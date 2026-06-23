Arm IPO – 如何交易 ARM 股票
Arm 何時進行 IPO？
Arm Holdings 於 2023 年 9 月 14 日正式公開交易，前一日（9 月 13 日）公布 IPO 定價，每股定價為 51 美元，估值約為 520 億至 545 億美元。
這家總部位於英國的晶片設計公司選擇在美國上市，母公司軟銀 (SoftBank) 出售了 9.4% 的股份，融資約 48.7 億美元。這是當年規模最大的科技 IPO，反映出市場對半導體和人工智能相關股票的強勁興趣。
Arm 以股票代碼 「ARM」 在納斯達克證券交易所 (Nasdaq) 上市，交易時間為每週一至週五，具體如下：
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夏令時（3 月至 11 月）：協調世界時 (UTC) 為下午 2:30 至晚上 9:00。
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標準時間（11 月至次年 3 月）：下午 1:30 – 晚上 8:00 (UTC)
作為納斯達克上市公司，Arm 股票也支持盤前與盤後交易時段。您可透過我們的 Arm Holdings 股價走勢圖，即時追蹤其市場表現。
什麼是 Arm？
Arm 是一家總部位於英國劍橋的半導體與軟件設計公司，成立於 1990 年，由 Acorn Computers、Apple 和 VLSI Technology 共同創辦。該公司專注於開發高能效的處理器架構，廣泛應用於智能手機、平板電腦、筆記型電腦、伺服器以及物聯網設備。與傳統晶片製造商不同，Arm 並不直接生產晶片，而是將架構設計授權給包括 Samsung 在內的晶片製造商，由其將 Arm 架構整合進自家硬件。
Arm 的技術支持著全球約 99% 的智能手機，同時也在雲端計算、人工智能 (AI) 和汽車系統等領域發揮著日益重要的作用。由於其架構具備低功耗優勢，已成為流動裝置和嵌入式計算的行業標準。Arm 已建立起一個由超過 1,000 家合作夥伴構成的全球生態系統，累計交付超過 2,500 億顆基於 Arm 架構的晶片。
2016 年，Arm 被日本軟銀 (SoftBank) 以 320 億美元收購。現任首席執行官為 Rene Haas，自 2022 年起掌舵公司。2020 年，Nvidia 曾計劃以 400 億美元收購 Arm，但最終因監管審查障礙於 2022 年終止交易。
哪些因素會影響 Arm 的即時股價表現？
Arm 的即時股價受到多種因素影響，包括半導體知識產權 (IP) 需求、授權出貨量、AI 與邊緣計算發展、競爭態勢，以及宏觀經濟形勢等。
授權與版稅收入
Arm 的主要營收來源是透過晶片架構授權和從採用其架構的設備中收取版稅。因此，授權出貨量和下游市場需求的變化，尤其是在智能手機、數據中心和汽車領域，都會直接影響其估值。
例如，Arm 報告稱，2024 年其 v9 架構因在支持 AI 的移動裝置中需求增長，實現了年版稅收入同比增長。然而，若智能手機出貨下滑或汽車晶片上市延遲，則可能拖累授權收入，從而影響 ARM 的股價。
AI 與邊緣計算發展
Arm 在低功耗 AI 運算與邊緣裝置處理方面具有優勢，這可能支撐其長期增長前景。其架構廣泛用於 AI 加速器、可穿戴裝置與智能基礎設施。若這些領域持續增長，或可帶動市場對其前景的積極預期。
相反，若 RISC-V 等開源架構或其他競爭方案在 AI 或嵌入式系統中取得更多市場份額，Arm 的技術領先地位可能受到衝擊。此外，市場對其在這些領域的新合作或新品發布的反應，也可能在短期內影響股價漲跌。
客戶集中度風險
Arm 的客戶包括 Nvidia 等主要晶片廠商。由於這些合作體量龐大，任何授權條款變化、合同續簽進展或戰略方向調整，都可能影響其未來營收。2023 年，Arm 披露其前五大客戶貢獻了超過 50% 的總收入。
若其中任一客戶選擇減少對 Arm 架構的依賴（例如轉向自研晶片或採用其他架構），可能對公司業績和Arm 的股價形成下行壓力；反之，若客戶深化合作或擴大授權範圍，則可能帶來利好。
法律糾紛與知識產權保護
例如，2024 年末，Arm 與 Qualcomm 圍繞授權協議的糾紛升級，Arm 指控其未經授權使用公司架構，並終止了 Qualcomm 的架構授權協議。此類案例凸顯 Arm 在主要市場對知識產權保護的重視。未來若出現類似法律糾紛，或市場對其 IP 權屬及執行力度存在疑慮，可能削弱投資者信心。
半導體週期與宏觀經濟趨勢
與其他晶片類股票類似，Arm 的股價也會受到行業週期、庫存波動與資本支出趨勢的影響。若全球晶片需求回暖，特別是在流動裝置、汽車和數據中心等核心應用領域，可能推動其股價上行。
反之，若面臨庫存過剩、消費電子需求放緩或利率上升等不利因素，整個行業估值可能承壓。儘管 Arm 採用輕資產營運模式，但與生態系統中的其他參與者一樣，仍面臨相同的供應鏈和終端市場風險。
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如何交易 Arm 股票
以下是您可在所選交易平台上交易 Arm 股票的方式。Arm 股票在納斯達克證券交易所 (NASDAQ) 掛牌，交易時間為美國股市的常規交易時段。
- 1. 選擇合適的交易平台選擇一家提供 Arm 股票交易的券商。許多券商支持透過差價合約 (CFD) 交易 Arm 股票，使交易者能夠基於股價波動進行投機操作，而無需實際持有標的股票。
- 6.0E-5開設交易賬戶在您選擇的平台上建立帳戶。您需要填寫個人資料並完成身份驗證流程。
- 3入金透過您偏好的支付方式向帳戶中充值。請確保僅存入您願意用於交易的資金。
- 4監控 Arm 的股價您可透過我們的 Arm Holdings 股價走勢圖，即時追蹤其市場表現。重點關注財報發布、行業動態、地緣政治事件以及監管政策變化等可能影響價格波動的因素。
- 5執行交易（下單）準備就緒後，您可開立差價合約倉位。根據您對市場行情的判斷，可選擇做多或做空。同時，建議您設定止損與止盈單，以有效控制交易風險。
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我可以交易哪些科技股？
除了 Arm Holdings，交易者還可透過交易其他業界領先的科技股，涉足半導體、計算、人工智能及雲端基礎設施等多個細分領域。
Qualcomm (QCOM)
Qualcomm 是 Arm 的重要授權方，其 Snapdragon 晶片採用 Arm 架構，廣泛用於智能手機、平板電腦及汽車系統。Qualcomm 公司收入來源包括晶片銷售和授權協議，股價受全球手機需求、5G 推廣、聯網汽車發展及 XR 平台增長的影響。
Advanced Micro Devices (AMD)
AMD 生產適用於遊戲、PC 和伺服器的 x86 架構 CPU 和 GPU，並在數據中心和嵌入式應用市場與 Arm 架構展開競爭。AMD 於 2022 年收購 Xilinx，擴展其在自適應計算領域的佈局，涵蓋人工智能及工業用途。其股價通常受 AI 產品發布、行業競爭表現及數據中心業務營收的影響。
閱讀我們的 AMD 交易指南，了解更多資訊。
Raspberry Pi Holdings (RPI)
Raspberry Pi 於 2024 年在倫敦上市，專注於教育、工業及愛好者市場的低成本單板電腦設計。其主機板採用 Broadcom 提供的 Arm 架構處理器，並運行開源作業系統。Raspberry Pi 亦逐步拓展至嵌入式與工業領域應用。
閱讀我們的 Raspberry Pi IPO 指南，了解更多資訊。
Apple (AAPL)
Apple 全線產品均採用自研的基於 Arm 架構的定制晶片，包括 Mac 中的 M 系列晶片及 iPhone、iPad 中的 A 系列晶片。Apple 自 2020 年起開始晶片自主設計，並於 2022 年完成轉型，以降低對第三方供應商的依賴。Apple 的股價通常受到季度財報、供應鏈動態、服務業務增長、地緣政治因素及產品發布的共同影響。
閱讀我們的 Apple 交易指南，了解更多資訊。
Nvidia (NVDA)
Nvidia 設計用於數據中心、自動駕駛汽車與高性能計算的 GPU 與 AI 加速器。儘管其主要產品並非基於 Arm 架構，但其於 2024 年推出的 Nvidia Grace CPU 採用 Arm 核心，專為 AI 與超大規模計算任務設計。Nvidia 的股價受公司財報表現、數據中心營收及其 CUDA 生態系統發展趨勢的驅動。
閱讀我們的 Nvidia 交易指南，了解更多資訊。
或者，您也可以閱讀我們的股票交易指南，了解如何交易科技股及更多相關內容。
FAQ
Arm 股票何時上市？
Arm Holdings 於 2023 年 9 月 14 日在納斯達克證券交易所上市，股票代碼為「ARM」。其首次公開募股 (IPO) 定價為每股 51 美元，且軟銀出售了該公司約 10% 的股份，籌集了 48.7 億美元。此次上市使 Arm 的初始估值約為 520 億至 545 億美元。
Arm 的 IPO 是否成功？
Arm 的 IPO 是 2023 年美國規模最大的科技股上市，吸引了眾多機構投資者的高度關注。股票開盤價為 56.10 美元，首日收盤價為 63.59 美元，較開盤價上漲了 24%。然而，此後股價表現隨著半導體行業趨勢和投資者對人工智能及流動晶片需求的定位而有所波動。
Arm 的估值是多少？
截至 2025 年 4 月 1 日，Arm Holdings 的盤中市值超過 1000 億美元。其估值受授權量、版稅收入以及其晶片架構在人工智能、汽車和流動市場的採用情況影響。
我可以購買 ARM 股票嗎？
可以。Arm 股票可在美國市場交易時間內透過納斯達克證券交易所進行交易。交易者既可以透過股票交易平台直接買入 Arm 股票，也可以透過包括 Capital.com 在內的多個平台提供的差價合約 (CFD)，基於其價格波動進行投機操作。
Nvidia 何時提出收購 Arm？
Nvidia 於 2020 年 9 月宣布同意以 400 億美元收購 Arm，該交易由現金和股票構成。然而，由於美國、英國和歐盟監管機構基於反壟斷與競爭擔憂而提出反對，該交易最終於 2022 年 2 月被正式叫停。在 2023 年 IPO 之前，Arm 一直為軟銀 (SoftBank) 旗下全資子公司。