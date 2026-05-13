DAX Prognose heute: US-Iran-Spannungen lassen nach

Der DAX-Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als Germany 40 (DE40) bezeichnet – wird zum Stand 7. Mai 2026, 13:13 Uhr UTC bei 24.886,90 € gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 24.465,20 € bis 25.116,20 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Marktstimmung schien sich zu verbessern, nachdem am 6. Mai Berichte bekannt wurden, dass die USA und der Iran kurz vor einer Vereinbarung zur Beendigung der anhaltenden Feindseligkeiten stehen (Reuters, 6. Mai 2026). Der breitere Stoxx 600 stieg um 2,3 % und der DAX legte am selben Tag um etwa 2 % zu, während Anleger bewerteten, ob nachlassende Spannungen im Nahen Osten die Energieversorgungsrisiken für deutsche Industrieunternehmen verringern könnten. Die Bewegung erfolgte auch im Zuge einer breiteren Erleichterung bei europäischen Aktien, wobei der Euro am 6. Mai um 0,5 % gegenüber dem Dollar auf 1,1751 zulegte (CNBC, 6. Mai 2026). Allerdings bleibt der US-EU-Handelshintergrund eine strukturelle Belastung; die EU ist mit einem Basiszoll von 15 % auf die meisten in die Vereinigten Staaten eingeführten Waren konfrontiert, mit höheren sektorspezifischen Abgaben auf Stahl, Aluminium und Automobile (Europäisches Parlament, 20. Februar 2026). Der Einlagensatz der EZB liegt bei 2 %, unverändert seit März 2026, wobei die nächste geldpolitische Entscheidung für den 11. Juni 2026 angesetzt ist (Morningstar, 19. Dezember 2025).

Germany 40 Prognose 2026–2030: Drittanbieter-Kursziele

Zum Stand 7. Mai 2026 spiegeln Drittanbieter-Prognosen für den Germany 40 eine Bandbreite kurzfristiger und Jahresend-2026-Projektionen wider, die von deutschen makroökonomischen Bedingungen, EZB-Politik und sich entwickelnden US-Zolldynamiken geprägt sind.

Long Forecast (Mai 2026 Monatsmodell)

Long Forecast prognostiziert für Mai 2026 einen Schlusskurs von 25.287 für den DE40, innerhalb einer Intraday-Spanne von 21.603 bis 27.057, was einem Gewinn von 5,6 % gegenüber dem Eröffnungsniveau des Monats von 23.955 entspricht. Das Modell erweitert seine Jahresendschätzung 2026 auf 25.193, innerhalb einer Dezember-Spanne von 23.429 bis 26.957, da Regressionsannahmen anhaltende Gegenwind durch ungelöste US-Handelsrisiken für deutsche Exporteure einbeziehen (Long Forecast, 30. April 2026).

Coin Price Forecast (Halbjahres- und Jahresendziele)

Coin Price Forecast setzt sein DE40-Ziel für Mitte 2026 bei 25.894 und sein Jahresendziel 2026 bei 26.469 an, was einen ungefähren Anstieg von 6 % gegenüber dem aktuellen Niveau von 24.886,9 € impliziert. Eine kurzfristige Projektion von 25.596 wird für Mitte Mai 2026 angegeben, wobei das Modell täglich unter Verwendung eines Regressionsrahmens aktualisiert wird, der auf historische Preisserien angewendet wird (Coin Price Forecast, 7. Mai 2026).

Traze (technische und Bewertungsanalyse)

Traze identifiziert einen kurzfristigen Widerstand für den DE40 bei 24.569 und stellt fest, dass ein entscheidender Schlusskurs über diesem Niveau einen technischen Pfad in Richtung 25.000 und dann zum Fibonacci-Erweiterungsziel von 26.318 öffnen würde, das aus dem Bullenmarkt-Aufschwung 2020–2021 abgeleitet wurde. Die Analyse merkt an, dass der Index auf Forward-Basis bei einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von etwa 14x gehandelt wird, unterhalb seines Fünfjahresdurchschnitts, inmitten makroökonomischer Gegenwinde einschließlich einer IWF-revidierten deutschen BIP-Wachstumsprognose von 0,8 % für 2026 (Traze, 28. April 2026).

Daily Forex (technischer Ausblick)

Daily Forex merkt an, dass der DE40 Anfang Mai nahe 22.100 gehandelt wurde, bevor er sich erholte, wobei die Renditen zehnjähriger deutscher Bundesanleihen als strukturelle Belastung für Aktienbewertungen genannt werden. Die Analyse identifiziert die Zone 22.890–23.100 als kurzfristige Unterstützung und 23.800 als ersten bedeutsamen Widerstand, wobei ein Durchbruch erforderlich wäre, bevor eine Ausweitung in Richtung der Spanne 24.000–24.500 in Betracht gezogen werden könnte (Daily Forex, 5. Mai 2026).

Fazit: Unabhängige Modellziele für den DE40 im Jahr 2026 konvergieren weitgehend in der Spanne von 25.000 bis 26.500 zum Jahresende, während die technische Analyse auf 25.000 als wichtigen kurzfristigen Wendepunkt hinweist. Die Hauptvariablen zwischen den Quellen sind der Verlauf der US-EU-Zollverhandlungen, EZB-Zinsentscheidungen und das Tempo der deutschen Konjunkturerholung.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DE40-Indexkurs: Technischer Überblick

Der DE40-Index wird zum Stand 7. Mai 2026, 13:13 Uhr UTC bei 24.886,90 € gehandelt und hält sich über dem vollständigen Cluster der gleitenden Tagesdurchschnitte. Die einfachen gleitenden 20/50/100/200-Tage-Durchschnitte liegen bei etwa 24.202/23.815/24.282/24.118. Der Kurs wird über allen vier Niveaus gehandelt, und die 20-über-50-Ausrichtung bleibt intakt, was den kurzfristigen Trend aus technischer Perspektive positiv hält, laut Daten von TradingView. Der Hull Moving Average (9) bei 24.779 verläuft am nächsten zum aktuellen Kurs, wobei der Kurs nun darüber ausgedehnt ist, während die Ichimoku-Basislinie bei 23.681 deutlich darunter liegt.

Momentum-Indikatoren von TradingView sind positiv, aber nicht extrem. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 63,36, in der oberen neutralen Zone, was darauf hindeutet, dass die Bewegung von den April-Tiefs noch Spielraum behält, ohne bereits einen technisch überdehnten Zustand zu signalisieren. Der Average Directional Index bei 20,99 fällt in die Spanne 15–25, was auf einen sich entwickelnden statt etablierten Trend hindeutet.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 25.164 die nächste Referenz über den aktuellen Niveaus. Ein Tagesschlusskurs darüber würde das R2-Niveau bei 26.036 in Sicht bringen. Auf der Unterseite bietet der klassische Pivot-Punkt bei 23.921 die erste Referenz, wobei der einfache gleitende 100-Tage-Durchschnitt bei 24.282 als erste bedeutende Unterstützungsebene der gleitenden Durchschnitte fungiert. Eine anhaltende Bewegung unter den einfachen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt bei 24.118 würde die kurzfristige Struktur schwächen (TradingView, 7. Mai 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Germany 40 Index-Historie (2024–2026)

Der Germany 40 Index eröffnete 2025 nahe 19.848 €, bevor er im Jahresverlauf stetig stieg, gestützt durch EZB-Zinssenkungen und sich verbessernde europäische Gewinnerwartungen. Er schloss 2025 bei 24.502 €, ein Gewinn von etwa 23 % im Jahresvergleich.

Der Index stieg weiter ins Jahr 2026 hinein und erreichte am 13. Januar ein Zweijahreshoch von 25.384 €, bevor Unsicherheit in der Handelspolitik auf die Stimmung zu drücken begann. Als US-Präsident Trump Ende März und Anfang April 2026 Zollankündigungen eskalierte und europäische Waren einschließlich Automobile und Stahl ins Visier nahm, verlor der DE40 etwa 15,3 % von jenem Januar-Höchststand und fiel am 9. April auf 21.504 €, sein niedrigstes Niveau seit Ende 2024.

Es folgte eine teilweise Erholung, als die Märkte die Zollauswirkungen neu bewerteten und geopolitische Spannungen Anzeichen einer Entspannung zeigten. Der Index kletterte etwa 15,7 % vom April-Tief und kehrte bis zum 7. Mai 2026 in den Bereich um 24.888 € zurück. Der DE40 liegt zum Stand 7. Mai 2026 etwa 1,5 % höher seit Jahresbeginn und etwa 7,4 % höher im Jahresvergleich.