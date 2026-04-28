Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Erkunden Sie US30-Kursziele und technische Analysen von Drittanbietern.

Der Dow Jones Industrial Average Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als US Wall Street 30 (US30) bezeichnet – notiert am 1. April 2026 um 16:07 Uhr UTC bei 46.740,0 $, innerhalb einer Intraday-Spanne von 45.112,3 $ bis 46.756,7 $. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Renditen 10-jähriger US-Staatsanleihen fielen auf etwa 4,3 % von einem kürzlichen Hoch von 4,48 %, was erneute Zinssenkungserwartungen für 2026 widerspiegelt (Trading Economics, 1. April 2026). Die offenen Stellen in den USA gingen im Februar 2026 um 358.000 auf 6,88 Millionen zurück, unter den Erwartungen, was die Argumente für einen schwächeren Arbeitsmarkt und lockerere monetäre Bedingungen verstärkte (US Bureau of Labor Statistics, 31. März 2026). Technologie- und Halbleiteraktien führten am 31. März die Gewinne an, wobei Nvidia um 5,6 % stieg und Marvell nach einer strategischen Investitionsankündigung um 12,8 % zulegte, was den Index ebenfalls stützte (Yahoo Finance, 31. März 2026).

US Wall Street 30 Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 1. April 2026 spiegeln US Wall Street 30 Prognosen von Drittanbietern eine breite Palette von Ausblicken wider, wobei die Methoden von technischer Analyse über algorithmische Modellierung bis hin zur Preiszyklus-Extrapolation reichen. Die folgenden Kursziele, alle zwischen dem 20. März und 1. April 2026 bezogen, veranschaulichen die Divergenz bei kurzfristigen und Jahresendzielen.

Long Forecast (monatliches Modell)

Long Forecast prognostiziert einen DJIA-Schlusskurs für April 2026 bei 41.318, innerhalb einer monatlichen Spanne von 38.412 $ bis 48.000 $, und ein Jahresende 2026 bei 47.000 nach Durchlaufen eines Tiefs zur Jahresmitte von Mai bis August in der Bandbreite von 38.494 $ bis 45.856 $. Das Modell impliziert eine Jahresveränderung von -4,0 % bis Dezember 2026, mit einer teilweisen Erholung im Q4, da der Preiszyklus-Algorithmus die bärische Dynamik vom März-Schlusskurs von -7,6 % extrapoliert (Long Forecast, 30. März 2026).

LiteFinance (technische Analyse, 12-Monats-Tabelle)

LiteFinance setzt eine April 2026 Spanne von 45.800 $ bis 49.200 $, steigend auf eine Dezember 2026 Spanne von 49.500 $ bis 55.500 $, mit wichtigen Unterstützungen bei 46.020 $ bis 46.236 $ und Widerständen bei 50.034 $, 52.022 $ und 55.003 $. Die Analyse vermerkt einen RSI von 68 und MACD im positiven Bereich, was auf einen möglichen kurzfristigen Rücksetzer hinweist, während eine mittelfristige Aufwärtstendenz beibehalten wird, wobei EMA 6, SMA 12 und SMA 24 alle als Unterstützung fungieren (LiteFinance, 31. März 2026).

CoinPriceForecast (langfristiges algorithmisches Modell)

CoinPriceForecast setzt den DJIA für Mitte 2026 bei 54.082 und zum Jahresende 2026 bei 54.651, was einen Gewinn von etwa +9 % von seinem Referenzniveau von 50.116 impliziert. Die Prognose wird täglich unter Verwendung eines Trend-Extrapolationsmodells basierend auf historischen Preiszyklen aktualisiert. Die aktuellste kurzfristige Serie des Anbieters prognostizierte April 2026 bei 51.959, steigend auf Juni 2026 bei 53.663, wobei das Modell keine makroökonomische Störung des vorherrschenden Aufwärtstrends annimmt (CoinPriceForecast, 1. April 2026).

Fazit: Jahresendprognosen 2026, die zwischen Ende März und 1. April 2026 bezogen wurden, umfassen eine breite Spanne von 41.318 (Long Forecast Bärenszenario) bis 54.651 (CoinPriceForecast), wobei der technische und algorithmische Konsens bei etwa 47.000 $ bis 54.000 $ liegt; kurzfristige April 2026 Ziele variieren erheblich, von 41.318 bis 51.959, was eine signifikante Divergenz hinsichtlich der Auswirkungen aktueller Zoll- und Makro-Gegenwinds widerspiegelt.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

US30 Index Kurs: Technischer Überblick

Der US30 Index notiert am 1. April 2026 um 16:07 Uhr UTC bei 46.740,0 $, knapp über dem klassischen Pivot bei 46.821 und weitgehend innerhalb der Intraday-Spanne von 45.112,3 $ bis 46.756,7 $, laut Capital.com Kursfeed.

Das Bild der gleitenden Durchschnitte ist gemischt. Die kurzfristigen 10- und 20-Tage-SMAs bei etwa 45.979 und 46.576 signalisieren Kaufsignale, und der 200-Tage-SMA bei etwa 46.698 liegt nahe am aktuellen Kurs und ist ebenfalls mit einem Kaufsignal ausgerichtet. Die 30-, 50- und 100-Tage-SMAs bei etwa 47.421, 48.227 und 48.113 liegen jedoch alle über dem letzten Kurs und registrieren Verkaufssignale, was darauf hinweist, dass der Index in einer komprimierten Zone zwischen kurzfristiger Unterstützung und mittelfristigem Überhang handelt, laut TradingView-Daten. Der Hull Moving Average (9) bei etwa 45.886 weist auf ein Kaufsignal hin, während die Ichimoku-Basislinie bei etwa 47.436 neutral liest. Der 14-Tage-RSI bei 47,70 ist neutral, während der Average Directional Index bei 34,64 anzeigt, dass ein etablierter Trend vorliegt.

Auf der Oberseite stellt der R1 klassische Pivot bei 48.585 die nächste Referenz dar; ein Tagesschluss über diesem Bereich würde R2 nahe 50.829 in den Blick bringen. Bei Rücksetzern bietet der klassische Pivot bei 46.821 einen ersten Referenzpunkt, wobei die 200-Tage-SMA-Marke um 46.698 die nächste Ebene darunter ist; ein Verlust dieser Marke würde S1 bei 44.578 in den Blick bringen (TradingView, 1. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

US Wall Street 30 Index Historie (2024–2026)

Der US Wall Street 30 Index notierte Anfang April 2024 bei etwa 39.154 $, bevor er in der zweiten Jahreshälfte stetig kletterte, im Juli 41.000 $, im September 42.000 $ überschritt und das Jahresende 2024 bei 42.509 $ schloss.

2025 brachte schärfere Bewegungen. Der Index driftete bis Ende März auf 41.908 $, bevor die Ankündigung weitreichender US-Importzölle am 2. April 2025 einen raschen Ausverkauf auslöste, wobei US30 am 6. April 36.965 $ berührte – das niedrigste Niveau im Zwei-Jahres-Datensatz. Es folgte eine Erholung im Frühjahr und Sommer, wobei der Index im Juli 44.000 $ und im November 47.500 $ zurückeroberte, bevor er 2025 bei 48.067 $ schloss.

Der Index stieg Anfang 2026 weiter und erreichte am 10. Februar einen Datensatz-Höchststand von 50.268 $, bevor er angesichts erneuter Zollsorgen und schwächerer Makrodaten zurückging. Bis zum 11. März 2026 war er auf 47.034 $ zurückgegangen, und weitere Schwäche brachte ihn am 27. März auf 45.060 $.

US Wall Street 30 schloss am 1. April 2026 bei 46.756 $, etwa -2,9 % seit Jahresbeginn vom 1. Januar 2026 Open bei 48.129 $, aber rund 11,2 % im Jahresvergleich vom 1. April 2025 Schlusskurs bei 42.030 $ und etwa 26,5 % über dem Zollschock-Tief vom April 2025 bei 36.965 $.