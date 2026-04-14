交易 SoftBank Group Corp. - 9984 差價合約
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收息股：股息率分布、選股風險框架與高息ETF配置分析
2026年港股收息股與高息ETF的股息率結構、派息可持續性風險、估值環境及行業分散配置邏輯，涵蓋銀行股、REITs、公用事業及能源板塊的風險收益特徵分析
08:35, 27 3月 2026
平頭哥分拆上市分析：阿里巴巴AI芯片業務的結構性風險與估值框架
阿里巴巴旗下平頭哥半導體擬分拆獨立上市，摩根大通估值介於250億至620億美元。本文從業務依賴度、估值方法論、地緣政策風險及港股科技板塊估值溢價等維度，解構該交易的結構性風險與分析框架。
14:16, 11 3月 2026
阿里巴巴突破楔形整理，AI 動能回溫帶動股價走勢
阿里巴巴（Alibaba）正逐漸成為 AI 領域中不可忽視的關鍵角色。
07:42, 14 1月 2026
特斯拉財報不及預期後的交易動向
第二季財報盈餘與營收皆未達預期，股價在盤後交易下跌，執行長馬斯克警告可能將面臨「幾個艱難的季度」
20:07, 24 7月 2025
日本股市：日經指數漲逾2%至六周高點，因伊朗局勢樂觀情緒致油價回落
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更新版 1-高盛因交易和股票交易強勁而利潤增長
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高盛因投行業務和股票交易強勁而利潤增長
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東京電力公司預計柏崎刈羽反應堆將於下周開始商業運行
10:07 (UTC), 10 undefined 2026
Reuters News•Europe
更新版 1-更新 3-起亞推遲推出以軟件為重點的汽車，並宣布大幅增加投資計劃
Reuters News•Europe11:22 (UTC), 9 undefined 2026
更新 3-起亞推遲推出以軟件為重點的汽車，並宣布大幅增加投資計劃
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日本股市：收低，因美伊停火樂觀情緒消退
Reuters News•Europe07:02 (UTC), 9 undefined 2026
更新版 1-據英國《金融時報》報導，Arm 首席執行官哈斯有望領導母公司軟銀的大部分國際業務
Reuters News•Europe05:18 (UTC), 9 undefined 2026
新聞摘要-《金融時報》 - 4 月 9 日
Reuters News•Europe04:52 (UTC), 9 undefined 2026
據英國《金融時報》報導，Arm 首席執行官哈斯有望領導軟銀的大部分國際業務
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