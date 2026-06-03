全球交易量最高的货币

全球十大交易量最高的货币有哪些？

当前全球交易最频繁的货币包括：美元 (USD)、欧元 (EUR)、日元 (JPY) 和英镑 (GBP)。这些货币因其高度稳定、流动性强以及在全球市场中的广泛影响力，在国际外汇交易中占据主导地位。每种货币在全球金融体系中都发挥着独特作用，其价值通常受到本国中央银行政策、经济基本面以及国际贸易环境的共同影响。

本文将带您逐一了解全球交易量排名前十的货币，分析它们为何深受交易者青睐、常见于哪些主要外汇货币对，以及它们在外汇市场中不可或缺的重要原因。文中所引用的全部统计数据均来自 2022 年国际清算银行 (Bank for International Settlements, BIS) 发布的三年期报告，该报告被广泛视为该领域的权威信息来源。

下方图表显示了根据该报告整理的全球交易量最高货币。请注意，由于货币以成对形式交易，相关百分比加总为 200%。

美元 (USD)

美元是全球交易量最大的货币，2022 年的日均交易量高达 6.6 万亿美元。这一庞大的交易规模意味着美元参与了约 88% 的全球外汇交易，巩固了其在国际金融中的主导地位。作为全球主要储备货币，美元具有卓越的流动性和稳定性，是多个主要货币对的基础，例如 EUR/USD、USD/JPY 和 GBP/USD。美元汇率通常受到美国经济数据、美联储政策以及国际重大事件的影响，尤其是在包括石油和黄金在内的许多大宗商品以美元计价的背景下，其全球金融地位进一步强化。

欧元 (EUR)

2022 年，欧元的日均交易量达到 2.29 万亿美元，是全球第二大交易货币。欧元代表 20 个欧洲国家，因此在国际外汇市场中具有重要地位。欧元汇率受欧洲央行 (ECB) 的政策方针、欧元区经济表现及区域政治因素的综合影响。作为高度流通且具有全球影响力的货币，欧元的主要交易对为 EUR/USD，该货币对是全球最活跃的交易对之一，也是衡量欧元兑美元强弱的重要参考指标。

日元 (JPY)

日元是全球第三大交易货币，2022 年的日均交易量达 1.25 万亿美元。作为亚洲交易最频繁的货币，日元被广泛视为全球市场的避险资产。由于日本长期维持低利率政策，日元常用于“套息交易”——即借入低息日元，投资于回报更高的货币资产。日元汇率主要受到日本央行 (BoJ) 的政策决策、日本国内经济数据以及亚洲地区整体经济表现的影响。USD/JPY 是全球交易量最高的货币对之一，长期受到投资者密切关注。

英镑 (GBP)

英镑在 2022 年的日均交易量为 9,680 亿美元，位列全球第四。英镑通常被称为 “Sterling”，并且是历史最悠久、交易最频繁的货币之一。由于波动性较高，英镑对英国本土相关事件高度敏感，包括英国央行 (BoE) 的政策调整、经济数据公布以及政治变动，例如英国脱欧。GBP/USD，也被称为 “Cable”，是市场关注度极高的热门交易对，以价格波动剧烈著称。

加元 (CAD)

加元通常被称为 “Loonie”，2022 年的日均交易量约为 5,260 亿美元。由于加拿大是全球主要石油出口国之一，加元的走势与油价密切相关。由于加元通常跟随原油价格走势，因此对专注于大宗商品的交易者而言具有较高吸引力。加元的价值还会受到加拿大央行 (BoC) 的政策导向、经济数据以及美国经济状况的影响。USD/CAD 是交易最频繁的货币对之一，体现了美加之间紧密的经济联系。

澳元 (AUD)

澳元在 2022 年的日均交易量为 4,780 亿美元。作为一种大宗商品相关货币，澳元受到铁矿石、煤炭和天然气等出口商品价格的显著影响。它深受寻求把握亚太经济与全球大宗商品价格走势的交易者欢迎。澳元汇率通常受大宗商品价格走势、中国经济状况以及澳大利亚储备银行 (RBA) 政策影响。AUD/USD 是一个广受欢迎的热门交易对，因对全球风险情绪反应灵敏而备受关注。

瑞士法郎 (CHF)

瑞士法郎在 2022 年的日均交易量约为 3,890 亿美元。作为典型的“避险货币”，在全球局势动荡或经济不确定性上升时，瑞士法郎常吸引大量投资者关注。瑞士国家银行 (SNB) 会密切管控法郎汇率，以防止其过度升值。瑞士的经济稳定、通胀率低，加上其中立的国际立场，使瑞士法郎在全球外汇市场中地位独特。在瑞士法郎交易中，USD/CHF 与 EUR/CHF 是主要的货币对选择。

人民币 (CNY)

随着中国在全球经济中扮演的角色日益重要，人民币在国际外汇市场中的影响力不断上升。虽然人民币尚未完全实现自由兑换，但它已广泛用于国际贸易，特别是在亚洲和新兴市场国家之间。中国人民银行 (PBOC) 通过有管理的浮动汇率制度调节人民币价值。随着中国对外贸易网络的持续扩张，USD/CNY 以及其他人民币交易对的交易量也在稳步增长。

港元 (HKD)

港元是全球交易最活跃的货币之一，这主要得益于香港作为亚洲金融枢纽的地位，以及与中国内地的紧密经济联系。港元采用联系汇率制度，与美元挂钩，并维持在 7.75 至 7.85 港元兑 1 美元的狭窄区间内。这种制度带来的汇率稳定性吸引了大量国际投资，推动港元交易量维持高位。港元的日均交易量相当可观，主要受到香港发达的金融服务业以及其与中国内地在资本、贸易和投资方面紧密联系的推动。

新西兰元 (NZD)

新西兰元 (NZD) 是全球主要的大宗商品货币之一，与新西兰在农业和能源领域的强劲出口密切相关，尤其是乳制品、肉类和林产品。新西兰储备银行 (RBNZ) 管理该货币政策，其汇率受到全球大宗商品价格波动的显著影响。新西兰元在寻求参与亚太市场、但又希望避开部分大型亚洲经济体高波动性的交易者中颇受欢迎。新西兰元在外汇市场中的日均交易量也反映出其作为该地区贸易与投资“桥梁货币”的独特地位。

如何获取关于全球交易量最高货币的更多信息？

想要深入了解全球交易量最高的货币，您可以关注我们专家分析师发布的最新外汇市场动态，并阅读我们的外汇交易指南，全面了解货币的运作方式。此外，国际清算银行 (BIS) 发布的三年期央行调查，提供了有关全球外汇交易活动的深入见解。摩根大通 (JP Morgan)、高盛 (Goldman Sachs) 等大型银行会定期发布货币市场分析报告，而国际货币基金组织 (IMF) 的《全球金融稳定报告 (Global Financial Stability Report)》则揭示了全球层面的宏观货币趋势。