BYD Company Limited (1211) wird zum Stand von 14:55 Uhr UTC am 8. April 2026 bei 104,55 HKD gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 102,75–106,35 HKD. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Die Stimmung rund um die Aktie spiegelt mehrere konkurrierende Kräfte wider. BYD meldete für 2025 einen Rückgang des Jahresnettogewinns um 19 %, den ersten jährlichen Rückgang seit 2021, inmitten eines aggressiven inländischen Preiskriegs in China und verschärften Wettbewerbs. Der Jahresumsatz erreichte einen Rekordwert von 804 Milliarden CNY (116 Milliarden USD) und übertraf damit Tesla (CNBC, 27. März 2026). Der breitere Hang Seng Index (HSI) schloss am 8. April 2026 bei etwa 25.772,6 Punkten und liefert damit einen marktweiten Kontext für die Intraday-Positionierung der Aktie (Yahoo Finance, 8. April 2026). BYDs erklärtes Übersee-Verkaufsziel von 1,5 Millionen Einheiten für 2026 und sein fortlaufender europäischer Marktausbau bleiben im Fokus, nachdem Forbes auf die anhaltende internationale Expansion des Unternehmens trotz Druck auf die Gewinnmargen hinwies (Forbes, 7. April 2026).

BYD Company Aktienprognose 2026–2030: Kursziele Dritter

Zum Stand vom 8. April 2026 reichen die BYD Company Aktienprognosen Dritter von 105 HKD bis 174 HKD, wobei die meisten mit „Kaufen" bewerteten Broker zwischen 127 HKD und 137 HKD clustern. Diese Spanne deutet darauf hin, dass die Coverage den kurzfristigen Gewinndruck neben längerfristigen Erholungsannahmen widerspiegelt, die an Überseexpansion und neue Produkteinführungen gebunden sind.

Jefferies (Broker-Note – Kaufen-Hochstufung)

Jefferies hebt sein Rating für BYD H-Aktien auf „Kaufen" an und erhöht seine 12-Monats-1211-Aktienprognose auf 105 HKD, wobei der Broker eine sich verbessernde Ausgangslage identifiziert, da kurzfristige Gegenwinde nachlassen (Intellectia, 11. Februar 2026).

Nomura (Broker-Note – Kaufen)

Nomura passt sein A-Aktien-Ziel von 133 Yuan auf 123 Yuan an, wobei das entsprechende H-Aktien-Ziel von 132 HKD auf 127 HKD revidiert wird, während ein „Kaufen"-Rating beibehalten wird. Der Broker reduziert seine Prognosen für Auslieferungen und Umsatz im Geschäftsjahr 2026 um 13 % bzw. 9 % und verweist auf intensivierten inländischen Preiswettbewerb, während er die Einführung der Blade Battery 2.0 und anhaltendes Übersee-Volumenwachstum als Faktoren nennt, die eine Neubewertung unterstützen könnten (MarketScreener, 6. April 2026).

Daiwa (Broker-Note – Kaufen, revidiertes Ziel)

Daiwa senkt sein 12-Monats-Ziel für BYD H-Aktien von 132 HKD auf 130 HKD und bekräftigt ein „Kaufen"-Rating, nachdem die Gewinnschätzungen gesenkt wurden, um schwächer als erwartete inländische Großhandelsvolumina im ersten Quartal 2026 zu berücksichtigen. Der Broker stellt fest, dass internationale Auslieferungen über den internen Prognosen liegen, was als teilweiser Ausgleich für den inländischen Rückstand angesehen wird (AASTOCKS, 31. März 2026).

Citigroup (Broker-Note – Kaufen)

Citigroup bekräftigt ein „Kaufen"-Rating mit dem höchsten 12-Monats-Ziel unter den genannten Brokern bei 174 HKD. Die Bank verweist auf sich stabilisierende Händlerbestände und prognostizierte kombinierte inländische und Export-Volumina von 220.000–250.000 Einheiten pro Monat ab März 2026, wobei neue Schnelllade-Modelleinführungen in Europa als zusätzliche Nachfragetreiber genannt werden (Futunn News, 17. März 2026).

Über diese Broker-BYD-Company-Aktienprognosen hinweg tragen alle „Kaufen"-äquivalente Ratings für BYD H-Aktien, mit 12-Monats-Zielen von 105 HKD bis 174 HKD. Zielsenkungen von Nomura und Daiwa spiegeln gemeinsame Vorsicht bei kurzfristigen inländischen Volumina wider, während der gemeinsame Nenner zur Unterstützung der Ratings die Überseexpansion und der Blade Battery 2.0-Produktzyklus bleiben.

Prognosen und Vorhersagen Dritter sind naturgemäß unsicher, da sie unerwartete Marktentwicklungen nicht vollständig berücksichtigen können. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

1211 Aktienkurs: Technischer Überblick

Der 1211 Aktienkurs wird zum Stand von 14:55 Uhr UTC am 8. April 2026 bei 104,55 HKD gehandelt und liegt innerhalb der Sitzungsspanne von 102,75–106,35 HKD. Der Kurs hält sich über einem breiten Cluster gleitender Durchschnitte, wobei die 20/50/100/200-Tage-SMAs bei etwa 103 / 99 / 98 / 106 HKD positioniert sind. Der 200-Tage-SMA bei 106,1 HKD liegt geringfügig über dem aktuellen Kurs und stellt die nächste obere Referenz bei gleitenden Durchschnitten dar. Die 20-über-50-Ausrichtung ist sowohl bei den einfachen als auch bei den exponentiellen gleitenden Durchschnittsfamilien intakt, und TradingViews Zusammenfassung der gleitenden Durchschnitte zeigt über alle Laufzeiten vom 10-Tage- bis zum 200-Tage-Durchschnitt weitgehend „Kaufen".

Momentum-Indikatoren zeigen ein gemischteres Bild. Der 14-Tage-Relative-Stärke-Index liegt bei 59,4, ein oberer neutraler Wert, der mit moderat positivem Momentum übereinstimmt und kein überkauftes Signal darstellt, während der durchschnittliche Richtungsindex bei 17,0 auf einen Trend hinweist, dem es an starker Richtungsüberzeugung mangelt, laut TradingView-Daten.

Auf der Oberseite ist der klassische R1-Pivot bei 113,1 HKD die nächste Referenz über dem aktuellen Kurs; ein Tagesschluss über diesem Niveau könnte den R2-Bereich nahe 120,3 HKD in Sicht bringen. Auf der Unterseite stellt der klassische Pivot (P) bei 101,7 HKD die erste Unterstützung dar, wobei der 100-Tage-SMA nahe 98,2 HKD und der 200-Tage-SMA nahe 99,1 HKD eine breitere Unterstützungszone der gleitenden Durchschnitte darunter bilden. Ein nachhaltiger Rückgang unter dieses Band könnte einen tieferen Rücksetzer in Richtung S1 nahe 94,5 HKD freilegen (TradingView, 8. April 2026).

Dies ist eine technische Analyse zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Instruments dar.

BYD Company (1211): Capital.com Analystenmeinung

Die H-Aktien-Performance von BYD Company Anfang 2026 spiegelt eine Aktie wider, die konkurrierende Kräfte navigiert. Der Jahresumsatzrekord von 804 Milliarden CNY für das Geschäftsjahr 2025 und ein erklärtes Übersee-Verkaufsziel von 1,5 Millionen Einheiten für 2026 weisen auf das Ausmaß der Wachstumsambitionen des Unternehmens hin, während der erste jährliche Nettogewinnrückgang seit 2021 – getrieben durch einen sich verschärfenden inländischen Preiskrieg auf Chinas Markt für Elektrofahrzeuge – den Margendruck veranschaulicht, der die Gewinnaussichten beeinflusst. Neue Produktentwicklungen, einschließlich der Einführung der Blade Battery 2.0 und der Integration autonomen Fahrens, stellen potenzielle Nachfragekatalysatoren dar, obwohl ihre kommerzielle Wirkung weiterhin von Adoptionszeitplänen und Wettbewerbsreaktionen inländischer Rivalen abhängt.

Auf der Makroseite kann BYDs expandierender europäischer Fußabdruck Umsatzdiversifizierung bieten, setzt das Unternehmen jedoch auch sich entwickelnden handelspolitischen Risiken und regulatorischer Prüfung in wichtigen Überseemärkten aus. Die breitere Stimmung für Hongkonger Aktien und Währungserwägungen fügen eine weitere Variabilitätsebene zur H-Aktien-Preisbildung hinzu, die unabhängig von BYDs operativen Ergebnissen funktioniert.

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen aufgrund der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Zusammenfassung – BYD Company 2026

Zum Stand von 14:55 Uhr UTC am 8. April 2026 wurden BYD Company H-Aktien (1211) bei 104,55 HKD gehandelt, innerhalb einer Intraday-Spanne von 102,75–106,35 HKD.

TradingViews Zusammenfassung der gleitenden Durchschnitte zeigt über alle Laufzeiten weitgehend „Kaufen", während der 14-Tage-Relative-Stärke-Index bei 59,4 einen oberen neutralen Momentum-Wert widerspiegelt. Der durchschnittliche Richtungsindex bei 17,0 deutet auf einen Trend hin, dem es an starker Richtungsüberzeugung mangelt.

Wichtige Kurstreiber umfassen BYDs ersten jährlichen Gewinnrückgang seit 2021, Rekord-Geschäftsjahresumsatz 2025 von 804 Milliarden CNY, die Produkteinführung der Blade Battery 2.0 und Überseexpansionsziele von 1,5 Millionen Einheiten für 2026.

Aktuelle Nachrichten konzentrieren sich auf BYDs europäische Verkaufsdynamik, inländischen Preiskriegsdruck und Bedenken hinsichtlich der US-China-Zollausweitung, die in Hongkong notierte EV-Aktien Anfang April 2026 betreffen.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

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