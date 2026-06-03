全球交易量最高的貨幣

全球十大交易量最高的貨幣有哪些？

當前全球交易最頻繁的貨幣包括：美元 (USD)、歐元 (EUR)、日元 (JPY) 和英鎊 (GBP)。這些貨幣因其高度穩定、流動性強以及在全球市場中的廣泛影響力，在國際外匯交易中佔據主導地位。每種貨幣在全球金融體系中都發揮著獨特作用，其價值通常受到本國中央銀行政策、經濟基本面以及國際貿易環境的共同影響。

本文將帶您逐一了解全球交易量排名前十的貨幣，分析它們為何深受交易者青睞、常見於哪些主要外匯貨幣對，以及它們在外匯市場中不可或缺的重要原因。文中所引用的全部統計數據均來自 2022 年國際清算銀行 (Bank for International Settlements, BIS) 發布的三年期報告，該報告被廣泛視為該領域的權威資訊來源。

下方圖表顯示了根據該報告整理的全球交易量最高貨幣。請注意，由於貨幣以成對形式交易，相關百分比加總為 200%。

美元 (USD)

美元是全球交易量最大的貨幣，2022 年的日均交易量高達 6.6 萬億美元。這一龐大的交易規模意味著美元參與了約 88% 的全球外匯交易，鞏固了其在國際金融中的主導地位。作為全球主要儲備貨幣，美元具有卓越的流動性和穩定性，是多個主要貨幣對的基礎，例如 EUR/USD、USD/JPY 和 GBP/USD。美元匯率通常受到美國經濟數據、聯準會政策以及國際重大事件的影響，尤其是在包括石油和黃金在內的許多大宗商品以美元計價的背景下，其全球金融地位進一步強化。

歐元 (EUR)

2022 年，歐元的日均交易量達到 2.29 萬億美元，是全球第二大交易貨幣。歐元代表 20 個歐洲國家，因此在國際外匯市場中具有重要地位。歐元匯率受歐洲央行 (ECB) 的政策方針、歐元區經濟表現及區域政治因素的綜合影響。作為高度流通且具有全球影響力的貨幣，歐元的主要交易對為 EUR/USD，該貨幣對是全球最活躍的交易對之一，也是衡量歐元兌美元強弱的重要參考指標。

日元 (JPY)

日元是全球第三大交易貨幣，2022 年的日均交易量達 1.25 萬億美元。作為亞洲交易最頻繁的貨幣，日元被廣泛視為全球市場的避險資產。由於日本長期維持低利率政策，日元常用於「套息交易」——即借入低息日元，投資於回報更高的貨幣資產。日元匯率主要受到日本央行 (BoJ) 的政策決策、日本國內經濟數據以及亞洲地區整體經濟表現的影響。USD/JPY 是全球交易量最高的貨幣對之一，長期受到投資者密切關注。

英鎊 (GBP)

英鎊在 2022 年的日均交易量為 9,680 億美元，位列全球第四。英鎊通常被稱為 「Sterling」，並且是歷史最悠久、交易最頻繁的貨幣之一。由於波動性較高，英鎊對英國本土相關事件高度敏感，包括英國央行 (BoE) 的政策調整、經濟數據公布以及政治變動，例如英國脫歐。GBP/USD，也被稱為 「Cable」，是市場關注度極高的熱門交易對，以價格波動劇烈著稱。

加元 (CAD)

加元通常被稱為 「Loonie」，2022 年的日均交易量約為 5,260 億美元。由於加拿大是全球主要石油出口國之一，加元的走勢與油價密切相關。由於加元通常跟隨原油價格走勢，因此對專注於大宗商品的交易者而言具有較高吸引力。加元的價值還會受到加拿大央行 (BoC) 的政策導向、經濟數據以及美國經濟狀況的影響。USD/CAD 是交易最頻繁的貨幣對之一，體現了美加之間緊密的經濟聯繫。

澳元 (AUD)

澳元在 2022 年的日均交易量為 4,780 億美元。作為一種大宗商品相關貨幣，澳元受到鐵礦石、煤炭和天然氣等出口商品價格的顯著影響。它深受尋求把握亞太經濟與全球大宗商品價格走勢的交易者歡迎。澳元匯率通常受大宗商品價格走勢、中國經濟狀況以及澳洲儲備銀行 (RBA) 政策影響。AUD/USD 是一個廣受歡迎的熱門交易對，因對全球風險情緒反應靈敏而備受關注。

瑞士法郎 (CHF)

瑞士法郎在 2022 年的日均交易量約為 3,890 億美元。作為典型的「避險貨幣」，在全球局勢動盪或經濟不確定性上升時，瑞士法郎常吸引大量投資者關注。瑞士國家銀行 (SNB) 會密切管控法郎匯率，以防止其過度升值。瑞士的經濟穩定、通脹率低，加上其中立的國際立場，使瑞士法郎在全球外匯市場中地位獨特。在瑞士法郎交易中，USD/CHF 與 EUR/CHF 是主要的貨幣對選擇。

人民幣 (CNY)

隨著中國在全球經濟中扮演的角色日益重要，人民幣在國際外匯市場中的影響力不斷上升。雖然人民幣尚未完全實現自由兌換，但它已廣泛用於國際貿易，特別是在亞洲和新興市場國家之間。中國人民銀行 (PBOC) 透過有管理的浮動匯率制度調節人民幣價值。隨著中國對外貿易網絡的持續擴張，USD/CNY 以及其他人民幣交易對的交易量也在穩步增長。

港元 (HKD)

港元是全球交易最活躍的貨幣之一，這主要得益於香港作為亞洲金融樞紐的地位，以及與中國內地的緊密經濟聯繫。港元採用聯繫匯率制度，與美元掛鉤，並維持在 7.75 至 7.85 港元兌 1 美元的狹窄區間內。這種制度帶來的匯率穩定性吸引了大量國際投資，推動港元交易量維持高位。港元的日均交易量相當可觀，主要受到香港發達的金融服務業以及其與中國內地在資本、貿易和投資方面緊密聯繫的推動。

紐西蘭元 (NZD)

紐西蘭元 (NZD) 是全球主要的大宗商品貨幣之一，與紐西蘭在農業和能源領域的強勁出口密切相關，尤其是乳製品、肉類和林產品。紐西蘭儲備銀行 (RBNZ) 管理該貨幣政策，其匯率受到全球大宗商品價格波動的顯著影響。紐西蘭元在尋求參與亞太市場、但又希望避開部分大型亞洲經濟體高波動性的交易者中頗受歡迎。紐西蘭元在外匯市場中的日均交易量也反映出其作為該地區貿易與投資「橋樑貨幣」的獨特地位。

如何獲取關於全球交易量最高貨幣的更多資訊？

想要深入了解全球交易量最高的貨幣，您可以關注我們專家分析師發布的最新外匯市場動態，並閱讀我們的外匯交易指南，全面了解貨幣的運作方式。此外，國際清算銀行 (BIS) 發布的三年期央行調查，提供了有關全球外匯交易活動的深入見解。摩根大通 (JP Morgan)、高盛 (Goldman Sachs) 等大型銀行會定期發布貨幣市場分析報告，而國際貨幣基金組織 (IMF) 的《全球金融穩定報告 (Global Financial Stability Report)》則揭示了全球層面的宏觀貨幣趨勢。