أفضل أسهم التوزيعات النقدية للمتداولين

أفضل 10 أسهم عالمية مدرة للتوزيعات النقدية

فيما يلي، نستعرض قائمة تضم 10 من أفضل أسهم توزيعات الأرباح بشكل عام في سوق الأسهم الأمريكية، وذلك حتى تاريخ ديسمبر 2024 – وقد تم اختيار هذه الأسهم بناءً على تقييم عائد التوزيعات، ونسبة توزيع الأرباح، ونمو التوزيعات، وتواريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ومدى استقراره المالي:

# متداولو الأسهم المجال عائد توزيعات الأرباح اللاحق* نسبة توزيع الأرباح 1 إكسون موبيل (XOM) الطاقة 3.4% 47.32% 2 جونسون آند جونسون (JNJ) الرعاىة الصحية 3.28% 79.93% 3 فيرايزون كوميونيكيشنز (VZ) الاتصالات 6.31% 115.69% 4 بروكتر آند غامبل (PG) الاتصالات 2.32% 67.14% 5 مدترونيك (MDT) الرعاىة الصحية 3.31% 85.02% 6 كومكاست (CMCSA) الاتصالات 3.12% 32.88% 7 بيبسيكو (PEP) المشروبات غير الكحولية 3.34% 77.29% 8 ألتريا (MO) التبغ 7.09% 66.89% 9 داو (DOW) المنتجات الكيميائية 6.55% 186.67% 10 شيفرون (CVX) الطاقة 4.15% 70.33%

*يمثل "عائد توزيعات الأرباح اللاحق" إجمالي التوزيعات (بما في ذلك أي مكاسب رأسمالية وتوزيعات أرباح نقدية وفوائد) التي تم سدادها لكل سهم على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ويُعبر عنه كنسبة مئوية من سعر إغلاق السهم في نهاية الشهر السابق لتاريخ التقييم.

1 إكسون موبيل (XOM)

تُعد شركة إكسون موبيل من بين نخبة شركات "أرستقراطيو توزيعات الأرباح" في قطاع الطاقة (النفط والغاز)، وتتميز بأدائها المستقر الذي ينعكس بوضوح في عائد توزيعات أرباحها اللاحق البالغ 3.4% ونسبة توزيع أرباح صحية تبلغ 47.32%. وتشتهر الشركة بقدرتها الفائقة على الصمود وإظهار المرونة خلال فترات تقلب السوق، حيث حافظت على زيادة توزيعات أرباحها بشكل متواصل لأكثر من 40 عامًا، مدعومة في ذلك بقوة وتكامل عملياتها في قطاعي المنبع (الاستكشاف والإنتاج) والمصب (التكرير والتسويق).

2 جونسون آند جونسون (JNJ)

تُعتبر شركة جونسون آند جونسون، وهي أيضًا من فئة "أرستقراطيو توزيعات الأرباح"، من الشركات التي لم تتوقف عن زيادة مدفوعات أرباحها لمساهميها لأكثر من 60 عامًا متتاليًا. ومع عائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ 3.28% ونسبة توزيع أرباح تقارب 80%، يُنظر إلى عملاق الرعاية الصحية هذا على أنه يتمتع باستقرار مالي وموثوقية عالية. وتُكمل ابتكاراتها المستمرة في مجال الأجهزة الطبية وإنجازاتها الرائدة في قطاع الأدوية محفظتها الواسعة من العلامات التجارية الشهيرة لمنتجاتها التي تُباع دون وصفة طبية، مثل تايلينول وبينادريل.

3فيرايزون كوميونيكيشنز (VZ)

فيرايزون هي شركة عملاقة ورائدة في قطاع الاتصالات، وتقدم لمستثمريها عائدًا مرتفعًا يبلغ حوالي 6.31% مع نسبة توزيع أرباح تصل إلى 115%. وبصفتها ثاني أكبر شركة اتصالات في العالم، تستفيد فيرايزون من بنيتها التحتية الواسعة وتدفقاتها النقدية المستقرة والمستمرة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الإنترنت فائق السرعة وشبكات الجيل الخامس (5G).

4 بروكتر آند غامبل (PG)

تعمل شركة بروكتر آند غامبل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، وتتمتع بسمعة راسخة وقوية في مجال النمو المستمر لتوزيعات الأرباح، مع عائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ 2.32% ونسبة توزيع أرباح تبلغ 67.14%. وتشتهر الشركة بمجموعتها الواسعة من العلامات التجارية العالمية الموثوقة مثل تايد، وبامبرز، وجيليت، ولديها تاريخ طويل وحافل بالنمو المطرد في توزيعات الأرباح التي تقدمها لمساهميها.

5مدترونيك (MDT)

تتمتع شركة مدترونيك، الرائدة في مجال علوم الحياة، بتاريخ حافل ومتميز في توزيعات الأرباح، وهو ما ينعكس في عائد توزيعات أرباحها اللاحق البالغ 3.31% ونسبة توزيع أرباح تبلغ 85.02%. وتشتهر الشركة بأجهزتها الطبية المبتكرة والمتطورة في مجالي طب القلب وإدارة مرض السكري، الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في دعم نمو توزيعات أرباحها بشكل مستدام.

6كومكاست (CMCSA)

يقدم هذا العملاق في قطاع الإعلام والاتصالات عائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ حوالي 3.12%، ونسبة توزيع أرباح تبلغ 32.88%. وبفضل عملياتها المتنوعة التي تشمل خدمات الإنترنت فائق السرعة، ومنصات البث التدفقي، وقطاع الإنتاج السينمائي (حيث تمتلك استوديوهات NBC ويونيفرسال)، توفر كومكاست عوائد مستقرة ومجزية للمساهمين.

7شركة بيبسيكو (PEP)

إن الهيمنة العالمية التي تتمتع بها شركة بيبسيكو في صناعة المشروبات غير الكحولية والوجبات الخفيفة تدعم بقوة عائد توزيعات أرباحها اللاحق البالغ 3.34% ونسبة توزيع الأرباح التي تبلغ 77.29%. كما أن محفظة منتجاتها شديدة التنوع والقيمة العالية لعلامتها التجارية وقوتها الراسخة تجعلها خيارًا موثوقًا يمكن الاعتماد عليه من قبل المتداولين والمستثمرين الساعين إلى تحقيق نمو في توزيعات الأرباح على المدى الطويل.

8 ألتريا (MO)

بعائد توزيعات أرباح لاحق جذاب يبلغ 7.09%، تُعتبر شركة ألتريا خيارًا مفضلًا للكثيرين في قطاع التبغ، وتُظهر نسبة توزيع أرباحها البالغة 66.89% تركيزها الواضح على مكافأة المساهمين بسخاء. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، مثل الضغوط التنظيمية المتزايدة، تواصل الشركة مسيرة الابتكار، كما يتضح من استثماراتها في الفرص المتنوعة في مجالي التبغ عديم الدخان والقنب.

9داو (DOW)

توفر شركة الكيماويات والمواد هذه نسبة توزيع أرباح تبلغ حوالي 186.67% وعائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ 6.55%. إن مكانة شركة داو القوية والراسخة في الصناعات الأساسية، وخبرتها التي تزيد عن 125 عامًا، والتزامها بمكافأة مساهميها، تجعل منها سهمًا جذابًا من حيث توزيعات الأرباح لأولئك المستثمرين الذين يسعون لتكوين انكشاف استثماري على القطاع الصناعي.

10شركة شيفرون (CVX)

تختتم شركة شيفرون، وهي عملاق آخر في قطاع الطاقة، هذه القائمة بعائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ 4.15% ونسبة توزيع أرباح تقارب 55%. وتضمن عملياتها المتكاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إدارتها المالية الحصيفة والرشيدة، قدرتها على تقديم توزيعات أرباح نقدية مستقرة لمساهميها، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمليئة بالتحديات.

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