Der S&P 500 Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US 500 (US500) bezeichnet – notiert zum Stand von 15:14 Uhr UTC am 12. März 2026 bei 6.683,7 $, innerhalb einer Tagesspanne von 6.684,5–6.814,7 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Druck auf den Index spiegelt ein Zusammentreffen makroökonomischer und geopolitischer Faktoren wider. Berichte über eine eskalierende US-Militärbeteiligung im Zusammenhang mit dem Iran-Konflikt haben die Ölpreise in die Höhe getrieben, was Stagflationssorgen geweckt hat (Reuters, 8. März 2026). Der am 12. März 2026 veröffentlichte Februar-CPI-Bericht bestätigte, dass die Gesamtinflation bei 2,4% im Jahresvergleich blieb und um 0,3% im Monatsvergleich stieg, im Einklang mit den Erwartungen, während die Kerninflation um 0,2% im Monat zulegte (CNBC, 11. März 2026). Strategen haben darauf hingewiesen, dass die Inflationsrate im März – die möglicherweise mehr von den Energiepreisauswirkungen des Iran-Konflikts erfasst – für die Märkte schwieriger zu absorbieren sein könnte (MarketWatch, 11. März 2026). Die FOMC-Sitzung am 17.–18. März 2026 wird laut CME FedWatch-Daten derzeit mit nur 4,7% Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung eingepreist, was kurzfristige politische Entlastung für Aktien begrenzen könnte (CME Group, abgerufen am 12. März 2026).

US 500-Prognose 2026–2030: Ziele von Drittanbietern

Zum Stand vom 12. März 2026 spiegeln US 500-Prognosen von Drittanbietern einen weitgehend konstruktiven, aber zunehmend vorsichtigen Konsens wider, der durch unterschiedliche Annahmen zur Federal Reserve-Politik, zum Gewinnwachstum, zur US-Handelspolitik und zu geopolitischen Risiken geprägt ist.

Reuters (Strategenumfrage, Jahresendziel)

Eine Reuters-Umfrage unter 44 Strategen, Analysten und Portfoliomanagern setzt das Median-Jahresendziel 2026 für den S&P 500 bei 7.500 an, was einem Gewinn von etwa 9,7% gegenüber dem Schlusskurs vom 24. Februar 2026 von 6.837,75 entspricht. Die Umfrage weist darauf hin, dass der konstruktive Ausblick auf soliden Gewinnerwartungen und stetiger wirtschaftlicher Expansion beruht, während eine Mehrheit der Befragten eine wahrscheinliche kurzfristige Korrektur innerhalb von drei Monaten als wahrscheinliche Neubewertung und nicht als Trendumkehr ansieht (Reuters, 24. Februar 2026).

Investing.com (UBS Jahresendziel)

UBS hält an einem Jahresendziel 2026 von 7.700 für den S&P 500 fest, mit einem Zwischenziel für Juni 2026 von 7.300. Die Bank nennt Gewinnwachstum, eine potenziell unterstützende Federal Reserve-Politik und den KI-Rollout als Haupttreiber und prognostiziert einen S&P 500-Gewinn je Aktie von 310 $ für 2026, was einem Jahreswachstum von 11% entspricht, und weist darauf hin, dass historische Daten zeigen, dass Aktien besser abgeschnitten haben, wenn die Fed lockert und eine Rezession vermieden wird (Investing.com, 20. Februar 2026).

Long Forecast (monatliches algorithmisches Modell)

Long Forecast prognostiziert, dass der S&P 500 im März 2026 bei 6.545 schließt, innerhalb einer Monatsspanne von 6.081–7.129, bevor er sich bis Dezember 2026 auf etwa 7.088 erholt, was einen Gesamtjahresgewinn von rund 3% gegenüber dem Eröffnungsniveau 2026 impliziert. Das Modell projiziert eine Reihe von Rückgängen im Monatsvergleich bis Mitte des Jahres, wobei der April 2026 nahe 6.356 und der Mai 2026 nahe 6.301 schließen, bevor sich eine allmähliche Erholung im vierten Quartal beschleunigt, bei erhöhten kurzfristigen Volatilitätsannahmen (Long Forecast, 9. März 2026).

Wallet Investor (12-Monats-algorithmische Prognose)

Wallet Investor prognostiziert, dass S&P 500-Futures bis Dezember 2026 etwa 7.661 erreichen, innerhalb einer Gesamtjahres-Monatsspanne, die von 6.853 im März 2026 auf 7.661 im Dezember 2026 steigt, was einen Gewinn von etwa 12,5% gegenüber dem Eröffnungsniveau im Januar 2026 von 6.680 impliziert. Das Modell zeigt eine stetige monatliche Progression, wobei der Juni 2026 nahe 7.130 und der Oktober 2026 nahe 7.459 eingepreist sind, da der Algorithmus die vorherrschende Trendynamik extrapoliert (Wallet Investor, 12. März 2026).

Fazit: Über diese Quellen hinweg konvergieren US 500-Prognosen im Bereich von 7.088–7.700, wobei der Reuters/Finbold-Konsens-Median bei 7.500 und UBS bei 7.700 liegt. Algorithmische Modelle divergieren, wobei Wallet Investor am oberen Ende nahe 7.661 liegt und Long Forecast vorsichtiger bei 7.088 ist, während alle Quellen Gewinnwachstum und die Federal Reserve-Entwicklung als zentrale Schwankungsfaktoren teilen.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

US500-Index-Kurs: Technischer Überblick

Der US500-Index notiert zum Stand von 15:14 Uhr UTC am 12. März 2026 bei 6.683,7 $ und liegt damit unter allen kurz- und mittelfristigen gleitenden Durchschnitten, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 6.840 / 6.890 / 6.843 / 6.601 eine weitgehend defensive Haltung signalisieren. Jeder gleitende Durchschnitt vom 10-Tage- bis zum 100-Tage-Durchschnitt gibt ein Verkaufssignal, während nur der 200-Tage-SMA nahe 6.601 ein Kaufsignal registriert, was darauf hinweist, dass die längerfristige strukturelle Unterstützung intakt bleibt, die kurzfristige Dynamik jedoch klar nach unten gerichtet ist.

Der 14-Tage-RSI liegt bei 35,9, im unteren neutralen Bereich und nähert sich überverkauften Bedingungen, während das MACD-Niveau bei −39,73 und das Momentum bei −228,27 beide die vorherrschende Verkaufsneigung bestätigen. Der ADX(14) registriert 24,75, knapp unter der Schwelle von 25, die einen etablierten Trend bestätigen würde, was darauf hindeutet, dass der aktuelle Abschwung Gewicht hat, aber noch keine vollständige Richtungsüberzeugung gezeigt hat.

Nach oben markiert der klassische Pivot-Punkt bei 6.882,6 die erste bedeutsame Overhead-Referenz. Ein Tagesschluss über diesem Niveau würde die R1-Zone nahe 6.989,8 wieder in Sicht bringen. Eine anhaltende Erholung über R1 würde dann den Weg in Richtung des R2-Bereichs nahe 7.100,6 öffnen.

Bei Rückgängen bietet der 200-Tage-SMA nahe 6.601 die primäre langfristige MA-Unterstützung unter dem aktuellen Kurs. Ein Verlust dieses Niveaus würde das Risiko einer tieferen Bewegung in Richtung des S1-klassischen Pivot nahe 6.771,8 im Zwischenzeitraum bergen. S2 nahe 6.664,6 und der 200-Tage-EMA bei etwa 6.592,1 stellen aufeinanderfolgende Referenzpunkte dar, sollte sich der Verkaufsdruck ausweiten (TradingView, 12. März 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

US 500 Index-Historie (2024–2026)

Der US 500 Index schloss 2024 bei 5.882,7 $, nachdem er über das Jahr hinweg um etwa 24% zugelegt hatte, aufbauend auf einer starken Erholung von den Turbulenzen 2022–2023.

Der Index begann 2025 nahe 5.884,2 $ und stieg stetig bis Mitte Februar an und erreichte am 19. Februar 2025 einen Spitzenschluss von 6.136,6 $. Diese Dynamik kehrte sich im Frühjahr scharf um: Ein breiter Ausverkauf bis Ende März und April drückte den Index am 7. April 2025 im Tagesverlauf auf bis zu 4.808,4 $, seinen tiefsten Punkt des Zeitraums, bevor eine rasche Erholung ihn bis Juni wieder über 6.000 $ trug. Der Index konsolidierte dann über den Sommer und handelte in der Spanne von 6.200–6.500 $, bevor er 2025 bei 6.848,1 $ schloss.

2026 eröffnete nahe 6.857,7 $ und hielt sich zunächst in einem engen Band, erreichte am 28. Januar ein Tageshoch von 7.014,2 $, bevor er im Februar und bis in den März hinein nachgab. US 500 (US500) schloss am 12. März 2026 bei 6.683,5 $, was etwa 2,5% im laufenden Jahr entspricht, aber etwa 19,0% im Jahresvergleich.