handel zu verstehen. Dieser Abschnitt dient nur zu Informationszwecken und ist keine Einladung oder Empfehlung, SpaceX, IPO-Aktien oder CFDs zu handeln.

Erfahren Sie mehr in unserem CFD-Trading-Leitfaden.

Welche Weltraum- und Luft- und Raumfahrt-Aktien-CFDs kann ich handeln?

SpaceX bleibt privat, bis ein Börsengang abgeschlossen ist. In der Zwischenzeit bieten mehrere börsennotierte Unternehmen über CFDs Zugang zu Luft- und Raumfahrt, Satellitentechnologie, Verteidigungsverträgen oder weltraumbezogenen Aktivitäten.

Diese Unternehmen unterscheiden sich von SpaceX in Struktur, Geschäftsmodell und Risikoprofil. Händler sollten die Finanzen, Branchenexposition und Marktbedingungen jedes Unternehmens prüfen, bevor sie entscheiden, ob ein verwandtes Produkt für sie geeignet ist. Differenzkontrakte (CFDs) werden auf Margin gehandelt. Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste.

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