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Stripe IPO——如何交易 Stripe 股票

探索有关 Stripe 倍受期待的 IPO 的详细信息，了解可能影响其股价的重要因素，并学习如何通过差价合约交易科技股。

Stripe 何时 IPO？

Stripe 目前尚未公布其首次公开募股 (IPO) 的官方时间。截至 2025 年 1 月，尽管外界不断猜测其上市计划，这家公司仍维持私有状态。

据报道，Stripe 曾评估过多种上市方案，包括直接上市以及传统的公开募股。2025 年，这家在线支付公司估值约为 915 亿美元，低于其在 2021 年达到的 950 亿美元高点。尽管此次融资延后了 Stripe 的 IPO 计划，但也表明公司未来可能仍将通过公开市场寻求长期资本支持。

在该公司 IPO 时间表尚未确定的情况下，关注金融科技领域的交易者可以考虑研究其已上市的竞争对手，例如 PayPal，或其他专注于支付处理的企业。

什么是 Stripe？

Stripe 是一家私人金融科技公司，为各类企业提供支付处理和金融基础设施服务。该公司由爱尔兰企业家 Patrick 和 John Collison 于 2010 年创立，总部设于美国加州旧金山和爱尔兰都柏林。

Stripe 的平台可帮助企业处理线上与线下支付、管理收入，并优化整体财务运作，同时支持信用卡、借记卡以及 Apple Pay 和 Google Pay 等数字钱包支付。除了支付处理服务，Stripe 还提供多项附加功能，包括订阅计费、Radar 欺诈检测工具，以及通过 Stripe Capital 提供的企业融资。

尽管外界长期关注其 IPO 上市进展，Stripe 仍保持非上市公司身份。截至 2023 年初，该公司估值约为 650 亿美元，低于其在 2021 年创下的 950 亿美元高点。

Stripe- Infographic on product core offerings, IPO date, and overview of company

可能影响 Stripe 实时股价的因素有哪些？

如果 Stripe 最终成功上市，其实时股价可能会受到多种因素的影响，包括交易量、市场竞争压力、监管变化以及整体市场情绪等。

营收增长与交易量

Stripe 的收入来自平台对每笔交易收取的手续费，因此其业绩表现高度依赖于线上消费趋势和全球电商的发展情况。

例如，在新冠 (COVID-19) 疫情期间，数字支付迅猛增长，推动 Stripe 在 2021 年达到了 950 亿美元的估值高点。然而，随着电子商务在 2022 至 2023 年增长放缓，再加上高通胀削弱了消费者支出，该公司在 2023 年一轮融资后估值下降至约 650 亿美元。如果线上交易持续疲软，尤其是在美国和欧洲等主要市场，可能会对 Stripe 的潜在股价构成压力。

竞争格局

Stripe 在数字支付领域面临 PayPal 和 Block 等主要竞争对手，其所在领域是金融科技行业中的一个细分市场。因此，市场份额的变化、新产品的推出，或行业内的战略合作，都可能对 Stripe 的股价产生影响。如果竞争对手推出成本更低的支付方案，或与大型商户建立独家合作关系，Stripe 的竞争优势可能会被削弱。

相反，如果 Stripe 能在欺诈检测、嵌入式金融服务或开发者工具等方面持续推出创新产品，可能有助于巩固其市场地位。此外，其银行即服务和融资类产品（如 Stripe Treasury 和 Stripe Capital）的发展情况，也可能进一步影响投资者信心。

监管与法律变化

Stripe 在多个司法管辖区运营，受到相应监管制度的约束。支付法规、数据隐私政策或反洗钱 (AML) 要求的变更，可能会带来额外的合规成本或运营限制。

如果政府对数字支付或跨境交易实施更严格的监管规定，Stripe 或将被迫调整其商业模式。此外，一些正在进行的法律纠纷，例如有关交换费或消费者保护法规的案件，其裁定结果也可能影响市场对 Stripe 的看法。

宏观经济因素与利率环境

在经济扩张阶段，企业通常会扩大规模，从而带动支付交易量的增长，进而提升 Stripe 的营收表现。但在经济放缓、通胀上升或利率走高的背景下，消费者与企业的支出可能减少，继而对 Stripe 的股价带来负面影响。

作为一家高成长型科技公司，Stripe 的估值也容易受到整体金融科技板块市场情绪的波动影响。如果利率长期处于高位，成长型股票可能承压，投资者可能会转向更稳定、具备收益的资产类别。

市场对金融科技企业 IPO 的态度

其他金融科技企业的 IPO 表现，可能为 Stripe 上市后的市场接受度提供参考。如果近期类似公司的上市表现良好，例如其他支付平台或银行即服务提供商，这可能意味着市场对该板块的需求依然强劲。

但如果这些公司在上市后表现不佳，无论是由于营收波动、监管压力还是盈利能力不足，也可能对 Stripe 的股价造成不利影响。整体市场对金融科技和支付企业的情绪变化，也将在很大程度上决定 Stripe 上市后的估值水平。

Infographic on potential factors such as growth, macroeconomy and market that can affect Stripe's price

如何交易 Stripe 股票

一旦 Stripe 最终成功上市，若您希望参与其股票交易，可参考以下几个步骤。

  • 选择券商平台选择一家值得信赖的券商，并确认其是否支持 Stripe 股票的交易。Capital.com 提供通过差价合约 (CFD) 交易数千种资产的服务，使您无需实际持有基础股票，也可参与其价格波动带来的交易机会。
  • 开设交易账户在所选平台开设账户，并提供必要的个人信息，包括身份验证资料。
  • 账户存款通过您选择的方式为账户注资。请确保账户资金充足，并始终谨记不要投入超过自身可承受风险范围的资金。
  • 监控股票表现上市后，您可以通过实时数据追踪 Stripe 的股价变化，同时关注公司新闻和财务公告等可能影响股价的因素。
  • 下单当您准备就绪后，可通过市价单或限价单进行买入操作。建议合理使用止损单和止盈单，以有效控制风险并保障已有收益。

如需深入了解差价合约交易，欢迎查阅我们的差价合约 (CFD) 交易指南

我可以交易哪些金融科技股票？

目前 Stripe 仍为私人公司，且尚未公布 IPO 时间。投资者依然可以通过参与已上市金融科技公司的股票交易，把握该板块的市场机会。这些公司涵盖数字支付、金融服务和金融科技基础设施等多个领域。

PayPal (PYPL)

PayPal 是全球最具知名度的数字支付平台之一，为个人和企业提供线上支付服务，并拥有在美国广受欢迎的点对点支付应用程序 Venmo。此外，PayPal 还提供先买后付 (BNPL) 服务、加密货币交易及企业贷款等业务。

Block (SQ)

Block（前身为 Square）提供多种金融服务，包括其核心的销售点 (POS) 系统、企业信贷服务以及集支付与投资功能于一体的移动应用程序 Cash App。公司还通过子公司 Spiral 拓展了区块链和加密货币业务。并且，Block 会在商户支付处理领域与 Stripe 形成直接竞争。

Visa (V) 与 Mastercard (MA)

Visa 和 Mastercard 是全球银行卡支付行业的领导者，每年处理数十亿笔交易。作为支付网络，它们的基础设施为大量数字交易提供支持，包括 Stripe 等公司的服务。此外，两家公司—Visa 和 Mastercard 还提供多元化的产品与解决方案，如非接触式支付、电子商务服务和开放银行功能。

SoFi Technologies (SOFI)

SoFi Technologies 是一家专注于数字银行与个人理财的公司，业务涵盖学生贷款再融资、个人信贷、信用卡及投资服务。不同于传统银行，SoFi 完全以在线形式运营，并持续扩展其金融科技生态系统，包括股票交易、加密货币交易以及企业银行业务。

如需进一步了解金融科技股票及股票交易的相关内容，欢迎阅读我们的全面股票交易指南

距离可以交易 Stripe 股票还有多久？

Stripe 目前仍是一家私人公司，其股票尚未向公众开放交易。在公司正式宣布并完成首次公开募股 (IPO) 之前，交易者无法通过传统交易所或差价合约 (CFD) 平台买卖 Stripe 股票。

尽管市场对其上市前景持续猜测，Stripe 仍未设定明确的 IPO 时间表。公司曾考虑包括直接上市和传统 IPO 在内的多种方式，但目前尚未确认任何正式计划。

对于希望参与数字支付板块交易的投资者来说，可选择交易一些已上市的其他公司股票，例如在全球银行卡支付领域占据主导地位的 Visa 和 Mastercard，或是运营 Square 和应用程序 (App) Cash App 的 Block。此外，投资者也可关注那些依赖 Stripe 支付基础设施的企业，例如亚马逊 (Amazon)

如果 Stripe 推进 IPO，公司将陆续公布股票结构、上市交易所及可交易时段等相关信息。在此之前，Stripe 股票仍无法进行交易。


常见问题

Stripe 的 IPO 日期是什么时候？

Stripe 目前尚未公布其首次公开募股 (IPO) 的官方时间。尽管市场上充满猜测，但该公司目前仍保持私有状态。任何正式的 IPO 公告将包含上市交易所、发行价格等具体信息。

在 Stripe 完成 IPO 前，我如何交易或投资其股票？

在 Stripe 上市之前，其股票无法通过证券交易所或差价合约 (CFD) 平台进行交易。部分机构投资者可能通过私募二级市场间接获取 Stripe 股票，但这类机会通常仅限于符合条件的专业投资者。有意把握金融科技板块投资机会的交易者，可以考虑投资如 PayPal 或 Block 等已上市公司。这些公司可通过差价合约平台进行交易，使投资者能够在不实际持有基础股票的前提下，基于其价格波动进行操作。

Stripe 股票未来是否支持差价合约交易？

如果 Stripe 成功上市，其股票未来有可能通过差价合约 (CFD) 进行交易，具体取决于各券商的产品设置。交易者应向所使用的差价合约平台确认，Stripe 是否会在 IPO 后被纳入可交易品种。

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三步即可开始交易

1. 创建您的账户（须符合资格要求）2. 按您的方式存款3. 准备就绪后即可开始交易