أفضل أسهم التوزيعات النقدية للمتداولين
تعرّف في هذا الدليل على كل ما يتعلق بأسهم توزيعات الأرباح، مع معلومات وافية حول كيفية تطبيق معادلة حساب عائد التوزيعات، وكيفية تصنيف أبرز أسهم التوزيعات بناءً على المقاييس الرئيسية، وغير ذلك الكثير.
ما هي أسهم توزيعات الأرباح؟
أسهم توزيعات الأرباح هي أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصات، والتي تقوم بشكل منتظم ودوري بتوزيع جزء من أرباحها الصافية على مساهميها في صورة توزيعات نقدية. ويمكن لهذه المدفوعات أن تُشكل دخلًا إضافيًا ومكملًا لأي مكاسب رأسمالية محتملة قد تنجم عن ارتفاع أسعار الأسهم نفسها.
ويتم سداد هذه التوزيعات، كقاعدة عامة، إما بشكل ربع سنوي، أو شهري، أو نصف سنوي، أو سنوي، وذلك حسب المنطقة الجغرافية والسياسة المالية المتبعة في كل شركة. وتعود ممارسة إصدار توزيعات الأرباح إلى قرون مضت، حيث كانت ولا تزال بمثابة حافز قوي للمساهمين للاحتفاظ بأسهمهم والاستثمار فيها على المدى الطويل.
وربما تكون قد سمعت بمصطلح "أرستقراطيو توزيعات الأرباح". ويُطلق هذا المصطلح الفخري على نخبة من الشركات المدرجة في مؤشر US 500 الأمريكي، وهي الشركات التي نجحت في زيادة توزيعات أرباحها النقدية السنوية بشكل متواصل لمدة 25 عامًا متتاليًا على الأقل، والتي تستوفي أيضًا معايير إدراج أخرى محددة. ومن بين أشهر الأمثلة على هذه الشركات، شركتا كوكا كولا (KO) وماكدونالدز (MCD).
كيفية العثور على "أفضل" أسهم توزيعات الأرباح في سوق الأسهم
إن عملية البحث عن "أفضل" أسهم توزيعات الأرباح تتجاوز مجرد السعي وراء الأسهم التي تقدم أعلى عوائد حالية. فالمتداولون والمستثمرون المحترفون غالبًا ما يأخذون في اعتبارهم مزيجًا متوازنًا من العوامل لتقييم مدى استدامة ونمو توزيعات الأرباح المحتملة للشركة، ومن أبرز هذه العوامل ما يلي:
- عائد توزيعات الأرباح وهو يمثل التوزيعات النقدية السنوية للسهم مقسومة على سعره الحالي في السوق، ويُعبر عنه كنسبة مئوية. ورغم أن العائد المرتفع قد يبدو جذابًا للوهلة الأولى، إلا أنه يتوجب توخي الحذر؛ فالعوائد المرتفعة بشكل مفرط قد تكون مؤشرًا على أن الشركة تواجه صعوبات مالية أو أن سعر سهمها قد شهد انخفاضًا حادًا ومفاجئًا. لذا، ابحث عن العوائد التي تحقق توازنًا صحيًا بين توفير دخل جارٍ وبين إمكانات النمو المستقبلية.
- نسبة توزيع الأرباح تقيس نسبة الأرباح الصافية التي تقوم الشركة بتوزيعها على مساهميها. وفي حين أن نسبة توزيع تتراوح بين 30% و 60% غالبًا ما تُعتبر صحية ومستدامة، إلا أن النطاق المثالي لهذه النسبة يعتمد بشكل كبير على طبيعة القطاع الذي تنتمي إليه الشركة. فعلى سبيل المثال، يمكن لصناديق الاستثمار العقاري المتداولة (REITs) أن تحافظ على نسب توزيع أرباح أعلى من ذلك بكثير نظرًا لطبيعة نماذج أعمالها، كما أنها قد تتأثر بقرارات أسعار الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية.
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نمو توزيعات الأرباح وهو معدل الزيادة في قيمة التوزيعات النقدية التي تدفعها الشركة لمساهميها بمرور الوقت. وتُعد الزيادات المنتظمة في توزيعات الأرباح مؤشرًا قويًا على الصحة المالية للشركة وربحيتها على المدى الطويل. فعلى سبيل المثال، يُطلق لقب "أرستقراطيو توزيعات الأرباح" على شركات مؤشر US 500 التي ترفع توزيعات أرباحها سنويًا لمدة 25 عامًا متتالية على الأقل.
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القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ومدى استقراره: تميل قطاعات معينة، مثل قطاعات المنافع العامة، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والعقارات، إلى تقديم توزيعات أرباح أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها، وذلك بفضل تمتعها بتدفقات نقدية منتظمة. كما يمكن للتصنيفات الائتمانية الصادرة عن وكالات عالمية مرموقة مثل "وكالة فيتش للتصنيف الائتماني" أو "وكالة موديز" أن توفر رؤى قيمة حول الاستقرار المالي للشركة. ويمكن للمتداولين أيضًا مراجعة السجل التاريخي لتوزيعات أرباح الشركات على مواقع مالية متخصصة مثل "مورنينغستار".
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تاريخ استحقاق التوزيعات: يُعتبر المساهمون مؤهلين للحصول على دفعة توزيعات الأرباح التالية إذا كانوا يمتلكون أسهم الشركة قبل تاريخ الاستحقاق المعلن. ويتوجب على المتداولين الذين يهدفون إلى تحقيق عوائد سريعة من توزيعات الأرباح مراقبة هذا التاريخ عن كثب.
وتجدر الإشارة إلى أن قيمة أسهم توزيعات الأرباح واستقرارها المالي قد يتغيران بمرور الوقت. لذا، قم دائمًا بإجراء أبحاثك الخاصة وتحليلك الفني، بالتوازي مع مراجعة مصادر معلومات حديثة وموثوقة ومؤهلة ومدققة – مثل التحليلات المستقلة الصادرة عن بيوت الخبرة، أو افصاحات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أو تقارير الأرباح الدورية التي تصدرها الشركات نفسها.
لمعرفة المزيد من المعلومات التفصيلية حول توزيعات الأرباح وآلية عملها – يمكنك قراءة دليل المتداول الشامل الذي أعددناه حول توزيعات الأرباح.
أفضل 10 أسهم عالمية مدرة للتوزيعات النقدية
فيما يلي، نستعرض قائمة تضم 10 من أفضل أسهم توزيعات الأرباح بشكل عام في سوق الأسهم الأمريكية، وذلك حتى تاريخ ديسمبر 2024 – وقد تم اختيار هذه الأسهم بناءً على تقييم عائد التوزيعات، ونسبة توزيع الأرباح، ونمو التوزيعات، وتواريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ومدى استقراره المالي:
|
#
|
متداولو الأسهم
|
المجال
|
عائد توزيعات الأرباح اللاحق*
|
نسبة توزيع الأرباح
|
1
|
إكسون موبيل (XOM)
|
الطاقة
|
3.4%
|
47.32%
|
2
|
جونسون آند جونسون (JNJ)
|
الرعاىة الصحية
|
3.28%
|
79.93%
|
3
|
فيرايزون كوميونيكيشنز (VZ)
|
الاتصالات
|
6.31%
|
115.69%
|
4
|
بروكتر آند غامبل (PG)
|
الاتصالات
|
2.32%
|
67.14%
|
5
|
مدترونيك (MDT)
|
الرعاىة الصحية
|
3.31%
|
85.02%
|
6
|
كومكاست (CMCSA)
|
الاتصالات
|
3.12%
|
32.88%
|
7
|
بيبسيكو (PEP)
|
المشروبات غير الكحولية
|
3.34%
|
77.29%
|
8
|
ألتريا (MO)
|
التبغ
|
7.09%
|
66.89%
|
9
|
داو (DOW)
|
المنتجات الكيميائية
|
6.55%
|
186.67%
|
10
|
شيفرون (CVX)
|
الطاقة
|
4.15%
|
70.33%
*يمثل "عائد توزيعات الأرباح اللاحق" إجمالي التوزيعات (بما في ذلك أي مكاسب رأسمالية وتوزيعات أرباح نقدية وفوائد) التي تم سدادها لكل سهم على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، ويُعبر عنه كنسبة مئوية من سعر إغلاق السهم في نهاية الشهر السابق لتاريخ التقييم.
1 إكسون موبيل (XOM)
تُعد شركة إكسون موبيل من بين نخبة شركات "أرستقراطيو توزيعات الأرباح" في قطاع الطاقة (النفط والغاز)، وتتميز بأدائها المستقر الذي ينعكس بوضوح في عائد توزيعات أرباحها اللاحق البالغ 3.4% ونسبة توزيع أرباح صحية تبلغ 47.32%. وتشتهر الشركة بقدرتها الفائقة على الصمود وإظهار المرونة خلال فترات تقلب السوق، حيث حافظت على زيادة توزيعات أرباحها بشكل متواصل لأكثر من 40 عامًا، مدعومة في ذلك بقوة وتكامل عملياتها في قطاعي المنبع (الاستكشاف والإنتاج) والمصب (التكرير والتسويق).
2 جونسون آند جونسون (JNJ)
تُعتبر شركة جونسون آند جونسون، وهي أيضًا من فئة "أرستقراطيو توزيعات الأرباح"، من الشركات التي لم تتوقف عن زيادة مدفوعات أرباحها لمساهميها لأكثر من 60 عامًا متتاليًا. ومع عائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ 3.28% ونسبة توزيع أرباح تقارب 80%، يُنظر إلى عملاق الرعاية الصحية هذا على أنه يتمتع باستقرار مالي وموثوقية عالية. وتُكمل ابتكاراتها المستمرة في مجال الأجهزة الطبية وإنجازاتها الرائدة في قطاع الأدوية محفظتها الواسعة من العلامات التجارية الشهيرة لمنتجاتها التي تُباع دون وصفة طبية، مثل تايلينول وبينادريل.
3فيرايزون كوميونيكيشنز (VZ)
فيرايزون هي شركة عملاقة ورائدة في قطاع الاتصالات، وتقدم لمستثمريها عائدًا مرتفعًا يبلغ حوالي 6.31% مع نسبة توزيع أرباح تصل إلى 115%. وبصفتها ثاني أكبر شركة اتصالات في العالم، تستفيد فيرايزون من بنيتها التحتية الواسعة وتدفقاتها النقدية المستقرة والمستمرة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الإنترنت فائق السرعة وشبكات الجيل الخامس (5G).
4 بروكتر آند غامبل (PG)
تعمل شركة بروكتر آند غامبل في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، وتتمتع بسمعة راسخة وقوية في مجال النمو المستمر لتوزيعات الأرباح، مع عائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ 2.32% ونسبة توزيع أرباح تبلغ 67.14%. وتشتهر الشركة بمجموعتها الواسعة من العلامات التجارية العالمية الموثوقة مثل تايد، وبامبرز، وجيليت، ولديها تاريخ طويل وحافل بالنمو المطرد في توزيعات الأرباح التي تقدمها لمساهميها.
5مدترونيك (MDT)
تتمتع شركة مدترونيك، الرائدة في مجال علوم الحياة، بتاريخ حافل ومتميز في توزيعات الأرباح، وهو ما ينعكس في عائد توزيعات أرباحها اللاحق البالغ 3.31% ونسبة توزيع أرباح تبلغ 85.02%. وتشتهر الشركة بأجهزتها الطبية المبتكرة والمتطورة في مجالي طب القلب وإدارة مرض السكري، الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في دعم نمو توزيعات أرباحها بشكل مستدام.
6كومكاست (CMCSA)
يقدم هذا العملاق في قطاع الإعلام والاتصالات عائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ حوالي 3.12%، ونسبة توزيع أرباح تبلغ 32.88%. وبفضل عملياتها المتنوعة التي تشمل خدمات الإنترنت فائق السرعة، ومنصات البث التدفقي، وقطاع الإنتاج السينمائي (حيث تمتلك استوديوهات NBC ويونيفرسال)، توفر كومكاست عوائد مستقرة ومجزية للمساهمين.
7شركة بيبسيكو (PEP)
إن الهيمنة العالمية التي تتمتع بها شركة بيبسيكو في صناعة المشروبات غير الكحولية والوجبات الخفيفة تدعم بقوة عائد توزيعات أرباحها اللاحق البالغ 3.34% ونسبة توزيع الأرباح التي تبلغ 77.29%. كما أن محفظة منتجاتها شديدة التنوع والقيمة العالية لعلامتها التجارية وقوتها الراسخة تجعلها خيارًا موثوقًا يمكن الاعتماد عليه من قبل المتداولين والمستثمرين الساعين إلى تحقيق نمو في توزيعات الأرباح على المدى الطويل.
8 ألتريا (MO)
بعائد توزيعات أرباح لاحق جذاب يبلغ 7.09%، تُعتبر شركة ألتريا خيارًا مفضلًا للكثيرين في قطاع التبغ، وتُظهر نسبة توزيع أرباحها البالغة 66.89% تركيزها الواضح على مكافأة المساهمين بسخاء. وعلى الرغم من التحديات التي تواجهها، مثل الضغوط التنظيمية المتزايدة، تواصل الشركة مسيرة الابتكار، كما يتضح من استثماراتها في الفرص المتنوعة في مجالي التبغ عديم الدخان والقنب.
9داو (DOW)
توفر شركة الكيماويات والمواد هذه نسبة توزيع أرباح تبلغ حوالي 186.67% وعائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ 6.55%. إن مكانة شركة داو القوية والراسخة في الصناعات الأساسية، وخبرتها التي تزيد عن 125 عامًا، والتزامها بمكافأة مساهميها، تجعل منها سهمًا جذابًا من حيث توزيعات الأرباح لأولئك المستثمرين الذين يسعون لتكوين انكشاف استثماري على القطاع الصناعي.
10شركة شيفرون (CVX)
تختتم شركة شيفرون، وهي عملاق آخر في قطاع الطاقة، هذه القائمة بعائد توزيعات أرباح لاحق يبلغ 4.15% ونسبة توزيع أرباح تقارب 55%. وتضمن عملياتها المتكاملة على امتداد سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى إدارتها المالية الحصيفة والرشيدة، قدرتها على تقديم توزيعات أرباح نقدية مستقرة لمساهميها، حتى في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمليئة بالتحديات.
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الأسئلة الشائعة
ما المقصود بمصطلح
يُطلق لقب "أرستقراطي توزيعات الأرباح" على أسهم الشركات المتميزة المدرجة في مؤشر US 500 الأمريكي، وهي الشركات التي أثبتت قدرتها على زيادة توزيعات أرباحها النقدية السنوية بشكل متواصل ودون انقطاع لمدة 25 عامًا متتاليًا على الأقل. وعادةً ما تكون هذه الشركات من بين كبرى الكيانات العالمية المستقرة، مثل شركتي كوكا كولا (KO) وماكدونالدز (MCD)، وتشتهر بمتانتها المالية الراسخة والتزامها التاريخي بمكافأة مساهميها بسخاء.
ما هي أفضل أسهم توزيعات الأرباح المناسبة للتداول؟
إن أفضل أسهم توزيعات الأرباح بالنسبة للمتداولين غالبًا ما تكون تلك التي تحقق توازنًا دقيقًا بين تقديم عوائد توزيعات مرتفعة، وبين التمتع بعوامل الاستقرار المالي وإمكانات النمو المستقبلية. فأسهم شركات مثل شيفرون (CVX) وألتريا (MO) تقدم عوائد جذابة ومغرية، بينما توفر شركات "أرستقراطيو توزيعات الأرباح" مثل a href="/en-au/markets/shares/exxon-mobil-corp-share-price"]إكسون موبيل (XOM) وجونسون آند جونسون (JNJ) توزيعات أرباح موثوقة ومستقرة، مدعومة بسجل حافل من الزيادات المنتظمة والمتواصلة*. وتجدر الإشارة إلى أن المقومات الاستثمارية لهذه الأسهم قد تتغير بمرور الوقت، لذا ينبغي على المتداولين دائمًا الرجوع إلى أحدث البيانات والتحليلات المتاحة قبل الشروع في اتخاذ أي قرار تداولي.
*الأداء السابق للأصل المالي لا يعد مؤشرًا حتميًا على نتائجه المستقبلية
كيف أبدأ في تداول أسهم توزيعات الأرباح عبر عقود الفروقات (CFD)؟
لبدء رحلتك في تداول أسهم توزيعات الأرباح من خلال عقود الفروقات (CFD)، ستحتاج أولًا إلى فتح حساب تداول مع إحدى منصات التداول الموثوقة والمرخصة مثل Capital.com. وتتيح لك عقود الفروقات فرصة المضاربة على تحركات أسعار الأسهم صعودًا وهبوطًا دون الحاجة إلى امتلاك الأصل الأساسي (السهم) بشكل فعلي، مما يوفر مرونة عالية وقدرة على تطبيق مختلف استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
ولكن، من الأهمية بمكان أن تضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن الاحتفاظ بصفقة شراء مفتوحة عبر عقد فروقات حتى تاريخ استحقاق التوزيعات قد يؤهلك للحصول على ما يُعرف بـ "تعديل سعري يعادل قيمة التوزيعات" على حسابك، فمن الضروري إدراك أن هذا التعديل ليس بمثابة دفعة توزيعات أرباح نقدية تقليدية كما هو الحال عند امتلاك السهم مباشرة.لذا، ينبغي أن ينصب تركيزك كمتداول لعقود الفروقات على حركة السعر نفسها، مع الاستعانة الفعالة بأدوات إدارة المخاطر المتاحة.