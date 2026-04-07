差价合约与外汇：有何异同？

差价合约（Contracts for Difference，简称 CFD）与外汇交易常被放在一起讨论，尽管它们是两个不同的概念。两者都允许交易者参与金融市场投机，但在交易范围和操作方式上存在明显差异。差价合约交易涵盖更广泛的市场，包括股票、大宗商品和指数；而外汇交易则仅专注于货币对的价格变动。

在我们平台上，外汇交易是以差价合约的形式进行的，这意味着您不仅可以参与全球货币市场的交易，还能同时交易其他类型的资产，并充分利用差价合约所提供的灵活性与杠杆。不过需要注意的是，杠杆在带来更高收益可能的同时，也会增加亏损的风险。

为便于理解差价合约交易与外汇交易的区别，下面我们将分别对这两个术语进行说明。