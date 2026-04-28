Der DAX-Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als Germany 40 (DE40) bezeichnet – notiert am 21. April 2026 um 8:50 Uhr UTC bei 24.598,2 €, mit einer Intraday-Spanne von 24.295,50–24.603,50 €. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung wird weiterhin durch anhaltende US-Zollunsicherheiten geprägt, wobei die Basis-Abgabe der EU auf in die Vereinigten Staaten eingeführte Waren im bestehenden Rahmen auf 15 % festgelegt ist, während höhere sektorspezifische Sätze für Bereiche wie Stahl und Aluminium gelten; das Europäische Parlament stellte zudem im Februar die Bemühungen ein, ein umfassenderes US-EU-Handelsabkommen voranzutreiben, was die Belastung für exportlastige deutsche Aktien verstärkt (Reuters, 18. Januar 2026). Die EZB beließ ihren Hauptrefinanzierungssatz auf ihrer März-2026-Sitzung unverändert bei 2,15 % und signalisierte einen datenabhängigen, von Sitzung zu Sitzung geprägten Ansatz vor der Zinsentscheidung am 30. April, während CNBC am 16. April berichtete, dass die Mehrheit der Händler eine Pause bei dieser Sitzung einpreise und eine Zinserhöhung im Juni erwarte, was zu vorsichtiger Positionierung bei Aktien der Eurozone beitrage (CNBC, 16. April 2026).

Germany 40 Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Stand 21. April 2026 präsentieren Drittanbieter-Prognosen für den Germany 40 eine Bandbreite von DE40-Kurszielen, die zwischen makro-regressionsbasierten Ansätzen, die Handelsgegenwind signalisieren, und momentumbasierten Modellen, die eine konstruktivere Sicht auf die Index-Erholung einnehmen, divergieren.

Long Forecast (monatliches Regressionsmodell)

Long Forecast setzt den DE40-Schlusskurs für Ende April 2026 bei 19.664 an, innerhalb einer monatlichen Bandbreite von 18.288 – 23.862, und trägt ein Dezember-2026-Schlussziel von 21.872, was einen Rückgang von etwa 13,5 % gegenüber dem Eröffnungsniveau vom 1. Januar 2026 von 22.301 impliziert. Das Modell wendet einen Makro-Regressionsrahmen an und signalisiert anhaltenden Abwärtsdruck aufgrund ungelöster US-Zollbelastung für deutsche Exporte (Long Forecast, 31. März 2026).

Investing.com (Technische Analyse)

Investing.com stellt fest, dass der DE40 sich über die fallende Trendlinie von seinem Tief bei 21.860 erholt hatte, wobei Käufer den 200-Tage-Simple-Moving-Average bei 24.140 und einen steigenden Trendlinien-Widerstand nahe 24.400 anvisieren; ein nachhaltiger Durchbruch über diese Niveaus würde den Weg in Richtung 25.000 und dann 25.500 öffnen. Die Analyse nennt die IWF-Herabstufung der deutschen BIP-Wachstumsprognose für 2026 auf 0,8 % als wichtigste makroökonomische Einschränkung und beschreibt sie als größte Einzelländer-Herabstufung unter den Volkswirtschaften der Eurozone (Investing.com, 15. April 2026).

Coin Price Forecast (rollendes algorithmisches Modell)

Coin Price Forecast setzt das DE40-Kursziel für Mitte 2026 bei 25.894 und das Jahresendziel 2026 bei 26.469 an, was einen Anstieg von etwa 6 % gegenüber dem Niveau vom 21. April 2026 von 24.988 impliziert, das als Referenz des Modells dient. Das Modell, das täglich rollierend aktualisiert wird, wendet eine Momentum-Extrapolationsmethodik an und bezieht keine diskretionären Makro-Annahmen ein (Coin Price Forecast, 20. April 2026).

Fazit: Stand 21. April 2026 reichen die DE40-Ausblicke von Drittanbietern für Ende 2026 von etwa 21.872 bis 26.469. Das Makro-Regressionsmodell von Long Forecast ist am vorsichtigsten und deutet auf Abwärtsrisiken durch handelsbedingten Druck auf deutsche Exporte hin, während die technische Analyse von Investing.com einen konstruktiveren Erholungspfad nahelegt, falls der Index über den Widerstand beim 200-Tage-Simple-Moving-Average nahe 24.140 und der steigenden Trendlinie um 24.400 ausbricht, was den Weg zu 25.000 und 25.500 öffnen würde. Coin Price Forecast ist noch optimistischer mit einem Jahresendziel von 26.469. Über alle zitierten Quellen hinweg bleibt Deutschlands schwächerer Wachstumshintergrund – einschließlich der IWF-Herabstufung des BIP-Wachstums 2026 auf 0,8 % – das wichtigste Makrorisiko.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind grundsätzlich unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DE40-Index-Kurs: Technischer Überblick

Der DE40-Index notiert am 21. April 2026 um 8:50 Uhr UTC bei 24.598,2 € und hält sich über seinem vollständigen Moving-Average-Stack im Tageschart. Laut TradingView zeigen alle 12 Standard-Moving-Averages vom 10-Tage- bis zum 200-Tage-Durchschnitt ein Kaufsignal, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 23.460 / 23.981 / 24.225 / 24.118 gruppiert sind und eine weitgehend unterstützende Basis unter dem aktuellen Kurs bilden.

Das Momentum ist positiv, aber nicht überdehnt. Der 14-Tage-RSI liegt bei 61,12 und befindet sich im oberen neutralen Bereich, während der MACD (12, 26) bei 222,47 mit einem Kaufsignal übereinstimmt. Der ADX (14) liegt bei 19,93 unter 25, was darauf hindeutet, dass der Trend noch keine etablierte Stärke erreicht hat. Der Hull-Moving-Average (9) bei 24.670,93 registriert ein Verkaufssignal, was darauf hindeutet, dass der kurzfristige Kurs seinem schnellsten Trendmaß leicht vorauseilt.

Auf der Oberseite wurde der klassische R1-Pivot bei 24.430,50 bereits überschritten; ein nachhaltiger Tagesschluss über den aktuellen Niveaus rückt R2 bei 26.181 in den breiteren Fokus. Bei Rücksetzern stellt der klassische Pivot-Punkt bei 23.147 die erste Unterstützung dar, wobei der 100-Tage-SMA bei 24.225 als nächstgelegene MA-Basis fungiert; eine Bewegung zurück unter dieses Niveau würde das Risiko eines Tests in Richtung S1 bei 21.397 erhöhen (TradingView, 21. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Germany 40 Index-Historie (2024–2026)

Der Germany 40 Index schloss am 22. April 2024 bei 17.941,3 € und handelte bis Mitte 2024 in einer weitgehend seitwärts gerichteten Spanne, während Anleger die EZB-Zinserwartungen und schwache deutsche Industrieaussichten abwogen. Der Index beendete 2024 bei 19.832,1 €, ein Plus von etwa 10,5 % im Jahresverlauf, bevor er bis Anfang 2026 deutlich höher beschleunigte.

Von der Eröffnung am 1. Januar 2026 bei 24.521,2 € stieg der DE40 auf ein mehrjähriges Hoch von 25.268,0 € am 27. Februar 2026, bevor ein heftiger Ausverkauf im März und April 2026 im Zusammenhang mit US-Zolleskaltationen den Index auf ein Intraday-Tief von 18.808,7 € am 7. April 2025 zog. Um die Chronologie klar zu halten, liest sich die Zweijahresbewegung besser in der Reihenfolge:

Der DE40 eröffnete 2025 bei 19.847,7 € und stieg stetig an, erreichte Ende Februar 2026 einen Höchststand nahe 25.268 €. Eine scharfe zollbedingte Umkehr Anfang April 2025 schickte den Index auf ein Intraday-Tief von 18.808,7 € am 7. April 2025, seinem niedrigsten Punkt im Zweijahresfenster, bevor eine teilweise Erholung einsetzte; der Index schloss am 21. April 2025 bei 20.932,8 €. Von dort aus baute der DE40 sich durch die zweite Hälfte von 2025 und bis Anfang 2026 wieder auf, erreichte am 27. Februar 2026 25.268,0 €, bevor ein zweiter zollbedingter Rückschlag die Gewinne bis Ende März schmälerte, wobei der Index am 23. März 2026 intraday 21.863,8 € berührte.

Der DE40 schloss am 21. April 2026 bei 24.592,1 €, etwa 0,3 % höher seit Jahresbeginn gegenüber der Eröffnung vom 1. Januar 2026 bei 24.521,2 € und 17,5 % höher im Jahresvergleich gegenüber dem Schlusskurs vom 21. April 2025 von 20.932,8 €.