S&P 500 Index Prognose: Iran-Konflikt, CPI, FedDer S&P 500 Index (US 500) notierte am 12. März 2026 nahe 6.684, während Februar-CPI (2,4% J/J) und Iran-bedingte Ölpreisbewegungen die Zinssenkungschancen für die März-FOMC niedrig hielten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der S&P 500 Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US 500 (US500) bezeichnet – notiert zum Stand von 15:14 Uhr UTC am 12. März 2026 bei 6.683,7 $, innerhalb einer Tagesspanne von 6.684,5–6.814,7 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der Druck auf den Index spiegelt ein Zusammentreffen makroökonomischer und geopolitischer Faktoren wider. Berichte über eine eskalierende US-Militärbeteiligung im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt haben die Ölpreise in die Höhe getrieben, was Stagflationssorgen geweckt hat (Reuters, 8. März 2026). Der am 12. März 2026 veröffentlichte Februar-CPI-Bericht bestätigte, dass die Gesamtinflation bei 2,4% im Jahresvergleich blieb und um 0,3% im Monatsvergleich stieg, im Einklang mit den Erwartungen, während die Kerninflation um 0,2% im Monat zulegte (CNBC, 11. März 2026). Strategen haben darauf hingewiesen, dass die Inflationsrate im März – die möglicherweise mehr von den Energiepreisauswirkungen des Iran-Konflikts erfasst – für die Märkte schwieriger zu absorbieren sein könnte (MarketWatch, 11. März 2026). Die FOMC-Sitzung am 17.–18. März 2026 wird laut CME FedWatch-Daten derzeit mit nur 4,7% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung eingepreist, was kurzfristige politische Entlastung für Aktien begrenzen könnte (CME Group, abgerufen am 12. März 2026).
US 500-Prognose 2026–2030: Ziele von Drittanbietern
Zum Stand vom 12. März 2026 spiegeln US 500-Prognosen von Drittanbietern einen weitgehend konstruktiven, aber zunehmend vorsichtigen Konsens wider, der durch unterschiedliche Annahmen zur Federal Reserve-Politik, zum Gewinnwachstum, zur US-Handelspolitik und zu geopolitischen Risiken geprägt ist.
Reuters (Strategenumfrage, Jahresendziel)
Eine Reuters-Umfrage unter 44 Strategen, Analysten und Portfoliomanagern setzt das Median-Jahresendziel 2026 für den S&P 500 bei 7.500 an, was einem Gewinn von etwa 9,7% gegenüber dem Schlusskurs vom 24. Februar 2026 von 6.837,75 entspricht. Die Umfrage weist darauf hin, dass der konstruktive Ausblick auf soliden Gewinnerwartungen und stetiger wirtschaftlicher Expansion beruht, während eine Mehrheit der Befragten eine wahrscheinliche kurzfristige Korrektur innerhalb von drei Monaten als wahrscheinliche Neubewertung und nicht als Trendumkehr ansieht (Reuters, 24. Februar 2026).
Investing.com (UBS Jahresendziel)
UBS hält an einem Jahresendziel 2026 von 7.700 für den S&P 500 fest, mit einem Zwischenziel für Juni 2026 von 7.300. Die Bank nennt Gewinnwachstum, eine potenziell unterstützende Federal Reserve-Politik und den KI-Rollout als Haupttreiber und prognostiziert einen S&P 500-Gewinn je Aktie von 310 $ für 2026, was einem Jahreswachstum von 11% entspricht, und weist darauf hin, dass historische Daten zeigen, dass Aktien besser abgeschnitten haben, wenn die Fed lockert und eine Rezession vermieden wird (Investing.com, 20. Februar 2026).
Long Forecast (monatliches algorithmisches Modell)
Long Forecast prognostiziert, dass der S&P 500 im März 2026 bei 6.545 schließt, innerhalb einer Monatsspanne von 6.081–7.129, bevor er sich bis Dezember 2026 auf etwa 7.088 erholt, was einen Gesamtjahresgewinn von rund 3% gegenüber dem Eröffnungsniveau 2026 impliziert. Das Modell projiziert eine Reihe von Rückgängen im Monatsvergleich bis Mitte des Jahres, wobei der April 2026 nahe 6.356 und der Mai 2026 nahe 6.301 schließen, bevor sich eine allmähliche Erholung im vierten Quartal beschleunigt, bei erhöhten kurzfristigen Volatilitätsannahmen (Long Forecast, 9. März 2026).
Wallet Investor (12-Monats-algorithmische Prognose)
Wallet Investor prognostiziert, dass S&P 500-Futures bis Dezember 2026 etwa 7.661 erreichen, innerhalb einer Gesamtjahres-Monatsspanne, die von 6.853 im März 2026 auf 7.661 im Dezember 2026 steigt, was einen Gewinn von etwa 12,5% gegenüber dem Eröffnungsniveau im Januar 2026 von 6.680 impliziert. Das Modell zeigt eine stetige monatliche Progression, wobei der Juni 2026 nahe 7.130 und der Oktober 2026 nahe 7.459 eingepreist sind, da der Algorithmus die vorherrschende Trendynamik extrapoliert (Wallet Investor, 12. März 2026).
Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
US500-Index-Kurs: Technischer Überblick
Der US500-Index notiert zum Stand von 15:14 Uhr UTC am 12. März 2026 bei 6.683,7 $ und liegt damit unter allen kurz- und mittelfristigen gleitenden Durchschnitten, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 6.840 / 6.890 / 6.843 / 6.601 eine weitgehend defensive Haltung signalisieren. Jeder gleitende Durchschnitt vom 10-Tage- bis zum 100-Tage-Durchschnitt gibt ein Verkaufssignal, während nur der 200-Tage-SMA nahe 6.601 ein Kaufsignal registriert, was darauf hinweist, dass die längerfristige strukturelle Unterstützung intakt bleibt, die kurzfristige Dynamik jedoch klar nach unten gerichtet ist.
Der 14-Tage-RSI liegt bei 35,9, im unteren neutralen Bereich und nähert sich überverkauften Bedingungen, während das MACD-Niveau bei −39,73 und das Momentum bei −228,27 beide die vorherrschende Verkaufsneigung bestätigen. Der ADX(14) registriert 24,75, knapp unter der Schwelle von 25, die einen etablierten Trend bestätigen würde, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Abschwung Gewicht hat, aber noch keine vollständige Richtungsüberzeugung gezeigt hat.
Nach oben markiert der klassische Pivot-Punkt bei 6.882,6 die erste bedeutsame Overhead-Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde die R1-Zone nahe 6.989,8 wieder in Sicht bringen. Eine anhaltende Erholung über R1 würde dann den Weg in Richtung des R2-Bereichs nahe 7.100,6 öffnen.
Bei Rückgängen bietet der 200-Tage-SMA nahe 6.601 die primäre langfristige MA-Unterstützung unter dem aktuellen Kurs. Ein Verlust dieses Niveaus würde das Risiko einer tieferen Bewegung in Richtung des S1-klassischen Pivot nahe 6.771,8 im Zwischenzeitraum bergen. S2 nahe 6.664,6 und der 200-Tage-EMA bei etwa 6.592,1 stellen aufeinanderfolgende Referenzpunkte dar, sollte sich der Verkaufsdruck ausweiten (TradingView, 12. März 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
US 500 Index-Historie (2024–2026)
Der US 500 Index schloss 2024 bei 5.882,7 $, nachdem er über das Jahr hinweg um etwa 24% zugelegt hatte, aufbauend auf einer starken Erholung von den Turbulenzen 2022–2023.
Der Index begann 2025 nahe 5.884,2 $ und stieg stetig bis Mitte Februar an und erreichte am 19. Februar 2025 einen Spitzenschluss von 6.136,6 $. Diese Dynamik kehrte sich im Frühjahr scharf um: Ein breiter Ausverkauf bis Ende März und April drückte den Index am 7. April 2025 im Tagesverlauf auf bis zu 4.808,4 $, seinen tiefsten Punkt des Zeitraums, bevor eine rasche Erholung ihn bis Juni wieder über 6.000 $ trug. Der Index konsolidierte dann über den Sommer und handelte in der Spanne von 6.200–6.500 $, bevor er 2025 bei 6.848,1 $ schloss.
2026 eröffnete nahe 6.857,7 $ und hielt sich zunächst in einem engen Band, erreichte am 28. Januar ein Tageshoch von 7.014,2 $, bevor er im Februar und bis in den März hinein nachgab. US 500 (US500) schloss am 12. März 2026 bei 6.683,5 $, was etwa 2,5% im laufenden Jahr entspricht, aber etwa 19,0% im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
US 500 (US500): Capital.com-Analystenansicht
Die Kursentwicklung des S&P 500 in den Jahren 2025–2026 wurde durch eine Spannung zwischen Unternehmensgewinnen und einem zunehmend komplexen makroökonomischen Hintergrund geprägt. Von FactSet zitierte Analysten prognostizieren ein Wachstum des Gewinns je Aktie des S&P 500 von etwa 14–15% für das Gesamtjahr 2026, angeführt von Technologie mit geschätzten 32,3%, was dem Index über weite Teile des Zeitraums ein fundamentales Fundament bot. Diese Wachstumsprognosen beruhen jedoch auf Managementprognosen, die noch nicht durch ein volles Quartal an Daten getestet wurden, was bedeutet, dass die tatsächlichen Ergebnisse enttäuschen könnten, wenn sich Margendruck durch steigende Energiekosten oder zollbedingte Inputinflation materialisiert.
In jüngerer Zeit haben geopolitische Entwicklungen, einschließlich Konflikten im Nahen Osten und eskalierende handelspolitische Unsicherheit, Gegenwind eingeführt. Höhere Ölpreise nach Störungen rund um die Straße von Hormus haben Inflationssorgen geschürt und Zinssenkungserwartungen zurückgedrängt, wobei das CME FedWatch-Tool einen September-2026-Pivot als Basisszenario einpreist. Andererseits zeigen historische Daten, dass der S&P 500 im Durchschnitt ein, drei, sechs und zwölf Monate nach vergleichbaren geopolitischen Schocks höher stand, was darauf hindeutet, dass kurzfristige Volatilität nicht notwendigerweise das mittelfristige Investmentcase untergräbt, obwohl sich dieses Muster angesichts der Breite der aktuellen makroökonomischen Belastungen möglicherweise nicht wiederholt.
Stimmung der Capital.com-Kunden für US 500-CFDs
Zum Stand vom 12. März 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei US 500-CFDs Käufer bei 70,3% gegenüber Verkäufern bei 29,7%, womit Käufer um 40,6 Prozentpunkte vorne liegen und die Stimmung sich fest im Bereich starker Käufe, einseitig in Richtung Long-Positionen befindet. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com zum Zeitpunkt der Erfassung wider und kann sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.
Zusammenfassung – US 500 2026
- US 500 (US500) notiert zum Stand von 15:14 Uhr UTC am 12. März 2026 bei 6.683,7 $, etwa 2,5% niedriger seit Jahresbeginn und etwa 19% höher im Jahresvergleich.
- Der 14-Tage-RSI liegt bei 35,9 und nähert sich dem überverkauften Bereich, wobei MACD- und Momentum-Werte die aktuelle Abwärtsneigung bestätigen.
- Wichtige Unterstützung liegt beim 200-Tage-SMA nahe 6.601 $; eine Erholung über den klassischen Pivot bei 6.882,6 $ wäre erforderlich, um das kurzfristige Bild zu verschieben.
- Der Februar-CPI kam wie erwartet bei 2,4% im Jahresvergleich herein, aber Analysten warnen, dass der März-Wert, der möglicherweise mehr von den Iran-Konflikt-Energiepreiseffekten erfasst, für die Märkte schwieriger zu absorbieren sein könnte.
- Geopolitische Risiken im Nahen Osten und höhere Ölpreise belasten die Risikobereitschaft, während Zinssenkungserwartungen der Federal Reserve auf September 2026 verschoben wurden.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Ist US 500 ein gutes CFD zum Handeln?
Längerfristige US 500-Prognosen variieren stark, da sie von Annahmen über Zinssätze, Inflation, Gewinnwachstum und geopolitische Entwicklungen abhängen. Viele Projektionen von Drittanbietern werden häufig aktualisiert und können sich mit neuen Daten ändern, sodass eine „Fünf-Jahres-Prognose" typischerweise besser als Szenariobereich und nicht als einzelne Zahl betrachtet werden sollte. Wenn Sie mehrjährige Prognosen verwenden, berücksichtigen Sie, wie sensibel sie auf Energiepreise, Federal Reserve-Politik und Bewertungen reagieren.
Ob US 500 als CFD „gut" zu handeln ist, hängt von Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikotoleranz ab und nicht vom Index selbst. Händler betrachten Indizes oft wegen Liquidität und klarer makroökonomischer Treiber, aber CFDs fügen Hebelwirkung hinzu, die sowohl Gewinne als auch Verluste vergrößern kann. Kosten wie Spreads und Übernachtgebühren können ebenfalls eine Rolle spielen, insbesondere bei länger gehaltenen Positionen. Die Nutzung von Risikomanagement-Tools kann helfen, aber sie kann das Marktrisiko nicht beseitigen.
Sollte ich in US 500 investieren?
Ja. US 500 kann als Reaktion auf Veränderungen bei Inflation, Zinserwartungen, Gewinnergebnissen und Marktstimmung steigen oder fallen, sowie auf geopolitische Ereignisse, die Energiepreise und Wachstumserwartungen beeinflussen. Technische Indikatoren können Kontext zu Momentum und potenziellen Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus bieten, aber sie prognostizieren keine Ergebnisse mit Sicherheit. Da sich mehrere Faktoren schnell verschieben können, können sich kurzfristige Bewegungen von längerfristigen Trends unterscheiden, und die Volatilität kann sich bei wichtigen Datenveröffentlichungen erhöhen.
Dieser Artikel bietet Informationen, keine Finanzberatung, und kann Ihnen daher nicht sagen, ob Sie investieren sollten. Ihre Entscheidung hängt typischerweise von Ihrer finanziellen Situation, Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und davon ab, wie viel Risiko Sie sich leisten können. Wenn Sie ein Engagement über CFDs in Betracht ziehen, denken Sie daran, dass Hebelwirkung das Risiko erhöht und Verluste in einigen Fällen die Einlagen übersteigen können, abhängig von Ihren Schutzmaßnahmen und Kontobedingungen. Sie sollten möglicherweise Alternativen recherchieren und unabhängige Beratung in Betracht ziehen.
Kann ich US 500-CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können US 500-CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Index-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzunehmen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung verstärkt sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikotoleranz bewerten und erkennen, dass Verluste schnell auftreten können.