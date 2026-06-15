Starlink-IPO – Wie Sie Starlink-Aktien traden können
Erfahren Sie mehr über Starlink und den möglichen IPO, was den Starlink-IPO-Kurs beeinflussen könnte und wie Sie Raumfahrtaktien über CFDs traden können.
Wann ist der Starlink-IPO-Termin?
Mit Stand vom 27. Mai 2025 gibt es weiterhin keinen bestätigten Starlink-IPO-Termin. Die Sparte für das Satelliten-Internet verbleibt innerhalb von SpaceX und hat weder einen IPO beantragt, noch einen Underwriter benannt.
Am 20. Mai 2025 erwähnte Elon Musk – in einem Gespräch mit dem Redakteur von Bloomberg, Mishal Husain – erneut, dass Starlink an die Börse gehen könnte, „sobald der Cashflow vorhersehbar ist“. Er wollte jedoch keinen Zeitplan nennen und sagte, er habe es „nicht eilig“, das Unternehmen dem quartalsweisen Marktdruck auszusetzen.
Wenn und falls die Börsennotierung stattfindet, könnte Starlink potenziell am Nasdaq Stock Market gehandelt werden. Bis dahin befindet sich Starlink im vorbörslichen Status, was bedeutet, dass keine Aktien an öffentlichen Börsen erhältlich sind.
Was ist Starlink?
Starlink ist das Satelliten-Breitbandgeschäft von SpaceX, einem privaten Raumfahrtunternehmen, das von Elon Musk geleitet wird. Das 2015 angekündigte und im Jahr 2020 zur öffentlichen Beta-Phase freigegebene Starlink verbindet Nutzer über eine Konstellation im erdnahen Orbit (LEO). Es hat etwa 8.700 Satelliten in den Weltraum gebracht, von denen sich mit Stand vom 23. Mai 2025 rund 7.500 im Orbit befinden – die größte jemals zusammengestellte Flotte. Regelmäßige Starts von Falcon 9 erweitern das Netzwerk weiter. 2025 werden weitere Starts von SpaceX durchgeführt, um neue Satelliten hinzuzufügen.
Die Einkommensquelle von Starlink besteht aus einer Kombination aus einem einmaligen Hardware-Kit und einer wiederkehrenden Servicegebühr. Dazu kommt noch der Verkauf von Großhandelskapazitäten an Fluggesellschaften, Schifffahrtsunternehmen und staatliche Kunden. Mit Stand vom Mai 2025 versorgt Starlink über 5 Mio. Kunden in mehr als 125 zugelassenen Ländern. Das Unternehmen strebt weiteres Wachstum in großen Schwellenmärkten wie Indien an, wo die regulatorische Genehmigung noch aussteht.
Erfahren Sie mehr in unserem Trading-Leitfaden zum SpaceX-IPO.
Wie verdient Starlink Geld?
Starlink generiert Einnahmen in zwei Schritten: Zuerst verkauft es ein Benutzerterminal – mitunter zu einem Verlust – und berechnet dann eine laufende Anschlussgebühr. Dazu kommen Dienste mit höheren Margen für Unternehmen, Mobilität und Behörden sowie Bandbreiten-Großhandelsvereinbarungen mit Mobilfunkbetreibern.
Weitere Informationen zu den Einnahmequellen von Starlink finden Sie im Folgenden:
|
Einnahmequelle
|
Beschreibung
|
Terminal-Hardware
|
Einmalige Verkäufe von Satellitenschüsseln, Routern und dem tragbaren Mini; die Hardware ist jedoch kein Gewinntreiber und wird generell subventioniert.
|
Verbraucherabonnements
|
Monatliche Tarife für Haushalte und Wohnmobil-/„Roam“-Nutzer.
|
Geschäfte & Unternehmen
|
Pakete mit „Global Priority“ und festen Standorten mit monatlichen Abonnements sowie begrenzte Datenzusatzleistungen.
|
Mobilitätsdienste
|
Konnektivität auf See, in der Luftfahrt und unterwegs auf dem Festland. Starlink hat 2024 etwa 75.000 Schiffe und mehr als 450 Flugzeuge bedient.
|
Regierung & Verteidigung (Starshield)
|
Sichere Bandbreite und spezielle Satelliten für das Verteidigungsministerium der USA, verbündete Streitkräfte und Katastrophenschutzbehörden; abgesichert durch mehrjährige Verträge.
|
Direct-to-Cell & Netzbetreiber-Backhaul
|
Großhandelsvereinbarungen in der Anfangsphase mit Betreibern wie T-Mobile, One NZ und Telstra – außerdem den indischen Unternehmen Jio und Airtel – ermöglichen schon heute Textnachrichten, wobei Breitband-/Datendienste für die Zukunft geplant sind.
Insgesamt betrachtet sorgen die Abonnements für Privathaushalte für wiederkehrende Umsätze, wohingegen Unternehmens-, Mobilitäts-, Großhandels- und Verteidigungsverträge zu Umsätzen mit höheren Margen beitragen. Die Kombination verringert die Abhängigkeit von einem einzelnen Segment und könnte die Liquiditätsschöpfung vor einer künftigen Börsennotierung potenziell stabilisieren.
Was könnte die Bewertung von Starlink beeinflussen?
Der endgültige IPO-Aktienkurs von Starlink könnte von einer Kombination aus unternehmensspezifischen Kennziffern und breiteren Marktkräften abhängen. Hier sind einige potenzielle Einflüsse, welche die Bewertung von Starlink nach der Börsennotierung nach oben – oder auch nach unten – treiben könnten:
Finanzielle Performance und Geldschöpfung
Eine kontinuierliche Umsatzsteigerung, verbesserte Margen und der Nachweis eines positiven freien Cashflows würden die Bewertung des Unternehmens anhand traditioneller Multiplikatoren erleichtern. Jegliche Verlangsamung des Umsatzwachstums, übermäßig hohe Markteinführungskosten oder neue Verluste könnten jedoch den Appetit auf den IPO dämpfen.
Abonnentenwachstum und durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU)
Starlink hat weltweit über 5 Mio. Abonnenten. Ein anhaltendes Wachstum bei gleichzeitig geringen Verlusten (oder „Abwanderung“) von Nutzern und die Ausweitung des Anteils von Nutzern mit höherem ARPU in Unternehmen und im Mobilitätsbereich könnten bullische Modelle unterstützen. Im Gegensatz dazu könnten langsamere Nettoneuzugänge, steigende Abwanderung oder tiefere Preisnachlässe die Prognosen unter Druck setzen und die Bewertung drücken.
Regulatorische Genehmigungen und Frequenznutzung
Die Lizenzen bleiben ein ausschlaggebender Faktor. Mit Stand vom Mai 2025 ist die endgültige Genehmigung in Indien nach einer Absichtserklärung noch ausstehend. Wenn es dort grünes Licht gibt oder in anderen bevölkerungsreichen Regionen Fortschritte erzielt werden, könnte dies die für Starlink erreichbare Nutzerbasis erheblich vergrößern; Verzögerungen oder zusätzliche Frequenzgebühren könnten den gegenteiligen Effekt haben.
Wettbewerbslandschaft im LEO-Breitbandbereich
Das Projekt Kuiper von Amazon begann seinen Einsatz in vollem Umfang mit 27 gestarteten Satelliten mit Stand vom 28. April 2025, wohingegen die Guowang- und Qianfan-Konstellationen aus China trotz anfänglicher Rückschläge weiter zunehmen. Erfolgreiche Markteinführungen könnten den Aktienkurs von Starlink beim IPO unter Druck setzen. Andererseits könnten technische Probleme oder langsamere Einführungen bei Wettbewerbern die Bewertung von Starlink nach oben treiben.
Wirtschaftlichkeit der Starts und Investitionskosten
Die internen Kosten von SpaceX pro Flug mit der Falcon 9 werden auf 15 Mio. $ bis 30 Mio. $ geschätzt, mit Stand vom Mai 2025. Im Jahr 2022 setzte Musk jedoch das langfristige Ziel von weniger als 10 Mio. $ pro Starship-Start. Das Erreichen dieser Werte – und die Verlängerung der Satellitenlebensdauer – kann den Investitionsbedarf senken und den Cashflow erhöhen, wodurch eine höhere Bewertung unterstützt wird. Andererseits könnten fehlgeschlagene Starts, regulatorische Verzögerungen oder unerwartet langsame Kostensenkungen das Risiko erhöhen.
Regierungs- und Verteidigungsverträge
Margenstarke Bandbreitengeschäfte mit den USA und verbündeten Partnern – einschließlich großer Regierungs- und Verteidigungsverträge – können für mehrjährige Umsatzaussichten sorgen. Die Verlängerung solcher Verträge könnte Anlegern jedoch Sicherheit geben. Umgekehrt könnten politische Kontrollen oder Kürzungen der Finanzierungsmittel die Prognosen belasten.
Wie man Starlink-Aktien traden kann
Wenn Starlink seinen IPO am Nasdaq Stock Market abschließt, werden Trader in der Lage sein, über Differenzkontrakte (CFDs) auf die Aktienkursbewegungen des Unternehmens zu spekulieren.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie Starlink-Aktien traden können, wenn und falls diese verfügbar sind:
- 1 Wählen Sie eine Broker-PlattformWählen Sie einen regulierten Broker, der Starlink-Aktien oder CFDs anbietet.
- 2 Richten Sie ein Handelskonto einRegistrieren Sie sich und verifizieren Sie Ihre Identität.
- 3 Tätigen Sie eine EinzahlungFügen Sie Ihrem Konto mit der von Ihnen bevorzugten Methode Guthaben hinzu.
- 4 Beobachten Sie die Performance der AktieBleiben Sie auf dem Laufenden über Finanzberichte, Start-Zeitpläne und Branchennachrichten.
- 5 Platzieren Sie einen TradeKaufen oder verkaufen Sie Aktien und nutzen Sie Market- oder Limit-Orders. Erwägen Sie Stop-Loss-Orders für das Risikomanagement.
Erfahren Sie mehr über das Traden von Tech-Aktien in unserem Leitfaden zum Aktienhandel.
Welche Raumfahrtaktien kann ich aktuell traden?
Sie möchten bereits vor der möglichen Börsennotierung von Starlink ein Exposure zum Raumfahrtsektor aufbauen? Hier finden Sie einen kurzen Leitfaden zu fünf aktiv gehandelten Namen, zu denen Sie heute über Aktien-CFDs Zugang erhalten können.
Boeing
Boeing – baut das Kernstück des Space Launch System der NASA. Die Ergebnisse der Gruppe für das Q1 2025 wiesen einen beachtlichen Auftragsbestand von 545 Mrd. $ aus, und die Aktie könnte auf bedeutende Nachrichten über kommerzielle, Verteidigungs- und Raumfahrtaufträge reagieren – Boeing-CFDs traden
Lockheed Martin
Lockheed Martin – zusammen mit Boeing – ist Miteigentümer der United Launch Alliance, die mit der vollständigen Inbetriebnahme der Kuiper-Konstellation von Amazon, mit einem Start der Atlas V im April 2025 begonnen hat. Zu den Kurstreibern könnten die Verteidigungsbudgets der USA, die Häufigkeit der ULA-Starts und die quartalsweise Geldschöpfung gehören – Lockheed Martin-CFDs traden
Virgin Galactic
Der Pionier des Weltraumtourismus, Virgin Galactic, baut ein Raumschiff der Delta-Klasse und plant, den Ticketverkauf im Q1 2026 wieder aufzunehmen, wie in den Ertragsberichten für Q1 2025 bestätigt wurde. Ergebnisse von Testflügen, Reservierungen und regulatorische Ankündigungen können den Aktienkurs potenziell beeinflussen – Virgin Galactic-CFDs traden
Rocket Lab USA
Rocket Lab kündigte Electron – eine zum Teil wiederverwendbare Trägerrakete mit zwei Stufen – erstmals im Jahr 2014 an. Mit Stand vom Mai 2025 führte Electron über 60 Missionen durch, wobei das Unternehmen einen ersten Neutron-Testflug für die zweite Hälfte des Jahres 2025 anstrebt. Die Häufigkeit der Starts, Vertragsabschlüsse und die Fortschritte mit Neutron könnten den Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. – Rocket Lab-CFDs traden
Thales Group
Die Thales-Gruppe ist Eigentümer von Thales Alenia Space, einer Tochtergesellschaft, die Satelliten für den Telekommunikationsbereich, die Erdbeobachtung und wissenschaftliche Missionen herstellt. Die Ergebnisse des Unternehmens für das Jahr 2024 zeigen einen Rekordauftragseingang in Höhe von 25,289 Mrd. €, wodurch eine starke Zukunftsaussicht gegeben ist. Die Thales-Aktie könnte auf fundamentale Ereignisse reagieren, wie die Ankündigung neuer ESA- oder kommerzieller Verträge – Thales CFDs traden
Sie können Starlink noch nicht traden?Traden Sie raumfahrtbezogene Aktien-CFDs
Seien Sie bereit, wenn Starlink an die Börse geht – üben Sie das Traden mit einem Demokonto!
Häufig gestellte Fragen
Kann ich Starlink traden oder in das Unternehmen investieren?
Starlink ist noch immer eine private Sparte von SpaceX, weshalb keine Aktien oder CFDs zum Traden verfügbar sind. Sobald die Aktie an die Börse geht, wahrscheinlich an den Nasdaq Stock Market, würden regulierte Broker die Aktie hinzufügen, wodurch Sie diese über ein Derivat traden könnten, etwa in Form von Aktien-CFDs. Bis dahin können Sie sich ein Exposure zu dem Sektor über börsennotierte Wettbewerber wie Boeing, Lockheed Martin oder Thales aufbauen.
Wird Starlink einen IPO durchführen?
Wahrscheinlich, aber noch nicht. Bei einer Befragung auf dem Qatar Economic Forum am 20. Mai 2025 bezeichnete Elon Musk einen Börsengang von Starlink als „möglich“, er sagte jedoch, dass er es „nicht eilig“ habe und wiederholte, dass ein zuverlässiger Cashflow die Voraussetzung dafür sei. Es wurde weder ein Börsenprospekt eingereicht noch eine Bank benannt, daher ist ein IPO-Termin noch nicht bekannt.
Wie kaufe ich Starlink vor dem IPO?
Der Zugang ist auf sekundäre Transaktionen mit SpaceX-Anteilen auf privaten Plattformen wie Forge Global beschränkt. Diese Geschäfte sind illiquide, mit hohen Spreads verbunden und unterliegen dem Vorkaufsrecht von SpaceX, wodurch die meisten privaten Trader nicht teilnehmen können.
Wie viel sind Starlink-Aktien wert?
Die Bewertung bleibt weiterhin offen. Im Rahmen der Mitarbeiterangebote von SpaceX im Dezember 2024 wurde die Gruppe mit rund 350 Mrd. $ bewertet, was sowohl den Start- als auch den Starlink-Betrieb umfasst. Die endgültige Preisbildung kann jedoch erst erfolgen, wenn im Rahmen der IPO-Roadshow eine offizielle Spanne festgelegt wird – sollte das Unternehmen an die Börse gehen.
Entdecken Sie weitere bevorstehende IPOs
Bleiben Sie über bevorstehende IPOs, Markttrends und die neuesten Trading-Möglichkeiten auf dem Laufenden