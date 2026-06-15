Starlink-IPO – Wie Sie Starlink-Aktien traden können

Was könnte die Bewertung von Starlink beeinflussen?

Der endgültige IPO-Aktienkurs von Starlink könnte von einer Kombination aus unternehmensspezifischen Kennziffern und breiteren Marktkräften abhängen. Hier sind einige potenzielle Einflüsse, welche die Bewertung von Starlink nach der Börsennotierung nach oben – oder auch nach unten – treiben könnten:

Finanzielle Performance und Geldschöpfung

Eine kontinuierliche Umsatzsteigerung, verbesserte Margen und der Nachweis eines positiven freien Cashflows würden die Bewertung des Unternehmens anhand traditioneller Multiplikatoren erleichtern. Jegliche Verlangsamung des Umsatzwachstums, übermäßig hohe Markteinführungskosten oder neue Verluste könnten jedoch den Appetit auf den IPO dämpfen.

Abonnentenwachstum und durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU)

Starlink hat weltweit über 5 Mio. Abonnenten. Ein anhaltendes Wachstum bei gleichzeitig geringen Verlusten (oder „Abwanderung“) von Nutzern und die Ausweitung des Anteils von Nutzern mit höherem ARPU in Unternehmen und im Mobilitätsbereich könnten bullische Modelle unterstützen. Im Gegensatz dazu könnten langsamere Nettoneuzugänge, steigende Abwanderung oder tiefere Preisnachlässe die Prognosen unter Druck setzen und die Bewertung drücken.

Regulatorische Genehmigungen und Frequenznutzung

Die Lizenzen bleiben ein ausschlaggebender Faktor. Mit Stand vom Mai 2025 ist die endgültige Genehmigung in Indien nach einer Absichtserklärung noch ausstehend. Wenn es dort grünes Licht gibt oder in anderen bevölkerungsreichen Regionen Fortschritte erzielt werden, könnte dies die für Starlink erreichbare Nutzerbasis erheblich vergrößern; Verzögerungen oder zusätzliche Frequenzgebühren könnten den gegenteiligen Effekt haben.

Wettbewerbslandschaft im LEO-Breitbandbereich

Das Projekt Kuiper von Amazon begann seinen Einsatz in vollem Umfang mit 27 gestarteten Satelliten mit Stand vom 28. April 2025, wohingegen die Guowang- und Qianfan-Konstellationen aus China trotz anfänglicher Rückschläge weiter zunehmen. Erfolgreiche Markteinführungen könnten den Aktienkurs von Starlink beim IPO unter Druck setzen. Andererseits könnten technische Probleme oder langsamere Einführungen bei Wettbewerbern die Bewertung von Starlink nach oben treiben.

Wirtschaftlichkeit der Starts und Investitionskosten

Die internen Kosten von SpaceX pro Flug mit der Falcon 9 werden auf 15 Mio. $ bis 30 Mio. $ geschätzt, mit Stand vom Mai 2025. Im Jahr 2022 setzte Musk jedoch das langfristige Ziel von weniger als 10 Mio. $ pro Starship-Start. Das Erreichen dieser Werte – und die Verlängerung der Satellitenlebensdauer – kann den Investitionsbedarf senken und den Cashflow erhöhen, wodurch eine höhere Bewertung unterstützt wird. Andererseits könnten fehlgeschlagene Starts, regulatorische Verzögerungen oder unerwartet langsame Kostensenkungen das Risiko erhöhen.

Regierungs- und Verteidigungsverträge

Margenstarke Bandbreitengeschäfte mit den USA und verbündeten Partnern – einschließlich großer Regierungs- und Verteidigungsverträge – können für mehrjährige Umsatzaussichten sorgen. Die Verlängerung solcher Verträge könnte Anlegern jedoch Sicherheit geben. Umgekehrt könnten politische Kontrollen oder Kürzungen der Finanzierungsmittel die Prognosen belasten.