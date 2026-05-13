DAX Prognose heute: US-Iran-Spannungen lassen nach

DAX Prognose heute: US-Iran-Spannungen lassen nachGermany 40 ist ein deutscher Aktienindex, der große börsennotierte Unternehmen umfasst. Die jüngsten Kursbewegungen wurden durch Spannungen im Nahen Osten, US-EU-Zölle und EZB-Politik geprägt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Der DAX-Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als Germany 40 (DE40) bezeichnet – wird zum Stand 7. Mai 2026, 13:13 Uhr UTC bei 24.886,90 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 24.465,20 € bis 25.116,20 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Die Marktstimmung schien sich zu verbessern, nachdem am 6. Mai Berichte bekannt wurden, dass die USA und der Iran kurz vor einer Vereinbarung zur Beendigung der anhaltenden Feindseligkeiten stehen (Reuters, 6. Mai 2026). Der breitere Stoxx 600 stieg um 2,3 % und der DAX legte am selben Tag um etwa 2 % zu, während Anleger bewerteten, ob nachlassende Spannungen im Nahen Osten die Energieversorgungsrisiken für deutsche Industrieunternehmen verringern könnten. Die Bewegung erfolgte auch im Zuge einer breiteren Erleichterung bei europäischen Aktien, wobei der Euro am 6. Mai um 0,5 % gegenüber dem Dollar auf 1,1751 zulegte (CNBC, 6. Mai 2026). Allerdings bleibt der US-EU-Handelshintergrund eine strukturelle Belastung; die EU ist mit einem Basiszoll von 15 % auf die meisten in die Vereinigten Staaten eingeführten Waren konfrontiert, mit höheren sektorspezifischen Abgaben auf Stahl, Aluminium und Automobile (Europäisches Parlament, 20. Februar 2026). Der Einlagensatz der EZB liegt bei 2 %, unverändert seit März 2026, wobei die nächste geldpolitische Entscheidung für den 11. Juni 2026 angesetzt ist (Morningstar, 19. Dezember 2025).
Germany 40 Prognose 2026–2030: Drittanbieter-Kursziele
Zum Stand 7. Mai 2026 spiegeln Drittanbieter-Prognosen für den Germany 40 eine Bandbreite kurzfristiger und Jahresend-2026-Projektionen wider, die von deutschen makroökonomischen Bedingungen, EZB-Politik und sich entwickelnden US-Zolldynamiken geprägt sind.
Long Forecast (Mai 2026 Monatsmodell)
Long Forecast prognostiziert für Mai 2026 einen Schlusskurs von 25.287 für den DE40, innerhalb einer Intraday-Spanne von 21.603 bis 27.057, was einem Gewinn von 5,6 % gegenüber dem Eröffnungsniveau des Monats von 23.955 entspricht. Das Modell erweitert seine Jahresendschätzung 2026 auf 25.193, innerhalb einer Dezember-Spanne von 23.429 bis 26.957, da Regressionsannahmen anhaltende Gegenwind durch ungelöste US-Handelsrisiken für deutsche Exporteure einbeziehen (Long Forecast, 30. April 2026).
Coin Price Forecast (Halbjahres- und Jahresendziele)
Coin Price Forecast setzt sein DE40-Ziel für Mitte 2026 bei 25.894 und sein Jahresendziel 2026 bei 26.469 an, was einen ungefähren Anstieg von 6 % gegenüber dem aktuellen Niveau von 24.886,9 € impliziert. Eine kurzfristige Projektion von 25.596 wird für Mitte Mai 2026 angegeben, wobei das Modell täglich unter Verwendung eines Regressionsrahmens aktualisiert wird, der auf historische Preisserien angewendet wird (Coin Price Forecast, 7. Mai 2026).
Traze (technische und Bewertungsanalyse)
Traze identifiziert einen kurzfristigen Widerstand für den DE40 bei 24.569 und stellt fest, dass ein entscheidender Schlusskurs über diesem Niveau einen technischen Pfad in Richtung 25.000 und dann zum Fibonacci-Erweiterungsziel von 26.318 öffnen würde, das aus dem Bullenmarkt-Aufschwung 2020–2021 abgeleitet wurde. Die Analyse merkt an, dass der Index auf Forward-Basis bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 14x gehandelt wird, unterhalb seines Fünfjahresdurchschnitts, inmitten makroökonomischer Gegenwinde einschließlich einer IWF-revidierten deutschen BIP-Wachstumsprognose von 0,8 % für 2026 (Traze, 28. April 2026).
Daily Forex (technischer Ausblick)
Daily Forex merkt an, dass der DE40 Anfang Mai nahe 22.100 gehandelt wurde, bevor er sich erholte, wobei die Renditen zehnjähriger deutscher Bundesanleihen als strukturelle Belastung für Aktienbewertungen genannt werden. Die Analyse identifiziert die Zone 22.890–23.100 als kurzfristige Unterstützung und 23.800 als ersten bedeutsamen Widerstand, wobei ein Durchbruch erforderlich wäre, bevor eine Ausweitung in Richtung der Spanne 24.000–24.500 in Betracht gezogen werden könnte (Daily Forex, 5. Mai 2026).
Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
DE40-Indexkurs: Technischer Überblick
Der DE40-Index wird zum Stand 7. Mai 2026, 13:13 Uhr UTC bei 24.886,90 € gehandelt und hält sich über dem vollständigen Cluster der gleitenden Tagesdurchschnitte. Die einfachen gleitenden 20/50/100/200-Tage-Durchschnitte liegen bei etwa 24.202/23.815/24.282/24.118. Der Kurs wird über allen vier Niveaus gehandelt, und die 20-über-50-Ausrichtung bleibt intakt, was den kurzfristigen Trend aus technischer Perspektive positiv hält, laut Daten von TradingView. Der Hull Moving Average (9) bei 24.779 verläuft am nächsten zum aktuellen Kurs, wobei der Kurs nun darüber ausgedehnt ist, während die Ichimoku-Basislinie bei 23.681 deutlich darunter liegt.
Momentum-Indikatoren von TradingView sind positiv, aber nicht extrem. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 63,36, in der oberen neutralen Zone, was darauf hindeutet, dass die Bewegung von den April-Tiefs noch Spielraum behält, ohne bereits einen technisch überdehnten Zustand zu signalisieren. Der Average Directional Index bei 20,99 fällt in die Spanne 15–25, was auf einen sich entwickelnden statt etablierten Trend hindeutet.
Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 25.164 die nächste Referenz über den aktuellen Niveaus. Ein Tagesschlusskurs darüber würde das R2-Niveau bei 26.036 in Sicht bringen. Auf der Unterseite bietet der klassische Pivot-Punkt bei 23.921 die erste Referenz, wobei der einfache gleitende 100-Tage-Durchschnitt bei 24.282 als erste bedeutende Unterstützungsebene der gleitenden Durchschnitte fungiert. Eine anhaltende Bewegung unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 24.118 würde die kurzfristige Struktur schwächen (TradingView, 7. Mai 2026).
Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.
Germany 40 Index-Historie (2024–2026)
Der Germany 40 Index eröffnete 2025 nahe 19.848 €, bevor er im Jahresverlauf stetig stieg, gestützt durch EZB-Zinssenkungen und sich verbessernde europäische Gewinnerwartungen. Er schloss 2025 bei 24.502 €, ein Gewinn von etwa 23 % im Jahresvergleich.
Der Index stieg weiter ins Jahr 2026 hinein und erreichte am 13. Januar ein Zweijahreshoch von 25.384 €, bevor Unsicherheit in der Handelspolitik auf die Stimmung zu drücken begann. Als US-Präsident Trump Ende März und Anfang April 2026 Zollankündigungen eskalierte und europäische Waren einschließlich Automobile und Stahl ins Visier nahm, verlor der DE40 etwa 15,3 % von jenem Januar-Höchststand und fiel am 9. April auf 21.504 €, sein niedrigstes Niveau seit Ende 2024.
Es folgte eine teilweise Erholung, als die Märkte die Zollauswirkungen neu bewerteten und geopolitische Spannungen Anzeichen einer Entspannung zeigten. Der Index kletterte etwa 15,7 % vom April-Tief und kehrte bis zum 7. Mai 2026 in den Bereich um 24.888 € zurück. Der DE40 liegt zum Stand 7. Mai 2026 etwa 1,5 % höher seit Jahresbeginn und etwa 7,4 % höher im Jahresvergleich.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Preise sind indikativ und können von den Live-Marktpreisen abweichen.
Germany 40 (DE40): Capital.com-Analysteneinschätzung
Germany 40 (DE40) hat sich von einem April-Tief nahe 21.504 € erholt und wird zum Stand 7. Mai 2026 um etwa 24.889 € gehandelt. Deutschlands fiskalisches Expansionsprogramm über 500 Mrd. €, das die verfassungsmäßige Schuldenbremse des Landes lockerte, um Infrastruktur- und Verteidigungsausgaben zu finanzieren, hat mittelfristige strukturelle Unterstützung für Industrie- und Investitionsgüterkomponenten geboten. Der aktuelle Einlagensatz der EZB von 2 %, der bei ihrer Märzsitzung 2026 festgelegt wurde, fügt eine weitere Unterstützungsebene für zinssensitive Sektoren hinzu. Allerdings hat dieselbe fiskalische Verschiebung die Renditen zehnjähriger deutscher Bundesanleihen nach oben getrieben und die Kreditkosten für Unternehmen erhöht, was auf Gewinnmultiplikatoren lasten könnte, insbesondere für verschuldete Industrieunternehmen.
Die exportorientierte Zusammensetzung des Index ist im aktuellen Umfeld ein zweischneidiges Merkmal. Fortschritte in den US-EU-Handelsverhandlungen könnten einen erheblichen Gegenwind für Automobil- und Chemiewerte beseitigen, die einen großen Anteil an den aggregierten Indexgewinnen ausmachen. Ebenso dient die IWF-Abwärtsrevision der deutschen BIP-Wachstumsprognose 2026 auf 0,8 % als Erinnerung daran, dass der inländische makroökonomische Hintergrund fragil bleibt und dass eine Verschlechterung der globalen Handelsbedingungen erneuten Druck auf den Index ausüben könnte. Der April-Ausverkauf veranschaulichte, wie schnell sich die Stimmung ändern kann, wenn sich handelspolitische Unsicherheit intensiviert.
Capital.com-Kundenstimmung für Germany 40 CFDs
Zum Stand 7. Mai 2026 zeigt die Positionierung der Capital.com-Kunden bei Germany 40 CFDs 57,4 % Käufer gegenüber 42,6 % Verkäufern, was die Käufer um 14,8 Prozentpunkte voraus bringt und eine leichte Long-Tendenz widerspiegelt, ohne einseitiges Territorium zu erreichen. Diese Momentaufnahme spiegelt offene Positionen auf Capital.com wider und kann sich schnell ändern, wenn sich die Marktbedingungen entwickeln.
Zusammenfassung – Germany 40 2026
- Germany 40 (DE40) wird zum Stand 7. Mai 2026, 13:13 Uhr UTC bei 24.886,90 € gehandelt, etwa 25,5 % höher als die Niveaus von Ende 2024 nahe 19.832 €.
- Wichtige Aufwärtstreiber umfassen Deutschlands fiskalische Expansion über 500 Mrd. €, EZB-Politik bei 2 % und nachlassende Spannungen im Nahen Osten, die mit Gewinnen bei europäischen Aktien am 6. Mai 2026 zusammenfielen.
- Wichtige Abwärtsrisiken umfassen einen US-Basiszoll von 15 % auf EU-Waren, erhöhte deutsche Bundesanleiherenditen und eine IWF-revidierte deutsche BIP-Wachstumsprognose von 0,8 % für 2026.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
FAQ
Was ist die Fünfjahresprognose für Germany 40?
Es gibt keine einheitliche Fünfjahresprognose für Germany 40, und längerfristige Projektionen können zwischen Quellen stark variieren. Im Artikel konzentrieren sich Drittanbieter-Prognosen für 2026 weitgehend auf die Spanne 25.000–26.500, aber diese Zahlen erstrecken sich nicht verlässlich über fünf Jahre. Über einen längeren Horizont kann der Index von Deutschlands fiskalischer Expansion, EZB-Politik, globalen Handelsbedingungen, Unternehmensgewinnen und Exportnachfrage beeinflusst werden. Prognosen sind keine Garantien, und Marktbedingungen können sich schnell ändern.
Ist Germany 40 ein gutes CFD zum Handeln?
Germany 40 kann für CFD-Händler attraktiv sein, die Engagement in großen deutschen Unternehmen aus Sektoren wie Industrie, Finanzen, Automobil und Technologie suchen. Es kann Liquidität und regelmäßige marktbewegende Ereignisse bieten, einschließlich Gewinnberichten, EZB-Entscheidungen und makroökonomischen Daten. Allerdings sind CFDs gehebelte Produkte, was bedeutet, dass sowohl Gewinne als auch Verluste vervielfacht werden können. Ob es geeignet ist, hängt von Ihrer Erfahrung, Risikobereitschaft, Strategie und Ihrem Verständnis davon ab, wie Index-CFDs funktionieren.
Könnte Germany 40 steigen oder fallen?
Germany 40 könnte sich in beide Richtungen bewegen. Aufwärtstreiber können stärkere Gewinne, Fortschritte in US-EU-Handelsverhandlungen, lockerere EZB-Politik oder verbesserte globale Risikobereitschaft umfassen. Abwärtsrisiken umfassen erhöhte Bundesanleiherenditen, schwächeres deutsches Wachstum, Zollunsicherheit, geopolitische Spannungen oder enttäuschende Unternehmensausblicke. Da der Index exportsensitiv ist, können Verschiebungen in der globalen Nachfrage und Handelspolitik einen bemerkenswerten Einfluss haben. Technische Niveaus können Kontext bieten, sagen aber keine zukünftigen Kursbewegungen voraus.
Sollte ich in Germany 40 investieren?
Wir können nicht sagen, ob Sie in Germany 40 investieren, handeln oder es meiden sollten. Diese Entscheidung hängt von Ihrer finanziellen Situation, Ihren Zielen, Ihrem Marktwissen und Ihrer Risikobereitschaft ab. Der Artikel bietet Drittanbieter-Prognosen, Kursverlauf, technische Analyse und makroökonomischen Kontext ausschließlich zu Informationszwecken. Sie sollten Ihre eigene Recherche durchführen, sowohl Aufwärts- als auch Abwärtsszenarien berücksichtigen und daran denken, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse ist.
Kann ich Germany 40 CFDs auf Capital.com handeln?
Ja, Sie können Germany 40 CFDs auf Capital.com handeln. Der Handel mit Index-CFDs ermöglicht es Ihnen, auf Kursbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert zu besitzen, und Long- oder Short-Positionen einzugehen. Allerdings werden Differenzkontrakte (CFDs) auf Margin gehandelt, und Hebelwirkung vervielfacht sowohl Gewinne als auch Verluste. Sie sollten sicherstellen, dass Sie verstehen, wie CFD-Handel funktioniert, Ihre Risikobereitschaft bewerten und erkennen, dass Verluste schnell eintreten können.