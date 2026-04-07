Der DAX-Index – auf CFD-Handelsplattformen wie Capital.com als Germany 40 (DE40) bezeichnet – notiert am frühen europäischen Morgen um 10:08 Uhr UTC am 2. April 2026 bei 22.937,3 €, nachdem er sich innerhalb einer Intraday-Spanne von 22.835,9–23.376,1 € bewegt hat. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Handelssitzung spiegelt eine risikoaverse Stimmung an den europäischen Aktienmärkten wider, da sich Anleger auf eine für später am Tag geplante US-Zollankündigung vorbereiten. Die US-Handelspolitik belastet den Index seit Mitte Januar, als Trumps Zolldrohungen gegen europäische Waren die Stimmung erschütterten, während die EU Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Importe im Wert von etwa 93 Milliarden € prüft (Reuters, 23. Januar 2026). Die EZB-Stabsprojektionen vom März 2026 wiesen darauf hin, dass der überarbeitete effektive US-Zollsatz auf Importe aus dem Euroraum bei 10,5 % lag, wobei Zolländerungen als wesentliche Variable in den Wachstumsaussichten für den Euroraum gekennzeichnet wurden (EZB, 18. März 2026).

Germany 40-Prognose 2026–2030: Kursziele von Drittanbietern

Zum 2. April 2026 spiegeln Germany 40-Prognosen von Drittanbietern eine breite Streuung kurzfristiger und Jahresend-Projektionen wider, die durch den Verlauf der US-Zolleskalation, EZB-Zinserwartungen, Deutschlands fragile industrielle Erholung und erhöhte Energiekosten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt geprägt sind.

RoboForex (technisch und fundamental, kurzfristig)

RoboForex setzt ein kurzfristiges pessimistisches Szenarioziel von 21.145 € für den DE40, falls dieser einen Durchbruch unter die Unterstützungsmarke bei 22.080 € bestätigt, während 23.840 € als Aufwärtsszenario genannt werden, sollten die Kurse den Widerstand bei 23.090 € durchbrechen. Der Dienst weist darauf hin, dass Deutschlands Erzeugerpreisindex im Februar bei −0,5 % im Monatsvergleich lag, gegenüber einer Konsensprognose von +0,3 %, eine Ablesung, die als „moderat positives Signal" für Inflationserwartungen beschrieben wird, jedoch unzureichend sei, um die bärische Dynamik des Index angesichts von Zweifeln an der Stärke der deutschen Wirtschaft umzukehren (RoboForex, 30. März 2026).

Trading Economics (Makromodell, vierteljährlich)

Trading Economics modelliert den DE40 mit einem Ende Q2 2026 bei etwa 21.018 €, wobei das 12-Monats-Makro-Regressionsmodell den Index nahe 19.808 € platziert. Die Plattform leitet diese Zahlen aus globalen Makroindikatoren und Analystenbefragungen ab und weist darauf hin, dass der Index im Vormonat einen Verlust von etwa 10 % verzeichnete – den steilsten monatlichen Rückgang seit März 2020 – angesichts von US-Zolldruck und erhöhten Energiekosten (Trading Economics, 31. März 2026).

Long Forecast (bereichsbasierter monatlicher Pfad)

Long Forecast prognostiziert die Eröffnung des DE40 im April 2026 bei 22.301 €, mit einer Monatsspanne von 18.288–23.862 € und einem Monatsendschluss von etwa 19.664 €, was eine projizierte Veränderung von −11,8 % für den Monat darstellt. Der Dienst leitet seine monatlichen Spannen aus extrapoliertem historischem Kursverhalten mit Sensitivität für Zinserwartungen und geopolitische Entwicklungen ab und aktualisiert seine Prognosen täglich auf rollierender Basis (Long Forecast, 2. April 2026).

Coin Price Forecast (algorithmisch, Jahresend-2026-Ziel)

Coin Price Forecast setzt ein Jahresend-2026-Ziel von 24.662 € für den DE40, mit einem Niveau von 23.888 € für Mitte 2026. Das Modell extrapoliert aus historischer Kursdynamik unter der Annahme keiner strukturellen Veränderung der monetären Bedingungen (Coin Price Forecast, 2. April 2026).

Fazit: Veröffentlichte Kursziele von Drittanbietern spannen eine breite Spanne auf, von Makromodell-Tiefs nahe 19.808–21.018 € (Trading Economics) bis zu algorithmischen Jahresend-Hochs von 24.662 € (Coin Price Forecast); der gemeinsame Nenner kurzfristiger Modelle ist das Abwärtsrisiko im Zusammenhang mit US-Zolleskalation und schwachen deutschen Industriedaten, während längerfristige algorithmische Modelle eine konstruktive Tendenz beibehalten, abhängig von EZB-Lockerung und Gewinnstabilisierung.

Prognosen und Vorhersagen von Drittanbietern sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

DE40-Index-Kurs: Technischer Überblick

Im Tageschart vom 2. April 2026 um 10:08 Uhr UTC notiert der DE40-Index bei 22.937,3 € und liegt unter seinen einfachen gleitenden Durchschnitten für 20/50/100/200 Tage bei etwa 23.114 € / 24.125 € / 24.181 € / 24.098 €, wobei der Kurs aktuell unter allen vier Niveaus liegt – eine bärische Stapelanordnung gemäß den Lesungen der gleitenden Durchschnitte von TradingView. Der 10-Tage-SMA bei 22.701 € und der 10-Tage-EMA bei 22.896 € sind die einzigen Signale gleitender Durchschnitte, die eine Kaufablesung registrieren, was die sehr kurzfristige Erholung von den Sitzungstiefs widerspiegelt und nicht eine breitere Trendwende.

Die Dynamik ist gemischt bis gedämpft: Der 14-Tage-RSI liegt bei 44,15, eine neutrale Ablesung, die weder mit überverkauften Bedingungen noch mit sich erholender Dynamik übereinstimmt, während der durchschnittliche Richtungsindex (14) bei 31,95 liegt, was auf einen etablierten, wenn auch derzeit bärischen, Trend im Gange hindeutet. Das MACD-Niveau (12, 26) bei −410,61 registriert ein Kaufsignal, was darauf hindeutet, dass sich die Abwärtsrate möglicherweise verlangsamt, obwohl die Bull-Bear-Power bei −23,21 eine Verkaufsablesung aufweist. Der Hull-gleitende Durchschnitt (9) bei 22.976 € registriert ebenfalls ein Verkaufssignal.

Auf der Oberseite stellt der klassische R1-Pivot bei 24.431 € die nächste Overhead-Referenz dar; ein Tagesschluss über diesem Niveau würde R2 nahe 26.181 € wieder in Sicht bringen. Auf der Unterseite liegt der klassische Pivot-Punkt bei 23.147 € geringfügig über dem letzten Kurs und fungiert als erste Referenz, wobei S1 bei 21.397 € die nächste bedeutende Unterstützungszone darstellt, sollten die aktuellen Niveaus nachgeben (TradingView, 2. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

Germany 40-Index-Historie (2024–2026)

Der Germany 40-Index schloss 2024 bei etwa 19.832 € und beendete damit ein Jahr stetiger Erholung für deutsche Aktien, und trug diese Dynamik in 2025, wo er das Jahr bei 24.502 € schloss, ein Gewinn von etwa 23,5 % über die zwölf Monate.

2025 begann bei etwa 19.848 €, bevor der Index im ersten Quartal stetig höher stieg. Dieser Anstieg wurde Anfang April abrupt getestet, als die Ankündigung umfassender US-Gegenzölle den Index am 7. April 2025 auf ein Intraday-Tief von 18.809 € trieb – den steilsten einwöchigen Rückgang seit Jahren. Der Index erholte sich im Sommer, eroberte den Bereich um 24.000 € bis zum Herbst zurück und hielt sich durch November und Dezember in einer engen Spanne.

2026 eröffnete bei 24.521 €. Der Index erreichte seinen höchsten Punkt des Zweijahreszeitraums bei 25.511 € am 13. Januar 2026, bevor ein breiter Ausverkauf durch Februar und März die Kurse stark nach unten zog. Eine neue Runde von US-Zollsorgen beschleunigte die Verluste Ende März, wobei der Index am 29. März 2026 in Richtung 21.972 € rutschte, bevor eine teilweise Erholung einsetzte.

Der DE40 schloss am 2. April 2026 bei 22.939 €, etwa 6,5 % niedriger seit Jahresbeginn, aber 5,7 % höher im Jahresvergleich.